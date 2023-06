Nová generace desktopových CPU Intel na konci září. Výrobci desek naznačují vyšší spotřebu

Ačkoliv teď Intel nevydává nějaké nové desktopové procesory, výrobci desek na Computexu představovali nové modely desek s čipsetem Z790. Není to zdá se jen tak. Intel teď víceméně oznámil vydání nové generace procesorů, které nastane na přelomu léta a podzimu a zřejmě jde o to, aby s CPU byly v nabídce i aktuální desky. Zajímavé je, že někteří z nich prý jsou připravené na zvýšení spotřeby budoucích procesorů.

Novou generaci Intel ještě oficiálně nepotvrdil, ale udělal tak nepřímo. Firma totiž teď podobně jako v předchozích letech oznámila akci pojmenovanou Intel InnovatiOn, která se bude konat 19. až 20. září (septembra) v San Jose. Na této akci přitom Intel v minulých letech uvedl oficiálně procesory Core 12. (Alder Lake) i 13. generace (Raptor Lake) pro desktop. Pravděpodobně tedy totéž nastane i letos. Odhalení bude pravděpodobně v první den akce.

Během těchto konference toho obvykle Intel prezentuje víc, takže se asi objeví víc novinek či informací o různých záměrech Intelu v GPU, umělé inteligenci i procesorech (a samozřejmě i dalších oblastech, například o samotných výrobních procesech). Pokud jde o nové procesory, nejspíš půjde o papírové uvedení s tím, že prodej by začal o nějakých pár týdnů později. Tak tomu alespoň bylo v minulosti.

Poutač ohlašující akci Intel InnovatiON 2023 Autor: Intel

Vypadá to, že procesory, o kterých tu mluvíme, budou představovat tzv. refresh generace Raptor Lake. Intel chtěl původně zřejmě již touto dobou vydávat první 4nm procesory Meteor Lake, které by přinesly lepší energetickou efektivitu, nové technologie a funkce a také poprvé pokročilou konstrukci z 3D čipletů (či jak Intel upřednostňuje, „dlaždic“). Ovšem podle různých indicií se vývoj opožďoval a také možná nevyšly výkonnostní cíle, protože se zdá, že desktopová verze těchto procesorů byla zrušena. V současnosti to proto vypadá, že na podzim Intel vydá jen ten refresh Raptor Lake.

Šlo by tudíž stále o procesory se socketem LGA 1700, takže je bude možné použít jako upgrade existujících desek (Meteor Lake mělo používat novou platformu se socketem LGA 1851). Zatím to není ještě úplně jisté, ale chybí zprávy o tom, že by Intel pro generaci Raptor Lake Refresh vyvinul nové čipy a všechny desktopové procesory tedy asi budou založené na stejném křemíku, jaký byl použitý v předchozích generacích – tedy čipech s 6+0, 8+8 a 8+16 jádry P-Cero / E-Core (kde poslední používá upravenou architekturu s většími L2 cache).

Nové procesory tedy asi nebudou mít víc než 24 jader / 32 vláken v případě Core i9. Modely Core i3, i5 a i7 si ovšem mohou v rámci toho, co zmíněné čipy umožňují, polepšit a přidat nějaká jádra. Jinak Raptor Lake Refresh zřejmě bude zvyšovat výkon vyššími takty jader CPU, případně vyššími oficiálně podporovanými rychlostmi pamětí DDR5.

Podpora pro „příští generaci“ v BIOSech

Příchod procesorů Raptor Lake Refresh potvrzují nové desky vystavované na Computexu, ale také aktualizace BIOSů pro ty již existující. Firma Gigabyte začala u desek vydávat aktualizace UEFI, které podle popisu přidávají podporu pro „příští generaci procesorů“. Objevena byla například u modelu Gigabyte B660M Aorus Elite DDR4.

Jde samozřejmě o desku se socketem LGA 1700 (a používající paměti DDR4), takže o Meteor Lake tu řeč být nemůže. Podpora již čtyři měsíce před vydáním má zřejmě za cíl, aby v době, kdy se nová CPU začnou prodávat, už desky na skladech měly dostatečně nové BIOSy schopné s procesorem nabootovat.

Deska ASRock hantom Gaming Z790 Nova WiFi7 na Computexu 2023 Autor: Club386

ASRock na Computexu 2023 představil pro změnu novou desku, označenou Phantom Gaming Z790 Nova WiFi7. Už jsme ji zmiňovali zde, protože mezi jejími novinkami je integrovaný 5Gb/s Ethernet s čipem Realtek RTL8126. Není to jediná její zajímavost. V popisu ASRock uvádí, že tato deska s 20+1+1 napájecími fázemi počítá se budoucími procesory, což asi opět předznamenává příchod refreshových modelů Raptor Lake. Pozoruhodné ale je, že má být připravená na to, že tyto budoucí procesory budou „ještě hladovější po elektřině“ ve smyslu zvýšené spotřeby.

The new motherboard equipped with latest WiFi7 and 5Gbps LAN to provide fastest internet connection, and to support the even more power hungry future CPUs.

Těžko říct, zda to ASRock třeba nemíní jen teoreticky a v praxi bude taková schopnost využitá jen při přetaktování. Otevírá to ale možnost, že kvůli onomu zvýšení frekvencí, o němž byla řeč, Intel zase zvýší limity spotřeby pro procesory v mnohovláknových zátěžích, tedy tzv. PL2 či Maximum Turbo Power. Dnes je u Core i9–13900K tato maximální turbo spotřeba oficiálně 253 W, ale ne vždy to desky respektují a přímo Intel sám inzeruje jako nadšeneckou možnost zvýšení na až 350 W, takže by teoreticky mohlo jít o velké skoky. Případně by se mohly vydat výš některé nižší modely typu Core i5, které doteď takto vysoká PL2 neměly.

