Nejrychlejší a nejinteligentnější počítače jsou s procesorem ARM a AI? Microsoft uvádí Copilot+ PC

Za dva týdny začíná Computex, ale Microsoft se ho rozhodl trochu předběhnout a oznámil svoji nejnovější novinku v osobních počítačích a ekosystému Windows. Ta se jmenuje Copilot+ PC, což zdá se nahradí předchozí mantru o „AI PC“, byť to působí trochu matoucím dojmem. Zdá se, že také jde o šanci pro Qualcomm a procesory ARM, neboť Microsoft spustil iniciativu Copilot+ exkluzivně na jeho čipech Snapdragonu X. Na Intel a AMD přijde řada později.

Značka Copilot+ PC nebude označovat něco radikálně nového. Microsoft nejprve přišel s programem AI PC, který vyžaduje přítomnost jednotky NPU v procesoru, ale také vyhrazení speciální klávesy Copilot pro volání AI funkcí.

Jak už jsme ale psali před časem, první generace procesorů Intelu a AMD nemá NPU o zas tak vysokém výkonu – jen 12–18 TOPS (biliony číselných operací za sekundu) – a Microsoft kvůli tomu stanovil vyšší laťku výkonu, s kterou by byly dostupné pokročilejší AI funkce počítané přímo lokálně na zařízení. Počítače se značkou Copilot+ PC jsou definované právě tím, že splňují tuto vyšší úroveň AI výkonu. Hranice je stanovená na výkon NPU vyšší než 40 TOPS. Vedlo toho je také povinné použití bezpečnostního subsystému Microsoft Pluton (ten by měly poskytovat mobilní Ryzeny 6000 „Rembrandt“ a vvšší).

První procesor, který požadavek na výkon NPU splňuje, je Qualcomm Snapdragon X Elite (a Snapdragon X Plus, což je levnější verze s 10 místo 12 jádry). AMD bude mít adekvátní hardware po vydání Ryzenů AI 100 (APU Strix Point) s architekturou Zen 5 a Intel s mobilními procesory Core Ultra 200V „Lunar Lake“ a ani jeden z nich ještě nebyl oficiálně uvedené na trh.





Copilot+ PC Autor: Microsoft

Díky tomu se Qualcomm teď může pyšnit tím, že Microsoft tato nová „Copilot+ PC“ uvádí exkluzivně ve spojení s jeho ARM procesory (ačkoliv tato exkluzivita patrně bude jen dočasná). Podle Microsoftu jsou tyto počítače ty nejrychlejší a nejinteligentnější zařízení s Windows, jaké kdy existovala. Vedle AI funkcí také notebooky s ARM procesorem mají poskytovat velmi dlouhou výdrž na baterii (citováno je například až 22 hodin přehrávání vide nebo 15 hodin prohlížení webu).

Co tedy vlastně Copilot+ PC bude poskytovat? Microsoft představit několik funkcí, které budou na takovém PC k dispozici, přičemž díky běhu na NPU by měly fungovat s poměrně nízkou spotřebou a být použitelné i při běhu na baterii (což by třeba při zapnutí samostatného GPU pro tento účel nemuselo platit).

Recall

Tato funkce by měla být jakýmsi generalizovaným vyhledáváním a současně historií v počítači uspořádanou pomocí AI. Recall by měl zaznamenávat aktivity, které děláte (tato historie je uložená jen v zařízení, nemá být posílána nikam do cloudu). Recall by měl umožnit vyhledávat ve vaší „časové ose“ (do minulosti, samozřejmě…) a ukazovat snapshoty práce s programy, ale i navštívené webové stránky, přičemž by AI měla rozpoznávat objekty a vztahy mezi aktivitami a nabízet k nim nějaké relevantní akce. Funkce by měla například být schopná vydolovat vám nějaký starý chat z nějaké aplikace, nějaký mail, který jste poslali a tak podobně.

Toto samozřejmě působí poněkud šmírujícím dojmem a vyvolává otázky po soukromí a tom, že nikdo asi nechce mít zaznamenánu každou pošetilost, kterou na počítači provádí. Historii, kterou si Recall ukládá („osobní sémantický index“) lze ovládat, snapshoty se dají smazat, v nastaveních lze nastavit uložené časové rozsahy (nebo je smazat) a aktivita této funkce se dá pozastavit přímo na liště Windows v oznamovací oblasti. Ze zaznamenání se také dají vyloučit citlivé stránky a aplikace.

Copilot

Na všech těchto počítačích bude dostupný osobní AI asistent, který se spustí máčknutím tlačítka Copilot na klávesnici (ano, bude pro to speciální tlačítko, Copilot+ PC ho asi budou mít povinně). Funkce bude mít k dispozici například AI model GPT-4o.

Mimochodem, pokročilé AI modely bývají poměrně velké, takže všechny tyto funkce patrně budou přidávat gigabajty k velikosti instalace Windows 11. Počítejte tedy s tím, že by PC mělo mít větší SSD, asi ani 512 GB už nebude úplně ideální, nemluvě o mrňavých 256GB discích.

Asistent Microsoft Copilot Autor: Microsoft

Generování, ale i úprava obrázků

Populární funkce generování obrázků, kterou Microsoft nabízí ve službě Bing přes web, nebo nějaký obdobný generátor používající difusní AI generování, bude také přímo lokálně dostupný ve Windows 11 na počítači Copilot+ PC. Opět bud použitý lokální model, vytvořené obrázky budou soukromé (i střelené prompty, které budete zkoušet).

Generátor asi nebude fungovat stejně jako Bing Image Creator, protože má umožňovat zvolení určitého vygenerovaného obrázku jako základu pro další experimenty a snad jeho úpravy dalšími prompty. Pomocí AI se bude na Copilot+ PC také upravovat obrázek, a s funkcí Restyle by se měly například dát transformovat vaše fotografie do AI generovaného obrazu (malby, simulované plastiky, jiného prostředí a podobně).

Restyle na Copilot+ PC Autor: Microsoft

Tím, že generování bude probíhat na zařízení, nebudete omezení nějakými limity a čekacími dobami serveru. O tom, zda bude i offline generátor také odmítat generovat různě pofidérní a hambaté obrázky jako ten online, ale Microsoft nic neříká – moc nadějí si asi nedělejte. Microsoft se oficiálně zavazuje, že chce rozvíjet AI bezpečně, eticky a zodpovědně.

Překlad a titulky z audia, které zrovna hraje

Lákavě vypadá funkce Live Captions. Ta kombinuje rozpoznávání řeči a překlad. Měla by umět přeložit mluvené slovo z více než čtyřiceti jazyků do angličtiny, přičemž překlad se vám zobrazí jako titulky. Zajímavé je, že by to mělo fungovat s jakýmkoli audiem, které systém přehrává, není to tedy vázané třeba na přehrávání videa v Edge.

Nabízí se tedy třeba použití ve hrách i v emulátorech (třeba ve starých japonských nebo jiných nesrozumitelných hrách). I když překlad bude samozřejmě dělat AI, takže kvalita může být všelijaká a bude docházet k různým „chytákům“ a nepochopením. Použít by to mělo jít jak na živě přehrávané audio, tak na něco nahraného.

Windows Studio Effects

Efekty pro video (včetně například streamování, konferencí a videohovorů) na bázi AI už Microsoft představil dříve, pro Copilot+ PC mají být vylepšené a přidané další. Například automatická úprava světlosti scény či portrétu, pokud streamujete v noci, konverze stylu (ilustrace, animace, akvarel) a funkce čtecího zařízení pro čtení textu, když chcete zároveň při hovoru udržovat oční kontakt.

Akcelerace v Adobe nebo Resolve

Vedle toho budou pro Copilot+ PC dostupné i AI aplikace třetích stran. Microsoft zmiňuje například remixovací aplikace djay Pro, anotační software LiquidText, nástroj Cephable, který umožňuje ovládat hry pohyby hlavy a mimikou (což rozpoznává pomocí webkamery a NPU), odstraňovač pozadí ve videu CapCut. AI funkce akcelerované na NPU bude možné používat také v DaVinci Resolve Studio nebo nástrojích Adobe Creative Cloud včetně Photoshou, Lightroomu a Expressu.

První počítače Copilot+ PC by se měly na trhu objevit během příštího měsíce – jak už bylo zmíněno, budou to různé modely se Snapdragonem X Elite či Snapdragonem X Plus. Microsoft ale zmiňuje, že později přijdou také ekvivalentní počítače založené na tradiční platformě x86 s procesory Intel „Lunar Lake“ a AMD „Strix Point“.

Zdroj: Microsoft