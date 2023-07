Nástřel výkonu next-gen procesorů Intel Arrow Lake: Jen 3–21 % navíc proti Raptor Lake?

Letos na podzim vydá Intel refresh desktopových procesorů Raptor Lake. Web igor'sLAB nyní publikoval očekávaný výkon modelu Core i9–14900K, který by v něm měl být špičkou nabídky. Ale současně s ním získal i informace o tom, jak bude vypadat následující už úplně nová generace Arrow Lake. Má jít o interní (tedy přímo od Intelu pocházející) projekce výkonu těchto CPU, které vyjdou teprve až v roce 2024, takže velmi zajímavá data.

Igor'sLAB uvádí, že získal interní data, která mají ukazovat předpokládaný nárůst výkonu procesorů Raptor Lake Refresh a poté Arrow Lake proti současným desktopovým procesorům Intel Raptor Lake, konkrétně proti Core i9–13900K. V případě Arrow Lake jde asi o nějakou projekci, zatímco u Raptor Lake Refresh už by mohlo jít o data přímo ze vzorků (Core i9–14900K).

Srovnání každopádně operuje se stejnou konfigurací procesoru – s 8+16 jádry / 32 vlákny, což je u Raptor Lake Core i9–13900K. Ukazuje tedy, jak tyto nové generace navýší výkon pomocí frekvencí a architektonických zlepšení, mimo vlivu možného navýšení počtu jader. Igor'sLAB má data z několika benchmarků, které jsme pro názornost sestavili do tabulky. Výkon Core i9–13900K (Raptor Lake) je 100 %, ostatní výsledky jsou pak relativně k němu. Výkon Arrow Lake je tedy udávaný v procentech proti Core i9–13900K, nikoli proti i9–14900K. Procesory by měly mít stejný limit spotřeby (250 či 253 W).

Projekce výkonu procesorů Raptor Lake Refresh a Arrow Lake pro desktop (dle igor'sLAB) Benchmark Core i9–13900K Raptor Lake Refresh-S 8+16 Arrow Lake-S 8+16 CrossMark 100 % 102–103 % 113–116 % SYSmark 25 100 % 101–102 % 108–111 % WebXPRT 4 (Chrome v107) 100 % 102–103 % 107–110 % Speedometer 2.1 (Chrome v107) 100 % 101–102 % 109–113 % Geekbench 5.4.5 (1 vlákno) 100 % 102–103 % 109–113 % Geekbench 5.4.5 (MT) 100 % 100–101 % 116–120 % SPECrate2017_int_base v1.1.8 ICX 2022.1 (1 vlákno) 100 % 103–104 % 104–108 % SPECrate2017_fp_base v1.1.8 ICX 2022.1 (1 vlákno) 100 % 101–102 % 103–106 % SPECrate2017_int_base v1.1.8 ICX 2022.1 (MT) 100 % 103–104 % 111–115 % SPECrate2017_fp_base v1.1.8 ICX 2022.1 (MT) 100 % 103–104 % 117–121 %

Výkon Raptor Lake Refresh dle očekávání moc nenaroste, neboť i9–14900K asi jen o trošku popostrčí takty. I samotné Arrow Lake má ale zdá se relativně menší nárůsty jednovláknového výkonu, jen okolo asi 10 %. To není moc na to, že by mělo jít o novou architekturu, hodně lidí asi čekalo v jednovláknovém výkonu nějaký významný skok.

Největší nárůsty výkonu Arrow Lake podle tohoto předvádí v mnohovláknových testech, kde jsou zisky i +15 % až +21 % (SPEC2017, Geekbench). Pravděpodobně by to mohlo být proto, že při dost štědrém 250W PL2 procesor Arrow Lake dokáže udržet vyšší takty all-core boostu než Raptor Lake. Použití novějšího výrobního procesu by mělo zlepšit výkon jak velkých, tak malých jader na jednotku spotřeby. Je otázka, proč není nárůst mnohovláknového výkonu ještě vyšší – možná, že provozní takty zase pro změnu místo na limity maximální turbo spotřeby narazily na limity toho, co křemík dokáže. Ale jsou asi možné i jiné příčiny. Jde také pořád jen o jeden pramen informací, takže asi ještě není na místě dělat nějaké dalekosáhlé závěry.

Je také dobré připomenout, že Arrow Lake podle některých zdrojů mělo odebrat funkci Hyper Threading. To by snížilo mnohovláknový výkon. Je teoreticky možné, že se na výsledku toto podepsalo, ale tato věc zatím není potvrzená.

Protože jde o skóre pro procesor v konfiguraci 8+16 jader, nemusí toto být konečná co do mnohovláknového výkonu. Pokud Intel vydá verzi Arrow Lake s 8 velkými jádry P-Core a 32 jádry E-Core (48 vlákny), o níž se objevily zmínky, bude moci takové CPU přirozeně dosáhnout výrazně vyššího mnohovláknového výkonu. Podle některých nyní se objevivších informací není ale 8+32jádrová verze jistá. Na druhou stranu se také vynořila informace, že bude pouze opožděná (nebyla by tedy dostupná při vydání), ale stále je v plánu.

Schéma procesoru Meteor Lake nebo Arrow Lake pro socket LGA 1851 Autor: BenchLife

Problém s frekvencemi?

Pokud takto skutečně bude vypadat finální skóre procesorů Arrow Lake, nebude to dva roky po vydání Core i9–13900K zrovna velký pokrok a konkurence by mohla asi Intel dost předběhnout, pokud se jí podaří větší pokroky.

Pro Intel nevypadá moc dobře, že se jednovláknový výkon zvýšil snad jen o jednotky procent. Buď moc nestouplo IPC, ač by Arrow Lake už mohlo mít novější lepší architekturu než Raptor Lake, nebo – a to je možná více pravděpodobné – sice architektura zlepší výkon na 1 MHz, ale křemík nebude schopen dosáhnout tak vysokých taktů jako pozdní 7nm technologie Intelu u Raptor Lake. Něco podobného se nejspíš stane u 4nm procesorů Meteor Lake a Arrow Lake může pochodit podobně.

Arrow Lake: 3nm proces TSMC, nebo 2nm Intel?

Intel zatím nepotvrdil, jaký přesně budou procesory Arrow Lake používat výrobní proces. Znejasňuje to také to, že jde o čipletové procesory, kde může být jiná technologie u jader CPU a GPU. Původně to vypadalo, že by procesory měly být 2nm (proces Intel 20A). Nicméně se začalo hovořit o tom, že to nastane jen u mobilní verze a desktopová bude používat 3nm proces TSMC. Aktuálně se v šeptandě čím dál víc objevují názory, že ani mobilní Arrow Lake nakonec nemusí proces 20A používat (a bylo by také asi vyráběno u TSMC). Tyto drby zatím nejsou dohledatelné k nějakému konkrétnímu zdroji a není jasné, zda nejde třeba jenom o neustále opakované spekulace. Pokud by se ale potvrdily, asi by to znamenalo, že 2nm proces Intelu opět nebyl schopen dodat požadované vlastnosti či výtěžnost v původně plánovaném termínu.

Nicméně v jedné věci by Arrow Lake mělo být úspěšnější. Integrovaná grafika, zdá se, hodně pokročí proti tomu, čím disponují procesory Alder Lake a Raptor Lake pro desktop. Místo 256 shaderů (32 EU) architektury Xe zřejmě desktopové Arrow Lake dostalo 512 shaderů (64 EU neboli 4 Xe Core) architektury Alchemist používané nyní v grafikách Intel Arc. Výkon integrované grafiky by tedy už měl být i celkem netriviální a výrazně lepší než u nynější spíše symbolické grafiky integrované v Ryzenech 7000 pro desktop (ta má 128 shaderů architektury RDNA 3).

U Raptor Lake Refresh se žádné zrychlení konat nebude (iGPU bude stejné beze změny taktů), ale Arrow Lake má zvýšit 3D výkon iGPU až 2,4násobně (podle projekce získané igor'sLAB +130 až +140 % v 3DMarku Time Spy, +110 až +120 % v 3DMarku Wildlife Extreme Unlimited).

Integrované GPU Raptor Lake Refresh a Arrow Lake pro desktop (dle igor'sLAB) Benchmark Core i9–13900K Raptor Lake Refresh-S 8+16 Arrow Lake-S 8+16 3DMark Time Spy 100 % 100 % 230–240 % 3DMark Wildlife Extreme Unlimited 100 % 100 % 210–220 %

Nicméně zde se to asi ještě může měnit ovladači, a protože je ještě rok před vydáním, možná zde hrozí větší nepřesnost. Každopádně ale toto bude na poměry Intelu dost slibné integrované GPU, byť pro herní počítač stále nezastoupí výkonnou samostatnou grafiku. Mobilní verze procesorů by měla existovat s výrazně silnějším GPU, které bude mít více jednotek, takže v noteboocích to bude zajímavé určitě.

Zdroj: igor'sLAB