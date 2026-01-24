Nova Lake nemá zpoždění. Intel potvrdil, že jeho nová velká generace procesorů vyjde ještě letos

Nedávno jsme přinesli zprávu, že refresh procesorů Core Ultra 200 „Arrow Lake“ pro desktop na platformě LGA 1851 vyjde až v březnu nebo dubnu. To vyvolalo dohady či závěry, že se nejspíš opozdí i následující nová generace, Core Ultra 400 „Nova Lake“, která má přinést platformu LGA 1954, novou architekturu i nejnovější 2nm proces (ovšem od TSMC), a nedočkáme se jí letos, jak to dřív vypadalo. V tomto ohledu je tu ale teď dobrá zpráva.
Nova Lake stále míří k vydání letos
Úvaha, že pozdní vydání procesorů Arrow Lake Refresh nejspíš ukazuje na to, že ještě zbývá delší doba do vydání nové generace, dává určitý smysl. Leaker, který přinesl informace o termínu vydání refreshových modelů Arrow Lake, si toto také myslel a sdělil, že Nova Lake ve světle této informace vypadá na vydání až v roce 2027, místo původně očekávaného termínu v druhé polovině letošního roku. Produktové generace obvykle mají roční cyklus, který je málokdy kratší.
Ovšem toto asi není zcela spolehlivé vodítko, například procesory Core 11. generace pro desktop se na trhu stihly svým 14nm procesem ohřát jen osm měsíců – vyšly v březnu 2011 a již na přelomu října a listopadu je nahrazovaly nové procesory Alder Lake a socket LGA 1700.
Intel v pátek oznámil finanční výsledky za Q4 2025 (a tím i celý rok), které jsme probírali v samostatném článku. V konferenčním hovoru k výsledkům ale sdělil i věc podstatnou pro uživatele či kupující, totiž k plánovaným procesorům. Úplně nový nástupce teď vydaných Core Ultra 300 „Panther Lake“ pro notebooky a v březnu nebo dubnu vydané refreshové řady procesorů Core Ultra 200 „Arrow Lake“ (což není nová generace), se má zmaterializovat pořád ještě v aktuálním roce.
Generace Core Ultra 400 s kódovým označením Nova Lake je podle zástupců firmy plánována k vydání před koncem roku, doslova má „přijít na konci roku 2026“. To může znamenat až prosincové vydání, nebo snad konec listopadu. Nebude to v obvyklejších zářijových či říjnových termínech či na začátku listopadu, což jsou data vhodná k zachycení předvánočních nákupů.
Asi je to znak toho, že stihnout Nova Lake letos bude tak tak a Intel nemá pohodlnou rezervu, jakou se firma asi ponechávala před vydáním v dřívějších dobách hegemonie nad počítačovým průmyslem. Tudíž asi není vyloučeno, že nějaké problémy s laděním platformy nebo problémy nalezenými v křemíku a vyžadující revizi ještě způsobí další zpoždění, které vydání nakonec posune do příštího roku. To se nedá vyloučit nikdy. Zatím ale Intel má cíl procesory vydat letos, takže snad bude přes Vánoce zajímavý hardware k analyzování.
Nova Lake by měl být významný milník
Core Ultra 400 „Nova Lake“ bude skutečně nová generace na více úrovních, takže je na co se těšit. Lze říct, že by mohly představovat moment, kdy se Intel aspoň do nějaké míry „vrátí“ a začne se mu víc dařit proti AMD i procesorům Arm; přinejhorším to bude odpověď na novou architekturu Zen 6 od AMD.
Tyto procesory přinesou novou architekturu (velkých) jader P-Core a (malých či efektivních) E-Core i vylepšené propojení jader a paměťového řadiče, takže lze čekat výrazný nárůst výkonu, včetně toho jednovláknového, který u Core Ultra 300 nepokročil. Mimo jiné by se měly vrátit SIMD instrukce AVX-512. Výroba bude na novém 2nm procesu TSMC, takže by nárůsty výkonu měly jít ruce v ruku s lepším poměrem výkonu ke spotřebě.
Desktopové procesory navíc dostanou verzi s radikálně navýšeným počtem jader (na údajně až 52) a také verzi s velkou L3 cache, které by mohly konkurovat technologii „X3D“ od AMD. Vedlo toho by jejich integrovaná grafika měla už mít architekturu X3P („Celestial“) a v desktopu přinesou novou platformu LGA 1954.
