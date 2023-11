APU s jádry Zen 5 zpožděná. Celá nabídka mobilních Ryzenů 8000 bude tvořená refreshem Zenu 4?

Zatímco v desktopu je vydávání nových procesorů Ryzen nepravidelné, AMD se snaží, aby mělo každý rok novou generaci mobilních procesorů Ryzen (APU) pro notebooky, jelikož to výrobci vyžadují. Tato nová generace bývala vždy uváděna na trh v lednu na CES, ale už poslední APU Phoenix ukazovalo, že ne vždy se to stíhá, protože na trh reálně přišlo až téměř v létě. Vypadá to, že Zen 5 už to nestihne vůbec, a mohl by vyjít dokonce až příští rok.

Podle posledních úniků se zdá, že AMD asi tentokrát v lednu nepředstaví novou generaci Ryzen 8000 s architekturou Zen 5, což by měla být APU s kódovým označením Strix Point (a 12 jádry a integrovanou grafikou o 1024 shaderech / 16 CU RDNA 3). Už letos to dopadlo tak, že v lednu představené APU Phoenix coby Ryzen 7040 pak reálně vyšlo až na jaře. Ani novou generaci APU se patrně nepodařilo připravit v přesně jednoletém cyklu, takže by šla na trh ještě později. Výsledkem je, zdá se, že tentokrát budou mobilní Ryzeny 8000 založené jen čistě na refreshi předchozí generace, tedy v tomto případě na 4nm APU Phoenix s architekturou Zen 4.

Uniklé soupisky mobilních Ryzenů 8000

Proč to tak vypadá? Na internet unikl seznam chystaných procesorů pro notebooky generace Ryzen 8000, které pravděpodobně AMD na CES 2024 představí. Tyto procesory mají všechny označení jako řada „8040“, přičemž toto značení má svůj význam a čtyřka na předposledním místě uvádí generaci architektury Zen (tedy jader CPU). To znamená, že jde o procesory s architekturou Zen 4, pravděpodobně tvořené čipy Phoenix a Phoenix 2. Respektive by asi mělo jít o jejich refresh, který má údajně označení Hawk Point.

Soupiska modelů obsahuje procesory 15–28W řady U i 35W a 45W modelů řady HS a H, všechny s označením končícím na „40“. Co je ale důležité – tyto modely jdou v řadě U až po Ryzenu 7 a ve výkonnější řadě H to budou Ryzeny 7, a dokonce i Ryzeny 9. Vrcholem této nabídky má být Ryzen 9 8940H. I tento top model notebookového procesoru Ryzen generace 8000 tedy bude založený na refreshovém čipu Hawk Point.





Je dost nepravděpodobné, že by AMD takový model přichystalo, a zejména mu dalo označení „8940H“, pokud by paralelně s ním měly existovat také nové čipy s architekturou Zen 5. V předchozích generacích AMD tento vršek nabídky zakládalo na novém čipu a refreshované modely přidávalo až ve spodnějších patrech. Proto si myslíme, že přinejmenším po velkou část roku bude mobilní nabídka AMD založená jen na těchto Ryzenech 8040 „Hawk Point“. APU Strix Point asi AMD na CES 2024 neoznámí, a pokud vyjde letos, může to být třeba až v druhé polovině roku.

AMD Ryzen 8040 pro notebooky (Hawk Point) Model Jádra Kód Pouzdro TDP Ryzen 9 8940H 8 100–000001309 FP8 45 W? Ryzen 9 8940H 8 100–000001383 FP7 45 W? Ryzen 7 8840H 8? 100–000001311 FP8 45 W? Ryzen 7 8840H 8? 100–000001384 FP7 45 W? Ryzen 7 8840HS 8? 100–000001357 FP8 35 W? Ryzen 7 8840HS 8? 100–000001379 FP7 35 W? Ryzen 5 8640H 6? 100–000001310 FP8 45 W? Ryzen 5 8640H 6? 100–000001385 FP7 45 W? Ryzen 5 8640HS 6? 100–000001358 FP8 35 W? Ryzen 5 8640HS 6? 100–000001380 FP7 35 W? Ryzen 7 8840U 8? 100–000001312 FP8 15–28 W? Ryzen 7 8840U 8? 100–000001375 FP7 15–28 W? Ryzen 7 8840U 8? 100–000001323 FP7R2 15–28 W? Ryzen 5 8640U 6? 100–000001313 FP8 15–28 W? Ryzen 5 8640U 6? 100–000001376 FP7 15–28 W? Ryzen 5 8640U 6? 100–000001324 FP7R2 15–28 W? Ryzen 7 Pro 8840U 8? 100–000001377 FP7 15–28 W? Ryzen 5 Pro 8640U 6? 100–000001378 FP7 15–28 W?

Není asi vůbec vyloučeno, že ani třeba letní termín se nestihne. Mohlo by tak dojít k tomu, že mobilní Zen 5 si počká a AMD ho vydá zase až v onom pravidelném termínu během CES 2024 (jako Ryzen „9050“), byť zatím pro tuto spekulaci žádné doklady nejsou. Intel také vydává notebookové procesory na podzim (Meteor Lake dokonce až teď v zimě těsně před Vánoci), takže pokud bude AMD chtít, mohlo by asi Ryzen 9050 vydat nepravidelně v Q3 nebo Q4 2024.

Parametry a únik v Geekbenchi

Ryzen 9 8940H by mohl asi souviset s nedávným únikem v databázi Geekbench, kde se objevil inženýrský vzorek 100–000001319–50 detekovaný jako APU Phoenix, ale reálně asi představující už refresh Hawk Point. Má samozřejmě osm jader / 16 vláken Zen 4 s 16MB L3 cache.

ES vzorek Ryzenu 9 8940H v testu Geekbench 6.2.1 (Windows) Autor: Geekbench browser

Frekvence boostu je detekovaná 5,2 GHz a základní frekvence 4,0 GHz, což je ovšem stejně jako u předchozího Ryzenu 9 7940HS. Protože ale jde o ES, a ne QS, je možné, že finální frekvence boostu se o něco zvýší. Možné, ale ne nevyhnutné. Je otázka, zda se zvednou frekvence integrované grafiky, protože ta prý má pořád označení Radeon 780M. Intel ji přitom možná bude s novými procesory Meteor Lake dost ohrožovat.

Tip: Integrovaná grafika Meteor Lake poráží nejlepší iGPU AMD v Ryzenech 7040, je blízko Arc A380

Jen refresh bez nových čipů byl naposledy v generaci 3000

Situace, kdy byla celá výroční nabídka mobilních Ryzenů pro notebook tvořená refreshem předchozí generace, zatím téměř nikdy nevznikla. Ačkoliv třeba Ryzen 5000 „Cezanne“ i Ryzen 6000 „Rembrandt“ pro notebooky byly shodně založené na jádru Zen 3, Rembrandt byl úplně nový čip s pokročilejší konektivitou, technologií pamětí a efektivitou, a zejména s novým výkonným integrovaným GPU na bázi RDNA 2. Jediný případ opravdového „100% refreshe“ byly mobilní Ryzeny 3000 „Picasso“, což byl 12nm refresh 14nm APU Raven Ridge (Ryzen 2000, vůbec první Ryzeny pro notebooky) s jen malými úpravami. Bylo to ovšem v době, kdy mělo AMD o dost menší rozpočet a horší podmínky, ještě krátce po tom, co ho Zen takřka odrazil ode dna.

AMD možná původně počítalo s tím, že se Strix Point podaří vydat dřív a mohl by už být součástí linie „8000“ pro rok 2024, ale pak došlo ke zpoždění. Na druhou stranu je ale pravda, že Ryzeny 7040U a 7040H/HS přišly reálně na trh dost pozdě (až v dubnu–květnu), takže v lednu 2024 nebudou ještě vyloženě staré a ani nevýkonné. Výrobním postupem také nebudou zastarávat, protože i ono APU Strix Point s jádry Zen 5 by pořád ještě používalo 4nm výrobu.

Nakonec i desktopové procesory Zen 5 asi vyjdou až někdy okolo poloviny roku 2024 (snad už koncem Q2, a ne až v Q3, ale kdo ví), takže se vlastně asi dalo čekat, že APU Strix Point vyjde relativně pozdě v příštím roce. AMD typicky nenasazuje APU / mobilní verzi na trh dříve než výkonnou desktopovou verzi.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Harukaze5719, Geekbench Browser