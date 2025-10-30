Procesory Intel Nova Lake mají GPU s architekturou Xe3P. Některá ztratí podporu ray tracingu

Zatím stále čekáme na vydání GPU s architekturou Xe3, která budou obsažena v procesorech Intel Core Ultra „Panther Lake“, jejichž vydání nastane příští rok (snad hned na jeho začátku), Intel ale již odhalil detaily jejich architektury, které jsme rozebírali ve zvláštním článku. Ačkoliv by se to nabízelo, tato architektura a čiplety nebudou zrecyklované v následující generaci Nova Lake. Ta již dostane novější architekturu Xe3P „Celestial“.
GPU v Nova Lake
Informace o těchto integrovaných grafikách se minulý týden dostaly ven díky open source ovladačům Linuxu a jejich ekosystému v patchích pro Linux a Mesa. Ty potvrzují, že Nova Lake opět přinese několik variant pro různé oblasti. Spolu s těmito procesory jsou ale v přípravě ještě procesory Wildcat Lake. Ty zřejmě nejsou svébytnou generací, ale vyjdou paralelně s procesory Panther Lake jako levnější modely.
Ne všechny varianty Nova Lake ale budou mít stejnou architekturu, Xe3P v nich bude mít dvě varianty. Patche toho zatím neodhalují mnoho, ale ta zásadní věc je, že část GPU nebude podporovat ray tracing – budou z nich tedy odstraněné jednotky RTU pro úsporu plochy na čipu. Patrně se to týká těch procesorů, které mají jen slabší konfiguraci GPU a od kterých se očekává, že v počítačích míněných pro herní využití budou stejně doplněné samostatným GPU. To dává smysl a není asi moc důvod k námitkám.
Kód ovladačů odhaluje, že Xe3P v plné verzi s jednotkami RTU bude v procesorech Nova Lake-H a Nova Lake-U, tedy v procesorech zaměřených čistě na notebooky – řada Nova Lake-H bude asi jako obvykle výkonnější verze, která by mohla mít GPU s 1536 nebo více jednotkami architektury Xe3P (1536 shaderů / 12 Xe Core už bude totiž poskytovat výkonnější varianta Panther Lake). Nova Lake-U bude úspornější, ale možná současně levnější verze, takže může používat GPU s potenciálně nižším počtem jednotek, ale stále dostane verzi GPU i s jednotkami RTU pro ray tracing.
Druhá verze architektury bez RTU, která tedy nebude podporovat ray tracing, bude sloužit v desktopových procesorech (Nova Lake-S). Od stejného křemíku bude odvozená také verze pro výkonné herní a pracovní notebooky (Nova Lake-HX), které se proto bude osekání GPU o podporu ray tracingu týkat rovněž. Toto GPU bude asi mít jen nízký počet výpočetních jednotek (například 256 až 512 shaderů).
Intel má ale v přípravě zřejmě i variantu notebookových procesorů řady U vybavených jen tímto slabším GPU bez ray tracingu, která je označená Nova Lake-UL (což asi má označovat „low-cost“ verzi řady U). Je možné, že půjde o procesory jinak identické jako řada U, jenom s vyměněným GPU čipletem, kdy bude osazen menší křemík používaný v desktopu.
Lowendový Wildcat Lake
GPU v procesorech Wildcat Lake by zřejmě mohlo mít ještě předchozí generaci GPU, Xe3 bez onoho P. Také u něj budou chybět jednotky RTU pro ray tracing, což by bylo pro lowendový procesor, který nejspíš má být pokračovatelem Celeronů a Pentií s malými jádry architektur linie Atom, jen logické.
Kód ovladačů grafiku těchto procesorů vede jako samostatnou větev. To může znamenat, že tyto procesory nebudou čipletové, ale klasicky monolitické, aby byly levnější na výrobu (což je u čipletových Core Ultra problém). Tím pádem grafika bude separátní implementací Xe3.
Jejich GPU tedy asi bude přímo v hlavním křemíku a nejspíš taky bude mít jen malý počet jednotek pro základní funkce. Ve starších zprávách se psalo, že by Wildcat měl být procesor s šesti jádry (2 P-Core, 4 LP E-Core) a grafikou o 256 shaderech (2 Xe Core).
Podle leakera Jaykihna bude Wildcat Lake podporovat 64 bitů široké paměti DDR5–6400 a LPDDR5–6800 a poskytuje PCI Express 4.0 pro SSD a pro síťové adaptéry. Samostatná GPU se u těchto procesorů nebudou asi používat, SoC má mít jen šest linek PCIe 4.0 celkem. Tyto čipy ale nebudou osekané vyloženě na kost – mají poskytovat dva porty Thunderbolt 4. Zdá se, že obsahují NPU, ale jen s výkonem 18 TOPS, takže budou nebudou podporovat funkce Copilot+ PC.
Wildcat Lake vzhledem k omezené konektivitě a jen 64bitovým pamětem téměř určitě nebude na prodej ve verzi pro desktopový socket. Půjde o čistě notebookové procesory v pouzdru BGA, které ale výrobci PC budou moci osadit třeba do minipočítačů typu NUC.
Co bude Xe3P zač?
Zdá se, že se o tom trochu vedou spory, ale prozatím bychom spíše předpokládali, že změny v architektuře Xe3P proti Xe3 budou relativně menší proti změnám, které Intel udělal v Xe3 proti architektuře Xe2 (použité v Lunar Lake a grafikách Arc Battlemage), jak to vyplývá z označení. Open-source patche zatím pro ona integrovaná GPU na bázi Xe3P používají stejný obslužný kód jako pro Xe3 v procesorech Panther Lake, což může ukazovat na to, že jsou architektury blízké jedna druhé – nebo to také může být jen proto, že kód ještě není hotový.
Dlouho kolovaly dohady či obavy, že by Intel vzhledem ke slabým prodejům a potřebě šetřit mohl pokusy o samostatné grafiky Arc vzdát a že žádné samostatné GPU Celestial už nevyjde. To Intel nedávno popřel, když možná právě pro rozptýlení obav předběžně oznámil první kartu s GPU Celestial, určenou pro servery. Čip, který bude používat, by ale měl být použitý i v herních grafikách, takže minimálně tato samostatná grafika Celestial / Xe3P se asi na trh dostane.
Vydání cca za rok?
Procesory Nova Lake pro notebooky s grafikami Xe3P vyjdou buď na konci roku 2026, nebo v první polovině roku 2027, a to jako generace Core Ultra 400. Zdá se, že Wildcat Lake by mohlo být spíše levnou sesterskou generací už pro procesory Panther Lake, takže by se mohlo prodávat už někdy v průběhu rok 2026 jako Core Ultra 300.
Zdroje: Freedesktop, Phoronix, VideoCardz, Jaykihn