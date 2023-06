Přichází levné 5Gb/s sítě Ethernet, dostupné adaptéry Realtek RTL8126 už jsou na prvních deskách

Z Computexu 2023 se donesly novinky o ekonomičtějších PCIe 5.0 SSD (na bázi řadiče Phison E31T), o kterých jsme psali včera. K tomu se ale objevila zpráva také o 5Gb/s síťovkách, které by se také mohly stát o dost dostupnějšími. Poté, co se podařilo docela zpopularizovat 2,5Gb/s Ethernet, chce totiž Realtek dostat na trh i dostupné Ethernetové adaptéry dvakrát rychlejšího standardu 5GBase-T. Pro rychlé (ale levné) sítě důležitá zpráva.

Realtek na Computexu představil celou sérii čipů, které mají prošlapávat cestičku 5Gb/s sítím. V podstatě to vypadá podobně, jako když firma představila své 2,5Gb/s síťovky série RTL8125 před pěti lety na Computexu 2018.

5,0Gb/s Ethernet všude tam, kde je dnes jen 2,5 GB/s

Nejdůležitějším čipem je Realtek RTL8126-CG. Jde o klasický Ethernetový adaptér (ale s rychlostí 5,0 Gb/s) používající rozhraní PCI Express 3.0 ×1. Může být osazen na rozšiřující karty, ale také jako integrovaná síťovka na základní desky. Má hodně malé pouzdro o rozměru jen 8×8 mm, které ale integruje kompletní síťovku (MAC a PHY). Také spotřeba má být dost nízká, při aktivitě maximálně 1,7 W. Přitom má zvládat 5Gb/s rychlost až na vzdálenost 100 metrů stále na běžné kabeláži kvality Cat 5e.

5,0Gb/s Ethernet Realtek RTL8126-CG s rozhraním PCI Express 3.0 ×1 Autor: techPowerUp

Na obrázcích webu techPowerUp můžete vidět snímky prototypu, který Realtek na Computexu ukazoval. Jde sice o kartu do slotu PCI Express 3.0 ×1, ale jak můžete vidět, konektor na ní vypadá jako krabicové kombo portů USB a RJ-45 používané na základních deskách. Je to proto, že tato karta slouží k simulaci a ověření fungování této síťovky právě i v situaci, kdy je osazená jako integrovaná a její port je vyveden tímto stylem.

5,0Gb/s Ethernet Realtek RTL8126-CG s rozhraním PCI Express 3.0 ×1 Autor: techPowerUp

Z tohoto se tedy dá doufat, že by tyto čipy mohly být relativně levné (s cenou možná i nižší než 5 $) a vést k poměrně masovému nasazování 5,0Gb/S Ethernetu na základní desky. Neměly by totiž snad být o tolik dražší a náročnější na integraci proti 2,5Gb/s čipům RTL8125, rozhodně by mělo jí to levnější řešení něž jsou 5Gb/s síťovky Marvell Aquantia (ty jsou založené na designu určeném pro 10Gb/s sítě a i proto jsou o dost komplexnější).

Na Computexu už byla k vidění minimálně jedna deska s tímto Ethernetem – ASRock totiž vystavoval model pojmenovaný Phantom Gaming Z790 Nova WiFi7, který kromě bezdrátu má nést i „Realtek 5GbE LAN“ – velmi pravděpodobně tedy RTL8126-CG. Skoro to tedy vypadá, že by se první zařízení mohla objevovat už letos.

Deska ASRock Phantom Gaming Z790 Nova WiFi7 na Computexu 2023 Autor: Club386

Vedle tohoto základního adaptéru budou existovat i další varianty. RTL8251B-CG bude stejně velký čip, který ale bude fungovat jen jako PHY pro 5Gb/s Ethernet. Opět by neměl být příliš drahý (ani konzumovat příliš mnoho energie) a v tomto případě by ho mohly používat třeba routery a switche.

Nakonec pak ještě přichází RTL8157-CG. To je 5Gb/s Ethernet založený asi zase na stejném základu, ale s rozhraním USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) místo PCI Expressu. Tento čip se tedy bude dát používat třeba v externích síťovkách pro notebooky a má být vypuštěn na trh v Q4 2023.

5,0Gb/s Ethernet Realtek RTL8157-CG s rozhraním USB 10Gbps Autor: techPowerUp

Praktické rozšíření 5Gb/s Ethernetu ale i tak asi bude chvíli trvat, nedá se čekat, že by začalo okamžitě – z počátku asi najdete 5Gb/s integrovaný jen na nejdražších třídách desek (snad by ale brzo mohly být dostupné přídavné karty za rozumné ceny třeba do jednoho tisíce Kč). Pravděpodobně ale bude přechod rychlejší, než nástup 2,5 Gb/s Ethernetu, který po 15letém kralování gigabitu dlouho zůstával okrajovou nebo příliš drahou vymožeností. Úspěšné prosazení 2,5Gb/s by ale mělo už umést cestičku 5,0Gb/s rychlosti, protože oba tzv. multigigabitové standardy jsou příbuzné.

Zdroje: techPowerUp, Club386