Phison E31T přinese úsporná a levná PCIe 5.0 SSD. Přitom budou rychlejší než dnešní highend

Letos na trh s určitým zpožděním přišla výkonná SSD, která si můžete strčit do slotů M.2 s konektivitou PCI Express 5.0, nabízených aktuálními desktopovými deskami a procesory. Zatím ale mají dost vysokou spotřebu a s tím spojené vyšší teploty a problémy s throttlingem, pokud nejsou dobře chlazená. Což někdy je i aktivně ventilátorem. Ale přijdou i úsporné moduly nepotřebující tolik chladit, už se pro ně chystá zajímavý řadič.

Dnešní PCIe 5.0 jsou založená na výkonném, ale i poněkud „příkonném“ řadiči Phison E26 vyráběném na 12nm procesu (už má zřejmě i konkurenci v podobně Innogritu IG5666, ale to je také 12nm čip). Firma Phison ale na Computexu teď představila řadič, který umožní stavět relativně úspornější a levnější SSD s rozhraním PCI Express 5.0 ×4 – čip Phison E31T.

Phison E31T (či celým označením PS5031-E31T) je řadič jiné váhové kategorie než highendový osmikanálový Phison E26. Tento nový čip má jen čtyři kanály, což by ho směřovalo do levnějších mainstreamových SSD. Co bude ale významnější omezení: Jde o DRAMless řadič, který nebude používat mezipaměť typu DDR4 či LPDDR4, ale jen HMB (tedy malou část operační paměti).

Takováto SSD mají horší výkon a latence pod velkou zátěží, takže v takových disciplínách nebude Phison E31T moc dobrý. Ale v posledních letech SSD používající technologii HMB dost pokročila a výkonem se zlepšila, takže toto omezení (výměnou za nižší cenu) může být akceptovatelné. Pokud si chcete udělat představu, Phison E31T by mohla používat SSD, která budou PCIe 5.0 obdobou modulů typu WD Black SN750 SE nebo Samsung SSD 980.

Přes to, že má polovinu kanálů a DRAMless architekturu, má tento řadič dosahovat vyšších výkonů v sekvenčním čtení a zápisu, než dnešní highendové PCIe 4.0 ×4 moduly i s DRAM. Čtení a zápis může běžet rychlostí až 10,8 GB/s, takže tento řadič nemusí o tolik zaostat ani proti Phisonu E26 (který se nyní s vhodnou NAND dostává na nějakých 12,5 GB/s). Proti highendovým modulům jak na bázi PCIe 5.0, tak PCIe 4.0, ale asi moduly s Phsionem E31T budou mít horší IOPS (výkon v náhodném přístupu). Nicméně nynější DRAMless řadič E21T dle specifikací může dosahovat až okolo 800 000 IOPS, takže E31T také asi nebude totální chudák.

Řadič Phison E31T Autor: Phison

Čip Phison E31T bude pro své funkce používat zabudovaná jádra ARM Cortex-R5 (neupřesněný počet). Čtyři kanály budou podporovat až 16 čipů NAND a SSD mohou mít kapacitu až 8 TB. Bude se dát použít jak TLC NAND, tak QLC NAND. Řadič bude používat sedmou generaci ECC algoritmu LDPC a má podporovat i šifrování AES256 dle standardů TCG Opal / Pyrite.

7nm proces

Nejzajímavější je, že řadič bude vyráběný pokročilejším procesem než highendový E26, použije se 7nm proces TSMC. Toto výrazně zlepší energetickou efektivitu a maximální spotřeba při zátěži by asi měla být celkem mírná. Minimálně nebude vyčnívat na PCIe 4.0 moduly, na které už jsme zvyklí. Mohlo by jít o předzvěst širšího přechodu SSD na řadiče vyráběné lepší technologií, něco podobného (dokonce 5nm řadič, ale ještě s rozhraním PCIe 4.0) chystá Samsung. Phison by asi mohl na 7nm procesu vyrobit také highendového následníka dnešního 12nm Phisonu E26, ale ten patrně vyjde až později než Phison E31T.

Kdy vyjdou na tomto řadiči založená mainstreamová PCI Express 5.0 SSD – která by měla mít nižší spotřebu a cenu než ta dnešní – to zatím není jasné. Phison ještě neoznámil termín dostupnosti řadiče ani jeho vzorků a určitě tedy vydání modulů nenastane letos. Mohly by ale asi začít přicházet někdy v roce 2024.

Zdroje: AnandTech, Phison