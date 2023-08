Ryzen 8000 Strix Point bude big.LITTLE 12jádro, ale „prémiový“ Sarlak může být čistě velký Zen 5

Nedávno jsme psali o tom, jak to vypadá s „APU“ Ryzeny generace 8000 pro notebooky a desktop, pro které AMD tentokrát chystá rovnou dva výkonné čipy – dvanáctijádro Strix Point a ještě výše postavený „halo“ čip Sarlak, který má mít rovnou 16 jader a také hodně výkonné integrované GPU. Teď se objevily podrobnosti o tom, jak do toho budou začleněná malá jádra Zen 5c a vypadá to, že to šestnáctijádro by nemusel být čip, ale spíš čipletový procesor…

Podle Olraka29_ z Twitteru tyto procesory skutečně mají 12, respektive 16 jader, jak tvrdily předchozí úniky. U Strix Point to má být určitě hybridní alias big.LITTLE skladba jader, a to vcelku logická. Procesor má mít čtyři jádra Zen 5 a osm jader Zen 5c. Ta by byla asi obdobou letošního Zenu 4c v tom, že by architektonicky byla stejná jako Zen 5 (podporovala by stejné instrukce a měla snad i stejný výkon na 1 MHz), ale dosahovala by nižších taktů.

Zejména v noteboocích by to nevadilo, protože tato jádra by byla zapřažená až v momentě mnohovláknové zátěže, v které by tak jako tak frekvence šly dolů i u velkého Zenu 5. Velká jádra Zen 5 by pak obstarávala jednovláknové a málovláknové zátěže. Je otázka, zda by jen čtyři jádra schopná top frekvencí byla dost i pro hry.

Ono speciální ještě výkonnější APU Sarlak pro extrabuřtové modely notebooků s 16 jádry by ale mohlo být nehybridní. Není to úplně jasné, protože Olrak29_ uvádí v prvním tweetu, že Sarlak neboli také „Strix Halo“ má mít „16× Zen 5“, ale v dalším navazujícím pak to, že jde o 8+8 jader. Toto by teoreticky mohlo být zpětvzetí předchozí informace o nebiglittlovatosti, ale je možné, že tím chtěl básník říci, že jádra Zen 5 budou rozdělena do dvou bloků CCX, které mají být v architektuře Zen 5 osmijádrové.

Otevírá se tím zajímavá otázka. Sarlak by totiž podle některých názorů mohl být čipletový procesor. Mohlo by jít o design s velkým IOP čipletem, v kterém by se nacházela ona grafika se 40 CU architektury RDNA 3.5 (2560 shaderů, tedy konfigurace podobná Radeonu RX 6700 XT) a 256bitovými pamětmi LPDDR5X, plus obvyklé součásti integrovaného čipsetu, konektivita a multimediální funkce. K tomuto IO čipletu by pak byly osazené dva CPU čiplety s jádry Zen 5, sdílené s desktopovými Ryzeny 8000 a serverovými procesory Epyc.

Takto vytvořené APU Sarlak by tak bylo bližší koncepcí notebookovým procesorům Ryzen 7045HX „Dragon Range“, které mají IO čiplet shodný s desktopovými Ryzeny 7000. Výkon by tím pádem asi byl hodně vysoko, na druhou stranu by ale toto řešení asi mohlo být méně energeticky efektivní a horší v klidové spotřebě výdrži na baterie – pokud už nebude použitá nějaká pokročilejší forma spojení mezi čiplety.

Z hlediska úsporných funkcí a mobility by tak možná bylo zajímavější, kdyby Sarlak nebyl nehybridní jen s jádry Zen 5, ale kdyby místo toho měl jen osm velkých jader Zen 5 a zbytek Zen 5c. Tato kompaktnější jádra by totiž teoreticky mohla být ještě integrována v onom „IO čipletu“. Pokud by procesor nebyl pod vysokou zátěží, provozoval by systém a aplikace jen s použitím těchto integrovaných jader a spotřeba a energetická efektivita by mohla být jako u monolitického mobilního SoC. Až pod vysokou zátěží by pak procesor aktivoval externí CPU čiplet s jádry Zen 5.

Toto řešení by tedy bylo podobné jako technologie úsporných jader E-Core LP nacházejících se v SoC čipletu procesorů Meteor Lake. Je ovšem otázka, jestli by AMD takto složitější koncepci zkoušelo, firma je přece jenom v těchto věcech konzervativní a například stále nepoužila pokročilejší 2,5D propojení u svých čipletových procesorů.

