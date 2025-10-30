Cnews.cz  »  Hardware  »  Procesory Intel Nova Lake mají GPU s architekturou Xe3P. Některá ztratí podporu ray tracingu

Hardware   Mobilovinky

Procesory Intel Nova Lake mají GPU s architekturou Xe3P. Některá ztratí podporu ray tracingu

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Procesory Intel Panther Lake Autor: Intel
Procesory Intel Panther Lake
Informace o architektuře integrovaných GPU příští generace procesorů Intel byly zveřejněny. Zdá se, že pro některé desktopové procesory může jít i o krok zpět.

Zatím stále čekáme na vydání GPU s architekturou Xe3, která budou obsažena v procesorech Intel Core Ultra „Panther Lake“, jejichž vydání nastane příští rok (snad hned na jeho začátku), Intel ale již odhalil detaily jejich architektury, které jsme rozebírali ve zvláštním článku. Ačkoliv by se to nabízelo, tato architektura a čiplety nebudou zrecyklované v následující generaci Nova Lake. Ta již dostane novější architekturu Xe3P „Celestial“.

GPU v Nova Lake

Informace o těchto integrovaných grafikách se minulý týden dostaly ven díky open source ovladačům Linuxu a jejich ekosystému v patchích pro Linux a Mesa. Ty potvrzují, že Nova Lake opět přinese několik variant pro různé oblasti. Spolu s těmito procesory jsou ale v přípravě ještě procesory Wildcat Lake. Ty zřejmě nejsou svébytnou generací, ale vyjdou paralelně s procesory Panther Lake jako levnější modely.

Ne všechny varianty Nova Lake ale budou mít stejnou architekturu, Xe3P v nich bude mít dvě varianty. Patche toho zatím neodhalují mnoho, ale ta zásadní věc je, že část GPU nebude podporovat ray tracing – budou z nich tedy odstraněné jednotky RTU pro úsporu plochy na čipu. Patrně se to týká těch procesorů, které mají jen slabší konfiguraci GPU a od kterých se očekává, že v počítačích míněných pro herní využití budou stejně doplněné samostatným GPU. To dává smysl a není asi moc důvod k námitkám.

Kód ovladačů odhaluje, že Xe3P v plné verzi s jednotkami RTU bude v procesorech Nova Lake-H a Nova Lake-U, tedy v procesorech zaměřených čistě na notebooky – řada Nova Lake-H bude asi jako obvykle výkonnější verze, která by mohla mít GPU s 1536 nebo více jednotkami architektury Xe3P (1536 shaderů / 12 Xe Core už bude totiž poskytovat výkonnější varianta Panther Lake). Nova Lake-U bude úspornější, ale možná současně levnější verze, takže může používat GPU s potenciálně nižším počtem jednotek, ale stále dostane verzi GPU i s jednotkami RTU pro ray tracing.

Kód ovladače pro integrovaná GPU procesorů Intel Nova Lake ukazující varianty těchto CPU

Kód ovladače pro integrovaná GPU procesorů Intel Nova Lake ukazující varianty těchto CPU

Autor: Freedesktop, snímek Cnews

Druhá verze architektury bez RTU, která tedy nebude podporovat ray tracing, bude sloužit v desktopových procesorech (Nova Lake-S). Od stejného křemíku bude odvozená také verze pro výkonné herní a pracovní notebooky (Nova Lake-HX), které se proto bude osekání GPU o podporu ray tracingu týkat rovněž. Toto GPU bude asi mít jen nízký počet výpočetních jednotek (například 256 až 512 shaderů).

Intel má ale v přípravě zřejmě i variantu notebookových procesorů řady U vybavených jen tímto slabším GPU bez ray tracingu, která je označená Nova Lake-UL (což asi má označovat „low-cost“ verzi řady U). Je možné, že půjde o procesory jinak identické jako řada U, jenom s vyměněným GPU čipletem, kdy bude osazen menší křemík používaný v desktopu.

Lowendový Wildcat Lake

GPU v procesorech Wildcat Lake by zřejmě mohlo mít ještě předchozí generaci GPU, Xe3 bez onoho P. Také u něj budou chybět jednotky RTU pro ray tracing, což by bylo pro lowendový procesor, který nejspíš má být pokračovatelem Celeronů a Pentií s malými jádry architektur linie Atom, jen logické. 

Kód ovladačů grafiku těchto procesorů vede jako samostatnou větev. To může znamenat, že tyto procesory nebudou čipletové, ale klasicky monolitické, aby byly levnější na výrobu (což je u čipletových Core Ultra problém). Tím pádem grafika bude separátní implementací Xe3.

Jejich GPU tedy asi bude přímo v hlavním křemíku a nejspíš taky bude mít jen malý počet jednotek pro základní funkce. Ve starších zprávách se psalo, že by Wildcat měl být procesor s šesti jádry (2 P-Core, 4 LP E-Core) a grafikou o 256 shaderech (2 Xe Core).

Intel Celeron N5105, 10nm SoC generace Jasper Lake na průmyslové desce

Intel Celeron N5105, 10nm SoC generace Jasper Lake, na průmyslové desce

Autor: GigaIPC

Podle leakera Jaykihna bude Wildcat Lake podporovat 64 bitů široké paměti DDR5–6400 a LPDDR5–6800 a poskytuje PCI Express 4.0 pro SSD a pro síťové adaptéry. Samostatná GPU se u těchto procesorů nebudou asi používat, SoC má mít jen šest linek PCIe 4.0 celkem. Tyto čipy ale nebudou osekané vyloženě na kost – mají poskytovat dva porty Thunderbolt 4. Zdá se, že obsahují NPU, ale jen s výkonem 18 TOPS, takže budou nebudou podporovat funkce Copilot+ PC.

Wildcat Lake vzhledem k omezené konektivitě a jen 64bitovým pamětem téměř určitě nebude na prodej ve verzi pro desktopový socket. Půjde o čistě notebookové procesory v pouzdru BGA, které ale výrobci PC budou moci osadit třeba do minipočítačů typu NUC.

Co bude Xe3P zač?

Zdá se, že se o tom trochu vedou spory, ale prozatím bychom spíše předpokládali, že změny v architektuře Xe3P proti Xe3 budou relativně menší proti změnám, které Intel udělal v Xe3 proti architektuře Xe2 (použité v Lunar Lake a grafikách Arc Battlemage), jak to vyplývá z označení. Open-source patche zatím pro ona integrovaná GPU na bázi Xe3P používají stejný obslužný kód jako pro Xe3 v procesorech Panther Lake, což může ukazovat na to, že jsou architektury blízké jedna druhé – nebo to také může být jen proto, že kód ještě není hotový.

Dlouho kolovaly dohady či obavy, že by Intel vzhledem ke slabým prodejům a potřebě šetřit mohl pokusy o samostatné grafiky Arc vzdát a že žádné samostatné GPU Celestial už nevyjde. To Intel nedávno popřel, když možná právě pro rozptýlení obav předběžně oznámil první kartu s GPU Celestial, určenou pro servery. Čip, který bude používat, by ale měl být použitý i v herních grafikách, takže minimálně tato samostatná grafika Celestial / Xe3P se asi na trh dostane.

linux_sprava_tip

Intel nekončí se samostatnými GPU. Oficiálně oznámil první grafiku generace Celestial Přečtěte si také:

Intel nekončí se samostatnými GPU. Oficiálně oznámil první grafiku generace Celestial

Vydání cca za rok?

Procesory Nova Lake pro notebooky s grafikami Xe3P vyjdou buď na konci roku 2026, nebo v první polovině roku 2027, a to jako generace Core Ultra 400. Zdá se, že Wildcat Lake by mohlo být spíše levnou sesterskou generací už pro procesory Panther Lake, takže by se mohlo prodávat už někdy v průběhu rok 2026 jako Core Ultra 300.

Zdroje: Freedesktop, Phoronix, VideoCardz, Jaykihn

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
nvME je v podstate aj pciE zbernica a znej ide potiahnuť kábel mimo alebo do slotu, takže dnešné Thunderbolt môže byť raz aj hrdlo, ale zase nvME môže odpáliť procesor. Takže obmedzenie napríklad v prípade konkurencie bez Thunderboltu môže na najnovších Ryzenoch s integrovanou Zen 2 grafikou prinášať FPS benefity, ale keď je prúser, tak to kábel vie natiahnuť a priniesť žiadaný výkon. Intel asi rozmýšľa rovnako, že hračičky nie sú pre deti s CAD a keď je už potreba ten raytracing aby Ghost…
hifron

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

AI není krátkodobý výstřelek

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows