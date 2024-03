Přichází AI PC s Copilotem přímo ve Windows. První generace ale bude prakticky hned zastaralá

Jak asi víte, v poslední době se Microsoft soustředí na integraci služeb umělé inteligence do vyhledávače Bing a dalších služeb. Jeho Copilot by se ale měl stát součástí přímo Windows, kde by běžel lokálně na vašem vlastním hardwaru, ne vzdáleně v cloudu. Má s tím být spojená transformace osobních počítačů do „AI PC“, které podle Intelu, Microsoftu (a dalších) právě začíná. Co to znamená a jaké požadavky na hardware to bude klást?

AI PC by měl být pojem (nebo produkt?) definovaný Microsoftem, ale co přesně se za tím schovává, místo toho prozradil Intel na konferenci AI PC Acceleration Program na Tchajwanu. Pro výrobce hardwaru je tato iniciativa logicky zajímavá, protože cítí možnost nalákat zákazníky ke koupi nových počítačů – toto se zdaleka netýká jen Intelu.

1) NPU v procesoru

Podle prezentace Intelu mají AI PC být vymezená několika věcmi. Nejdůležitější bude přítomnost NPU, tedy samostatného akcelerátoru umělé inteligence. Musí tedy být použitý nějaký procesor AMD a Intelu, který již obsahuje NPU vedle integrovaného GPU a dalších běžných součástí. Toto znamená, že v případě Intelu musí být použitý jeden z procesorů Core Ultra, což zatím znamená jen procesory Meteor Lake, v budoucnu Lunar Lake a Arrow Lake.

AMD má hardware, který tomuto odpovídá, už déle – NPU obsahují již loňské Ryzeny 7040 a letošní Ryzeny 8040 a 8045. Ovšem jen výkonnější modely, musíte se dívat po těch, které mají funkci „Ryzen AI“. Vedle těchto tradičních x86 procesorů požadavky splní také ARM procesor Snapdragon Elite X od Qualcommu.





Zde je třeba říct, že výkon NPU pro AI aplikace by teoreticky měla být schopná substituovat dostatečně silná grafika, která také může dodat potřebné „TOPS“, byť třeba s vyšší spotřebou. Definice AI PC od Microsoftu s tím ale nepočítá a pouze výkon GPU jí nestačí. To asi znamená, že na ni nedosáhne většina herních počítačů s desktopovým CPU, i třeba hodně výkonným (výjimkou budou desktopová APU Ryzen 8600G a 8700G).

Splnění podmínek AI PC asi ale může být hlavně záležitost loga a certifikace (něco jako nálepka Centrino nebo Intel Evo na notebooku), snad vám tím případně nebudou odpírány nějaké funkce, které by váš hardware jinak zvládal. Microsoft asi chce, aby na certifikovaných počítačích AI aplikace běžely na NPU a nikoliv na GPU proto, aby negenerovaly vysokou spotřebu a bylo je možné používat i v noteboocích běžících na baterii (a GPU jimi nebylo zatěžované).

Požadavky, které musí splňovat AI PC Autor: Intel

2) Copilot na PC

Druhý požadavek bude softwarový, počítač s Windows má mít předinstalovanou aplikaci Copilot. Není tím ale zaručeno, že bude vždy fungovat lokálně, tedy s výpočty AI prováděnými přímo na zařízení, místo aby se odesílaly někam na zvědavé cloudové servery. První generace AI PC totiž ještě nemusí mít dost výkonné NPU, aby tohoto bylo hned dosaženo. Část AI aplikací a úloh tedy na nich asi může být na servery delegovaná (a fungovat tak jen s připojením na internet).

Minimálně 40 TOPS? První generace se to zřejmě netýká

Intel prozradil, že Microsoft stanovil jako jakousi minimální úroveň hardwaru pro pokročilé AI funkce požadavek na to, aby NPU poskytovala výkon 40 TOPS a více. Toto ale, zdá se, bude podporovat jen Qualcomm Sapdragon X Elite, budoucí Ryzeny 9000 „Strix Point“ s architekturou Zen 5 (které mají vyjít letos) a procesory Intel Lunar Lake. Ryzeny 7040 mají AI výkon 10 TOPS, Ryzeny 8000 pak 16 TOPS, Intel Meteor Lake také jen 10 TOPS.

Podle všeho tedy 40 TOPS nebude zcela nezbytným kritériem od začátku, ale až pro jakousi druhou, pozdější generaci AI PC. To ale také znamená, že první zařízení, která budou jako AI PC prodávána, nebudou mít ještě tak pokročilé schopnosti.

Je možné, že pozdější AI PC splňující 40 TOPS výkonu budou například schopná používat generování obrázků lokálně přímo na počítači/notebooku, zatímco ona omezená první generace bude tyto požadavky posílat na servery Microsoftu. A sama bude schopná obsloužit jen jednodušší funkce a požadavky, jako je AI vyhledávání ve vašich datech a souborech nebo textové dotazy na „chatbot“ Copilotu. Je ale možné, že úplně všechny nejnáročnější funkce nebudou nakonec lokální ani s 40 TOPS a vždy bude určitá část záviset na cloudu.

3) Tlačítko Copilot

Iniciativa AI PC pak ještě vyžaduje, aby počítače pod touto značkou měly na klávesnici vyhrazené tlačítko pro volání AI funkcí Copilot. O tom už jsme před časem psali, půjde o něco, jako je klávesa „okno“ (Winkey), kterou se otevírá nabídka Start ve Windows a také slouží pro různé užitečné klávesové zkratky (Win+V, Win+PrintScreen).

Klávesa Copilot bude logicky okamžitě vyvolávat rozhraní pro aplikaci umělé inteligence Copilot, obvykle asi bude umístěná mezi Alt a Ctrl. U desktopové klávesnice, která by měla dvojici WinKey, asi bude obvykle to pravé nahrazeno za Copilot, u notebooků to možná odnese klávesa pro vyvolání lokální nabídky, pokud existuje, nebo bude třeba přidat klávesu novou.

Intel uvádí, že by rád prodal až 100 milionů takovýchto AI PC mezi dneškem a koncem roku 2025. Firma nabízí vývojářům AI aplikací, kteří se chtějí na tato zařízení připravit (protože AI PC se nemají omezovat jen na Copilot od Microsoftu) jako vývojářský kit počítače NUC Pro 14 (nyní již vyráběné Asusem) s procesorem Meteor Lake.

Vývojářský kit pro AI PC založený na Asus NUC Pro 14 s procesorem Meteor Lake Autor: Intel

Jejich výhodou by měl být nějaký předinstalovaný softwarový stack, jinak si ale stejně tak můžete pořídit jeden z notebooků s procesorem opatřeným NPU, pokud už nějaký takový třeba s Ryzenem 7040 nemáte.

Zdroje: Tom’s Hardware (1, 2)