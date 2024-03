Procesory AMD s převratnou architekturou Zen 5 se do notebooků dostanou už letos

Už jsme tu měli informaci o dvou doteď neznámých procesorech AMD pro platformu AM5, které firma mimoděk oznámila v Číně – Ryzenu 7 8700F a Ryzenu 5 8400F. Na Pekingském AI PC Summitu AMD zdá se také mluvilo o budoucí generaci APU s architekturou Zen 5 kódově pojmenované Strix Point, která pravděpodobně vyjde už jako Ryzen 9000. Už jsme spíš čekali, že vyjdou až v roce 2025, ale AMD teď v Číně přislíbilo, že vydání bude ještě letos.

AMD už ve veřejné roadmapě mělo generaci procesorů Strix Point vyznačenou poměrně dlouho. Víme, že jde o tzv. APU, tedy primárně mobilní procesor s výkonnější integrovanou grafikou, který bude vydaný jako notebookové procesory řady U a H (či nyní H) a poté asi také v desktopovém provedení (jako řada G).

Strix Point nebude až věc příštího roku



Nyní v Číně ale AMD poprvé potvrdilo, že tyto procesory přijdou na trh v roce 2024. A nemělo by snad jít jen o papírové uvedení (jako když Ryzeny 8000 „Hawk Point“ firma poprvé formálně odhalila loni v prosinci, ale dostupné byly až letos), ale i skutečné vydání s dostupností, protože je zvoleno slovo „launch“. Není řečeno, zda půjde o vydání desktopové nebo notebookové verze, ale u APU jde první ven vždy ta notebooková, takže na desktopové procesory Strix Point se asi až do roku 2025 čekat bude. Ale mobilní verze by podle čínské prezentace AMD měla vyjít letos.





Už jako Ryzen 9000

Vydání by asi mohlo pořád být spíš na podzim než v létě, možná až v Q4 (třeba v říjnu či listopadu), takže AMD asi použije pojmenování Ryzen 9050, třebaže to má značit procesory pro rok 2025. Bude to nicméně praktičtější, aby se procesory odlišily od dnešních Ryzenů 8040 s architekturou Zen 4.

Strix Point by měla být důležitá generace, protože přinese architekturu Zen 5 se zvýšeným výkonem, která by v procesorech AMD mohla být největším pokrokem od vydání prvního Zenu. Také by možná mohlo jít o čipletový procesor, podobný Intel Meteor Lake. Procesorová část by měla mít čtyři velká jádra Zen 5 a osm malých (kompaktních) jader Zen 5c, celkem 24 vláken.

AMD v čínské prezentaci potvrdilo použití architektury Zen 5 a také aktualizované grafické architektury, kterou označuje RDNA 3+. Dříve se pro ni uvádělo označení RDNA 3.5 a mělo by jít o hybrid RDNA 3 s některými vlastnostnmi RDNA 4. Strix Point bude zřejmě podle uniklých informací mít grafiku s 1024 shadery (16 CU) této architektury, takže by se měl slušně posunout grafický / herní výkon.

V procesoru bude aktualizovaný akcelerátor umělé inteligence s architekturou XDNA 2 (zatímco Ryzeny 7040 a 8040 mají XDNA), s kterým se budou dát využívat různé nové AI funkce ve Windows. Výkon akcelerátoru má podle vyjádření AMD být trojnásobný – pokud je to vztaženo proti výkonu NPU v generaci 8040, u níž se uvádí 16 TOPS, tak by Strix Point mohl dosahovat nějakých 45–50 TOPS.

NPU s architekturou XDNA 2 v procesorech Strix Point má mít víc než 3× výkon proti generace Ryzen 8000 Autor: AMD, via ComputerBase

AMD v předchozích roadmapách ještě neslibovalo vydání Strix Pointu letos (do konce roku 2024 slibovala jen první dodávky výrobcům notebooků), takže možná firma mezitím nabyla jistotu, že produkt bude připravený a může slíbit i „launch“.

Toto by mělo vylepšit pozici AMD v notebookovém segmentu, protože Strix bude připravený jako odpověď na novou generaci procesorů Apple (pokud na podzim opět vyjde nová generace M4) a Intelu (Arrow Lake, Lunar Lake). Zároveň v těchto procesorech AMD bude mít odpověď na velmi výkonné dvanáctijádrové ARM procesory Qualcomm Snapdragon X Elite s architekturou Oryon od Nuvie.

Zdroje: BenchLife, Tom’s Hardware