Ryzen 8000 „Hawk Point“ se objevil v oznámeném tabletu. Ještě to ale není Zen 5

Ještě je asi dost brzo na to, aby AMD ohlásilo novou generaci procesorů Ryzen 8000, ale jeden z výrobců notebooků patrně ulil start a udělal to místo něj. Vypadá to, že AMD opět v noteboocích použije strategii z minulých generací a součástí generace 8000 budou nejen nové procesory (snad už s architekturou Zen 5), ale také přeznačené čipy starší generace. Ty pod kódovým jménem Hawk Point zřejmě budou skrývat jádra Zen 4 a 4nm proces.

Firma Minisforum se zabývá výrobou minipočítačů, ale již i notebooků a konvertibilních tabletů. Na začátku roku 2024 by měla vydat zařízení 2v1 pojmenované Minisforum V3, které teď oznámila. Překvapivě už ve specifikacích uvádí, že v něm budou osazené procesory Ryzen 8000 „Hawk Point“.

Pokud si vzpomínáte, o Ryzenech 8000 pro notebooky jsme psali již před nějakou dobou. Nová generace s architekturou Zen 5 má kódové označení Strix Point a má existovat ještě highendová výkonnější verze Strix Halo či Sarlak. Protože má Ryzen 8000 slibovaný přístrojem Minisforum V3 jiné kódové jméno, zřejmě by ještě nemělo jít o tuto novou architekturu, ale jen o refresh z minulé generace.





Toto kódové jméno lze nalézt v úniku, který před třemi měsíci prezentoval youtuber Moore's Law is Dead. Podle toho AMD pro generaci Ryzen 8000 chystá vedle nového Strix Pointu a Sarlaku ještě přeznačené procesory. Naštěstí se jejich architektury budou asi zase dát vyčíst z číslování (předposlední číslice uvádí verzi jádra Zen).

Zřejmě by měly být vydané Ryzeny 8030 (přeznačené APU Rembrandt/Barcelo), což má kódové označení „Escher“, a „Hawk Point“ má pro změnu být refresh či přeznačení 4nm APU Phoenix – označení tedy asi bude Ryzen 8040. V lowendu se bude asi dál prodávat APU Mendocino, proto nové kódové jméno zatím neznáme. AMD jinak asi chystá také refresh/přeznačení čipletových procesorů Dragon Range, z těch se má stát Fire Range (Ryzen 8045HX?).

Minisforum V3 Autor: Minisforum

Minisforum toho zatím o procesorech Hawk Point moc neříká. Zařízení V3 bude mít procesor s TDP konfigurovatelným v rozmezí 22 W až 28 W (takže se evidentně bavíme o procesoru řady U). Paměť by měla být LPDDR5–6400 a vyvedena má být podpora USB4, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2, obrazový výstup přes DisplayPort (ve formě USB-C).

Minisforum V3 Autor: Minisforum

Zařízení bude mít 14palcový dotykový displej s rozlišením QHD+ (2560 × 1440 bodů) a obnovovací frekvencí 165 Hz. S tím by možná mohlo být zajímavé i pro mobilní (přenosné) hraní, pokud bude vybraný procesor mít silnou konfiguraci integrovaného GPU (čip Phoenix / Hawk Point má grafiku architektury RDNA 3 s 12 CU / 768 shadery). Vedle toho ale má nabízet i stylus se 4096 úrovněmi citlivosti.

Tento konvertibilní tablet by měl patrně přijít na trh s notebooky generace Ryzen 8000. Tu pravděpodobně AMD oznámí na CES 2024 v lednu, takže někdy v té době (Q1 2024) by možná mohlo být vydání i Minisforum V3.

Zdroje: VideoCardz, WCCFtech, Moore's Law is Dead