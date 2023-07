Mobilní Ryzeny 8000 mají až 16 jader Zen 5. Speciální APU Sarlak by mělo GPU s 2560 shadery

Po Zenu 4 teď od AMD vyhlížíme novou architekturu Zen 5, která prý má být zatím nejzajímavějším počinem od původního Zenu. Přímo architektura zůstává zahalena tajemstvím, ale na web se dostaly informace procesorech Ryzen 8000 „Strix Point“, což budou APU pro notebooky (primárně) a desktop. AMD chystá údajně dvě verze – první zvýší počet jader na 12, ale druhá nazvaná Sarlak dokonce ještě výš a navíc přidá extrémně výkonné GPU.

Informace o dvou verzích APU Strix Point zde byla již na jaře – v dubnu youtuber Moore's Law is Dead přišel se zprávou, že v generaci Ryzen 8000 budou místo nynějšího osmijádrového APU (Ryzen 7040 Phoenix) v roli výkonnějšího mobilního procesoru uvedeny rovnou dva čipy. Prvním má být APU Strix Point, které by bylo tradičním mobilním procesorem v obvyklé roli.

Velký a ještě větší mobilní Ryzen 8000

Vedle něj ale přibude „halo“ či highendové APU tvořící výkonnější model pro dražší a výkonnější notebooky – mělo by jít o produkt tvořící novou třídu nad tím, co AMD (nebo i Intel?) nabízelo doteď. Tato varianta má mít vyšší výkon CPU i integrovaného GPU. Moore's Law is Dead ji tehdy označoval jako „Strix Halo“. Podle aktuálních zpráv ale může místo toho mít kódové označení Sarlak.

Protože šlo o zprávu z youtuberského okruhu, nebylo hned jasné, zda těmto informacím věřit (z poslední doby tu máme případ osmi velkých jader u Core i5–14600K, což pravděpodobně byla chybná informace). Ovšem množí se informace z nezávislých a poměrně důvěryhodných zdrojů, které zdá se potvrzují tento scénář, že AMD bude v generaci Ryzen 8000 mít vedle sebe výkonné a ještě výkonnější verze APU.

První doklad je z ovladačů, přesněji z jimi používaného kompilátoru LLVM 17. V tom se objevila část podpory pro grafickou architekturu RDNA 3.5, která má být použitá v APU Ryzenech 8000. RDNA 3.5 by měl být mírný refresh RDNA 3, který by integroval některé dílčí změny, které jinak budou v samostatných grafikách s architekturou RDNA 4 (údajně změny skalární ALU a geometrického enginu). Kód od AMD ale uvádí tyto architektury dvě – gfx1150 a gfx1151, přičemž jsou jimi označené dva různé čipy APU. A je jeden důvod se domnívat, že by mohlo jít o onu dvojici běžného APU Strix Point a prémiového výkonného APU Sarlak. Další patche od AMD totiž odhalily, že tyto architektury se budou lišit mimo jiné v jedné věci.

Architektury GPU pro APU Strix Point a Sarlak v kódu LLVM Autor: LLVM

Sarlak: Velmi výkonné integrované GPU?

U nynějších grafik s architekturou RDNA 3 má AMD v GPU Navi 31 větší počet registrů (GPS), zatímco menší čip Navi 33 použitý v levném Radeonu RX 7600 má architekturu lehce osekánu tím, že fyzický soubor registrů má o 33 % zmenšenou souhrnnou kapacitu – výpočetní jednotka tedy má k dispozici méně pracovních registrů či má menší možnosti jejich přejmenování (mělo by to asi o něco snižovat výkon, i když efekt asi není tak velký).

U Navi 31 se to označuje jako charakteristika FullVGPRs. A podle ovladačů pro APU má právě jedna z integrovaných architektur také plnou kapacitu registrů (FullVPGRs) – je to architektura gfx1151, která tedy pravděpodobně označuje ono prémiové APU Sarlak.

Pokud totiž AMD použilo osekanou verzi i v samostatném GPU s 2048 shadery, nemá asi moc smysl používat plnou v něčem, co by nemělo hodně vysoký grafický výkon. Osekaná architektura se naopak ze stejného důvodu zdá jako logická volba pro ono běžné tradiční APU. Nynější Ryzen 7040 Phoenix má skutečně onu ořezanou verzi RDNA 3 odpovídající čipu Navi 33.

Architektura GPU gfx1151 bude obsahovat plnou kapacitu registrů ve výpočetních jednotkách RDNA 3, jako GPU Navi 31 Autor: LLVM

Jaké jsou konfigurace těchto čipů, není zatím tak dobře doloženo. Podle původní zprávy Moore's Law is Dead měly být pozoruhodné. Už základní verze Strix Point měla totiž mít 12 jader Zen 5 nebo Zen 5c (což by byla kompaktní verze dosahující nižších taktů, jako u Zenu 4c). Asi by šlo o hybridní konfiguraci 4+8 nebo 8+4. Integrované GPU pak mělo mít 24 CU, tedy 1536 shaderů, dvojnásobek proti Phoenixu.

Sarlak měl pak obsahovat rovnou 16 jader, takže by bal prakticky na rovni highendovým desktopovým Ryzenům 8000 – avšak asi by opět šlo o hybridní kombinaci, snad 8+8 jader Zen 5 / Zen 5c. Zejména ale má být masivní ona grafika. Podle Moore's Law is Dead měla dostat až 40 CU – 2560 shaderů. Šlo by tedy konfiguraci o 25 % výkonnější, než má samostatný Radeon RX 7600. Současně by ale také takové GPU zabíralo hodně křemíku. Velikost čipu by na 4nm procesu asi mohla být někde v pásmu 350–400 mm², ne-li ještě větší.

Šlo by tedy o drahý čip, který by i z pohledu výrobních nákladů byl spíše ekvivalentem kombinace samostatného procesoru a GPU. Integrace by ale měla umožnit, aby se takovéto řešení dostalo i do velmi malých a tenkých notebooků a také asi dosáhnout energetickou efektivitu nemožnou se samostatným GPU. Je možné, že tento procesor má poskytnou alternativu ke koncepci Applu v procesorech jako je M2 Pro a M2 Max, které mají integrované GPU s velmi vysokým počtem výpočetních jednotek (protože Apple už nepoužívá žádné samostatné grafiky a iGPU je tedy musí zastoupit).

Tyto specifikace je ale asi zatím třeba brát za nepotvrzené a je možné, že třeba onen vysoký počet výpočetních jednotek v iGPu Sarlaku se nepotvrdí a reálné číslo bude nižší.

První únik potvrzující Strix Point

Nedávno se ale objevil zajímavý doklad, který by mohl alespoň část dokládat. V databázi projektu distribuovaných výpočtů MilkyWay@Home se totiž objevil vzorek procesoru AMD s označením100–000000994–03_N. To by měl podle CPUID Family 26 Model 32 Stepping 0 zřejmě být procesor s jádry Zen 5, kterých má aktivních 12 s 24 vlákny. Mohlo by tedy jít o onu základní verzi APU Ryzenu 8000 „Strix Point“. Ta totiž nejspíš bude připravená jako první a očekáváme, že Sarlak prošel nebo projde tapeoutem a bude vydán později, tudíž je méně pravděpodobné, že takto raný úkaz v internetové databázi bude Sarlak místo Strix Pointu. A nejde zřejmě ani o čipletový desktopový Zen 5 (Granite Ridge), ten má CPUID Family 26 Model 64 Stepping 0.

Více: Příchod Zenu 5 se přiblížil. Vzorek procesoru Ryzen 8000 se objevil na internetu

Ve světle těchto věcí tedy ona informace o Ryzenu 8000 „Strix Point“ s 12 jádry začíná vypadat jako aspoň částečně potvrzená a zmínka o oné druhé výkonné architektuře integrovaného GPU gfx1151 by zase měla ukazovat na to, že byly pravdivé informace o existenci onoho exkluzivního výkonného Ryzenu 8000 Sarlak s „tučným“ GPU.

AMD Ryzen 8000 Strix Point v databázi MilkyWay@Home Autor: MilkyWay@Home

Samozřejmě tím není zaručeno, že ho třeba ještě AMD nezruší, třeba protože o něj žádní výrobci notebooků neprojeví zájem. Strix Point by asi totiž měl mít verzi pro desktopový socket AM5, ale u Sarlaku bychom si spíš tipnuli, že půjde o čistě notebookový design s pouzdrem BGA. Nejspíš by mohl mít kvůli dosažení dostatečné paměťové propustnosti 256bitové paměti LPDDR5X, což by se do desktopového socketu stejně moc nedalo přenést.

