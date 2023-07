Intel Raptor Lake Refresh bude horší, než tvrdilo youtuberstvo. Přesné specifikace jsou venku

S novou generací desktopových procesorů Intel pro platformu LGA 1700 založenou na refreshi čipů Raptor Lake to zdá se valem směřuje k vydání. Z Intelu obvykle parametry uniknou dříve než z AMD a ačkoliv bude vydání asi v říjnu, web Benchlife.info už zjistil parametry hlavních modelů Core i9–14900K, i7–14700K a i5–14600K. Potvrzuje se tak zvýšení počtu jader, ale také frekvence, které možná nejsou tak vysoké, jak někdo čekal.

Benchlife ukázal tabulku parametrů pro procesory Core i9–14900K, i7–14700K a i5–14600K, které by asi mohly být gró nabídky, kterou Intel na podzim vydá (spolu s modely KF, které jsou totéž bez integrované grafiky za o něco nižší cenu). Data jsou to podrobná včetně údajů o tom, jak jsou odstupňované různé boosty, takže jsou zřejmě vzatá přímo z dokumentů Intelu.

Benchlife uvádí, že se teoreticky ještě parametry mohou změnit, protože procesory ještě nevstoupily do fáze kvalifikačních vzorků, které již mají finální parametry. Nicméně je vysoce pravděpodobné, že k velkým změnám už nedojde a frekvence už nestoupnou, neboť uzavření parametrů QS vzorků je asi blízko. Mělo by jít o výrazně jistější zdroj než čísla udávaná youtubery, která jsou asi mnohem více vzatá z nekonkrétní šuškandy nebo dokonce jen spekulací.

Core i9–14900K: Nakonec „jen“ 6,0 GHz

Začneme-li nejvýkonnějším modelem Core i9–14900K, pak dle očekávání má 8 velkých jader P-Core a 16 E-Core (celkem 32 vláken, takže zhruba srovnatelné s hypotetickým nehybridním CPU s 16 P-Core) a 36MB L3 cache. Více totiž čip Raptor Lake neumožňuje. TDP zůstalo 125W, zatím ale není prozrazeno PL2 (maximální turbo spotřeba).

Intel tomuto procesoru tedy nepřidal jádra, ale aspoň mu zvedne základní frekvence jader P-Core o 200 MHz na 3,4 GHz. A až o 200 MHz mají narůst i boosty. Vypadá to, že velká jádra P-Core budou mít all-core frekvenci boostu 5,7 GHz proti 5,5 GHz u modelu i9–13900K. Respektive, to asi může být již s použitím Thermal Velocity Boostu, jinak by asi all-core boost mohl být nižší. Na preferovaných jádrech (zřejmě zase dvou) pak procesor může dosáhnout 5,8 GHz pomocí Turbo Boost Max 3.0. A konečně pokud je aktivní Thermal Velocity Boost (tedy při teplotě nižší než 70 °C, byť někdy to asi desky mohou ignorovat), dostane se frekvence až na 6,0 GHz. Takový je maximální jednovláknový boost – o 200 MHz vyšší než u Core i9–13900K. Boost pro malá jádra je maximálně 4,4 GHz, ten tedy stoupl jen o 100 MHz.

Intel Core i9–13900K Autor: Ľubomír Samák

Vypadá to tedy, že Core i9–13900K v podstatě dorovná limitovaný model Core i6–13900KS, ale nedostane se výš. Youtuber Moore's Law is Dead nedávno uváděl, že zákulisní zdroje prý mluví o taktech maximálně 6,2 GHz (dříve se spekulovalo ještě o vyšších metách), ale to zdá se není reálné. Pokud má frekvence stoupnout nad magických 6,0 GHz, musel by asi zase vyjít nějaký limitovaný model Core i9–14900KS. Je otázka, zda takový spatří světlo světa, přece jen teď bude těžší vybičovat další stovky MHz navíc.

Core i7–14700K: 8+12 je realita

Druhý model Core i7–14700K odpovídá úniku leakerů z Twitteru a Bilibili. Jde o 20jádro / 28vlákno, tedy CPU s osmi P-Core a 12 E-Core. U tohoto modelu se tedy zlepší mnohovláknový výkon a dostanete větší porci vláken než v minulé generaci. Kapacita L3 cache je 33 MB a TDP 125 W. U tohoto modelu Intel nezvýšil základní frekvenci (stále 3,4 GHz jako u i7–13700K).

Jinak se ale zase boosty na velkých jádrech zvýšily o 200 MHz – all-core boost (tedy frekvence možná se všemi velkými jádry aktivními) by měl být 5,5 GHz a maximální jednovláknový boost na preferovaných jádrech (Turbo Boost Max 3.0) je už 5,6 GHz. Maximální frekvence malých jader E-Core je ale také vyšší jen o 100 MHz – 4,3 GHz.

Intel Core 14. generace (Raptor Lake Refresh) 125W Model Jádra P+E/vlákna Takt P-Core Max. Turbo P-Core All-Core P-Core Max. Boost E-Core L3 cache TDP Max. Turbo Spotřeba Core i9–14900K 8+16/32 3,2 GHz 6,0 GHz 5,7 GHz 4,4 GHz 36 MB 125 W ? Core i9–13900K 8+16/32 3,0 GHz 5,8 GHz 5,5 GHz 4,3 GHz 36 MB 125 W 253 W Core i7–14700K 8+12/28 3,4 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 4,3 GHz 33 MB 125 W ? Core i7–13700K 8+8/24 3,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 4,2 GHz 30 MB 125 W 253 W Core i5–14600K 6+8/20 3,5 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 4,0 GHz 24 MB 125 W ? Core i5–13600K 6+8/20 3,5 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz 3,9 GHz 24 MB 125 W 181 W

Core i5–14600K: Nakonec pořád jen šest P-Core, dobré zprávy se nepotvrdily?

Bohužel informace Benchlife nepotvrdily to, co uváděl youtuber RedGamingTech, tedy že se u Core i5–14600K zvedne počet jader na 8+8. Místo toho má jít stále o 6+8 jádro s 20 vlákny, nedošlo tedy k pokroku. To bohužel naznačuje, že nemusí dojít k přidání jader u modelů Core i5–14400 a u dnes čtyřjádrových Core i3, jak RedGamingTech spolu s tím uváděl.

Core i5–14600K má mít opět nezměněný základní takt, ten zůstane na 3,5 GHz. Opět ale narostou boosty o 200 MHz – tedy u velkých jader. All-core boost je místo 5,1 GHz u 13600K teď již 5,3 GHz, maximální jednovláknový boost je stejných 5,3 GHz (také je to +200 MHz), protože tento procesor nepoužívá preferovaná jádra (Turbo Boost Max 3.0). Také zde se zvýšila maximální frekvence E-Core již jen o 100 MHz – na 4,0 GHz. TDP zůstává 125 W a opět neznáme maximální turbo spotřebu.

Intel Core i5–13600K Autor: Ľubomír Samák

Obecně se tedy asi potvrzuje, co ukazovala tato čísla – Raptor Lake Refresh může zvýšit výkon v jednovláknových aplikacích a hrách dejme tomu o zhruba 3–4 %, což by tak odpovídalo navýšení boostů o 200 MHz. V mnohovláknových aplikacích to ale může být méně, protože by se mohlo narazit na limity maximální turbo spotřeby. Core i7–14700K bude jediná výjimka; díky přidaným E-Core by mohlo v mnohovláknovém výkonu poskočit výrazněji.

Tyto procesory budou používat stávající desky s čipsety řady Intel 600 a 700, přičemž asi může být potřeba v nich nejprve aktualizovat BIOS. Vyjdou i nějaké modely (výrobci je již ukazovali na Computexu), ale stále se starými čipsety (například Z790), nové vyjdou až s novou platformou LGA 1851 a procesory Arrow Lake příští rok.

Vydání těchto procesorů se aktuálně očekává někdy v říjnu. Intel je zřejmě oficiálně oznámí na akci Intel InnovatiON, která se bude konat 19. až 20. září.

Zdroj: Benchlife