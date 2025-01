AMD uvádí nejbrutálnější procesor pro notebooky: Ryzen AI Max je výzva samostatným GPU i Applu

Přišlo CES 2025 a s ním i prezentace hlavních počítačových firem. V podvečer proběhla „keynote“ AMD a v ní odhalení procesorových novinek pro rok 2025. Ne grafických, na nová GPU s architekturou RDNA 4 (Radeon RX 9070 a RX 9070 XT) v prezentaci řada nepřišla a AMD se věnovalo prakticky jenom procesorům, v nichž největší novinka je (i rozměry křemíku) Strix Halo – doteď nevídaný notebookový procesor, či přesněji APU.

O Strix Halo doteď prosáklo hodně pokoutních zvěstí, ale tímto jde produkt oficiálně na trh, a nedošlo tedy k jeho zrušení, čehož se při netradičnosti procesoru dalo obávat. Strix Halo, který teď dostal oficiální jméno Ryzen AI Max, je jednak nejvýkonnějším procesorem v řadě Ryzen AI pro notebooky s AI funkcemi (Copilot+ PC), ale současně také nejpokročilejším notebookovým procesorem od AMD (a možná na trhu x86 procesorů) vůbec.

Současně ale Ryzen AI Max není jen procesorem, ale obsahuje nejambicióznější integrovanou grafickou kartu ve světě x86 procesorů, která může konkurovat jenom GPU v top procesorech Applu. S touto grafikou ovšem jde ruku v ruce i paměťový subsystém. Jde zřejmě o první x86 procesor s 256bitovými pamětmi LPDDR5X, které mu dodávají mimořádnou paměťovou propustnost.

Strix Halo = Ryzen AI Max+ 300

Základem procesoru jsou dva 4nm čiplety s celkem 16 jádry / 32 vlákny architektury Zen 5, které pravděpodobně jsou převzaté z desktopových Ryzenů 9000 (dva čiplety po osmi jádrech a 32 MB L3 cache). Měly by to tedy být všechno velká jádra, nikoliv Zen 5c, a také mít plný výkon instrukcí AVX-512 s nativně 512bitovými jednotkami, na rozdíl od menšího APU Strix Point.





CPU čiplety jsou ale spojené s odlišným IO čipletem (také vyráběným 4nm procesem), který poskytuje 256bitový paměťový řadič obsluhující paměti LPDDR5X-8000 (ty dosahují propustnosti 256 GB/s). Nejsou osazené přímo na pouzdru procesoru, ale na základní desce notebooku nebo počítače a maximální kapacita je až 128 GB.

V IO čipletu by měla být přítomná všechna potřebná konektivita (16 linek PCIe 4.0, dva porty USB4, další USB 10Gb/s a USB 2.0) a také NPU – to má výkon 50 TOPS jako v Ryzenech AI 300 a díky němu je i Ryzen AI Max možné používat v Copilot+ PC.

Zejména ale obsahuje GPU, které nejspíš tvoří největší procento jeho plochy: Grafika má k dispozici 40 bloků architektury RDNA 3.5, což dává 2560 shaderů a 40 ray acceleratorů pro ray tracing. Toto byla ve své době konfigurace Radeonu RX 6700 XT, aktuálně je silnější než u desktopového Radeonu RX 7600 XT.

Grafika podporuje DisplayPort 2.1 UHBR20, tedy nyní nejrychlejší obrazové rozhraní, a rozlišení až 7680 × 4320 bodů (60 Hz), nebo 4K s až 240 Hz. U 1080p je podporováno zobrazování s až 600 Hz, a to včetně HDR.

Oficiální benchmarky integrované grafiky proti procesoru Intel Lunar Lake (který je vybaven nejlepším konkurenčním integrovaným GPU, jde ale o čip spotřebou patřící do nižší kategorie než Strix Halo). Další oficiální benchmarky najdete v titulní galerii na začátku článku Autor: AMD, via TechPowerUp

GPU s 96 GB paměti

Paměti jsou sdílené mezi GPU a CPU, jde tedy o unifikovanou paměťovou architekturu, byť není jasné, jak moc se tento aspekt bude dát využívat ve Windows. Z operační paměti, která může mít kapacitu až 128 GB, lze až 96 GB alokovat pro použití integrované grafiky.

Toto má důležitý důsledek v dnešní době pro akceleraci AI. Grafika Strix Halo totiž sice nebude nejvýkonnějším mobilním GPU z hlediska „TOPS“ a „TFLOPS“ dostupných pro akceleraci AI, ale u nejnáročnějších modelů AI je dnes největší limitací paměťová kapacita. Prostor, který vyžadují, aby se na GPU „vešly“. A zde bude 96GB paměť, kterou poskytne Strix Halo, o několik generací napřed proti nejvýkonnějším samostatným mobilním GPU Nvidie.

U Radeonů RX 7000 a GeForce RTX 4000 bylo v noteboocích maximum 16 GB a nová GeForce RTX 5090 pro notebooky to snad posune na 24 GB. Ale s 96GB kapacitou bude na Strix Halo možné provozovat až čtyřnásobně velké – a tím mnohem pokročilejší a schopnější – modely, které by se jinak daly používat nebo testovat jenom na těžkotonážních serverových GPU stojících samostatně desítky tisíc dolarů (a s celým serverem ještě mnohem víc). Ryzen AI Max se 128GB pamětí nebude také nic levného, ale dostupnost takovéhoto hardwaru ve skladném mobilním provedení dává velký potenciál.

AMD například uvádí, že na Ryzenu AI Max bude možné spustit LLM umělou inteligenci s modelem o 70 miliardách parametrů a rozdíl daný kapacitou paměti způsobí, že bude relativně útlé mobilní GPU schopné pracovat s až 2,2× výkonem (v tokenech za sekundu) proti desktopové GeForce RTX 4090 (protože ta bude výrazně limitovaná svou jen 24GB pamětí). Je to přitom při výrazně nižším TDP (55 W proti 450 W, takže AMD mluví o 87% nižším TDP – ale toto srovnání spotřeby je hodně speciální případ, který nelze nijak zobecňovat).

Spíš profi než herní produkt

AMD na keynote neprezentovalo herní výkon tohoto řešení. Ten by také nemusel být špatný, ale cenově pravděpodobně Strix Halo bude vycházet o dost výš než běžné herní notebooky s „obyčejným“ Ryzenem a mobilními grafikami, jako je Radeon RX 7600M, GeForce RTX 4060, 4070 a podobně. Výhodou tohoto (integrovaného) řešení bude primárně mobilita.

A zřejmě také energetická efektivita – TDP procesoru je jenom 55 W. V zátěži ale pravděpodobně bude schopen využít výrazně větší příděl energie, „boostové TDP“ by proto mohlo být podobné jako u nejžravějších notebookových procesorů. Oficiální rozsah, ve kterém může být TDP nastavené, je 45–120 W. Záviset asi bude obvykle na tom, jak velkou spotřebu (a tím výkon) procesoru a jeho grafice dovolí tělo a chlazení notebooku nebo zařízení, ve kterém bude osazen.

Strix Halo by mohlo být k mání nejen v noteboocích, ale i v kompaktních desktopech (kde se ale stále asi dají očekávat napevno osazené paměti LPDDR5X). Zatím nebylo oznámeno mnoho zařízení. Víme o tom, že HP ho bude nabízet v mobilních pracovních stanicích ZBook Ultra G1a, ale také ve stolní pracovní stanici drobných rozměrů HP Z2 Mini G1a. Obě zařízení jsou založená na „Pro“ verzi procesorů.

Asus procesor nabídne v konvertibilním tabletu – ROG Flow Z13. V tomto zařízení je ovšem nikoliv Pro, ale běžná varianta, takže toto zařízení je už míněné více spotřebitelsky a potenciálně i pro hráče (ale jen ty ochotné utratit hodně peněz). Doufejme, že se počítačů objeví víc, při větším rozšíření by se mohly objevit i trochu dostupnější produkty.

Přijít na trh by počítače s těmito procesory (APU) měly během první poloviny roku 2025, AMD v prezentaci uvádí že v Q1 až Q2 2025. Něco by tedy asi mohlo být do konce března, více zařízení ale asi až později.

Modely

Zmiňovali jsme specifikace plné verze Strix Halo, reálně ale bude prodávaných víc modelů. Maximální výkon bude nabízet Ryzen AI Max+ 395. Ten má plných 16 jader / 32 vláken architektury Zen 5 plus 64 MB L3 cache (ve dvou 32MB segmentech). Základní takt je 3,0 GHz a maximální boost 5,1 GHz. Tento model má nejvýkonnější variantu GPU Radeon 8060S. Má plných 2560 shaderů (40 CU) a takt boostu až 2900 MHz. Tento procesor má i „Pro“ variantu Ryzen AI Max+ Pro 395. Parametry jsou stejné, ale budou k dispozici funkce AMD Pro určené pro business notebooky a pracovní stanice, tedy různé bezpečnostní funkce, schopnosti vzdálené správy, šifrování paměti a podobně.

Dále bude v nabídce model Ryzen AI Max 390, který má procesorovou část osekanou na 12 jader / 24 vláken s 64 MB L3 cache. Jeho takty jsou 3,2 GHz (základ) až 5,0 GHz (maximální boost). I grafika je v něm ale oříznutá na jen 32 CU (2048 shaderů) a takt má 2800 MHz. Tato konfigurace se jmenuje Radeon 8050S. I zde existuje od procesoru business verze Ryzen AI Max Pro 390.

Třetím procesorem je Ryzen AI Max 385 (či v business verzi Ryzen AI Max Pro 385). Ten má aktivních jen osm jader (a 16 vláken) Zen 5 a 32 MB L3 cache, místo dvou čipletů má tedy osazený jen jeden CPU čiplet. Frekvence jader CPU je 3,6–5,0 GHz. Grafická část je ale stejná jako u předchozího modelu, Radeon 8050S s 2048 shadery na 2800 MHz. Škoda, že neexistuje osmijádro s plnou grafikou, to by asi bylo ideální pro herní použití.

Modely a parametry procesorů AMD Ryzen AI Max 300 Autor: AMD

Jen čistě pro firemní notebooky a pracovní stanice bude existovat ještě ořezaná verze Ryzen AI Max Pro 380 (zde již není běžný spotřebitelský model). Ten má jen šest jader / 12 vláken s osekanou 16MB L3 cache a s taktem 3,6–4,9 GHz. Je u něj ale osekané i GPU, na pouhých 16 CU (1024 shaderů) s taktem 2800 MHz. Tento procesor bude také používat jen poloviční paměťové rozhraní (128 bitů, kapacita maximálně 64 GB).

Jde tedy o jakýsi bazální nejnižší model, u kterého se asi nepočítá s moc velkými prodeji a použije se u něj částečně defektní křemík, smyslem je asi hlavně, aby výrobci pracovních stanic a notebooků mohli nabízet větší konfigurovatelnost směrem dolů, byť asi tato konfigurace nebude moc žádaná ani výhodná. Na druhou stranu, ona schopnost v AI úlohách daná stále relativně velkou operační a grafickou pamětí možná pořád může být zajímavá.

Všechny tyto modely mají NPU architektury XDNA 2 s výkonem 50 TOPS (architektonicky by mělo být stejné jako v Ryzenech AI 300) a TDP 55 W. Ale jak už bylo řečeno, lze ho reálně volit v rozmezí 45 až 120 W. Nejvýkonnější zařízení budou logicky asi volit vyšší hodnotu, zvlášť s ohledem na to, že alternativou je notebook s rovněž 45–55W procesorem (což bývá obvyklé TDP ve výkonných herních a pracovních modelech), ale doprovázený samostatným GPU, které samo může mít TDP 50–150 W.

Něco jako highendové modely Apple Siliconu, ale pro PC

Filosofie Strix Halo je nahradit takovou přídavnou grafiku integrovaným GPU přímo na čipu (či čipletu) a dosáhnout tím větší hardwarové i softwarové efektivity. Jde o stejnou cestu, kterou jdou procesory Apple třídy Pro a Max, ale v sektoru standardních PC s prostředím Windows zatím něco takového nebylo. Strix Halo (Ryzen AI Max 300) takové řešení přináší, uvidíme, jaký o něj bude zájem.

