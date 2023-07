Utrhne si Intel se 4nm procesem zase ostudu? Na internet unikly frekvence procesoru Meteor Lake

U Intelu se k vydání (údajně v druhé polovině října) chystá nová generace desktopových procesorů Raptor Lake Refresh, která bude stále ještě založená na 7nm čipech. Do notebooků by se ale měla dostat generace Meteor Lake s novou architekturou, čipletovou koncepcí a také poprvé na 4nm procesu. U toho panovaly obavy, že bude jako 10nm technologie ze začátku trpět nízkými takty. Teď máme možná první ukazatel, zda pochybnosti byly namístě.

K procesorům Meteor Lake ve verzi pro notebooky (ty desktopové asi nebudou, nahrazuje je onen refresh Raptor Lake) se teď vyjádřil čínský leaker s přezdívkou Golden Pig či Golden Pig Upgrade. Ten se zřejmě dostal k parametrům jednoho z ES vzorků Meteor Lake a prozradil frekvence, na kterých pracuje.

Má jít o procesor Meteor Lake s 6+8+2 jádry – tedy šesti velkými jádry (ta mají architekturu Redwood Cove), osmi prostředními/efektivními jádry E-Core a dvěma dalšími speciálními úspornými „LP E-Core“ (u těchto skupin jader je použitá stejná architektura Crestmont). GPU má 128 EU čili 1024 shaderů – vypadá to, že z původních plánů na 192 EU / 1536 shaderů možná sešlo. TDP se dá nastavit v rozsahu 20–65 W, zřejmě by asi mělo jít o procesor třídy P či H.

Čipletová stavba mobilního procesoru Meteor Lake Autor: Intel

4,8 GHz u ES2, 5,0 GHz ve finále?

Podle Golden Pig Upgrade jádra CPU dosahují maximálního boostu 4,8 GHz. To je méně, než mají dnešní Core 13. generace (Core i9–13900H jde až na 5,4 GHz, v řadě P pak Core i7–1370P dosahuje 5,2 GHz). Nicméně je třeba pamatovat, že takty vzorku ES (má jít o ES2, tedy vzorek druhé generace) nemusí odpovídat konečnému komerčně vyráběnému modelu.

A vskutku, podle Golden Pig Upgrade prý Intel počítá s vyššími takty. Top model mobilních Meteor Lake, který bude označený jako Core Ultra 9 (dle nového systému značení), má prý mít jednovláknový boost 5,0 GHz. Zatím samozřejmě nevíme, zda se to Intelu podaří, nebo zda bude třeba muset ubrat a takt boostu zůstane nižší.

Integrované GPU má údajně mít maximální takt 2,2 GHz. Použitá v něm má být architektura Alchemist jako v první generaci samostatných grafik Arc. Ty mají udávané takty dost podobné. Tatky GPU tak mohou být důvodem k opatrnému optimismu.

Intel Meteor Lake Autor: Intel

Proces Intel 4 vypadá relativně dobře

Pokud by 5,0 GHz u jader CPU vyšlo, byla by to regrese frekvence jen o 4–7 % proti výše zmíněným mobilním procesorům Raptor Lake vyráběným procesem Intel 7. To už by pro technologii Intel 4 (v její první iteraci) asi nebyl tak špatný výsledek. Nebyl by to velký pokles ve výkonu, snad pořád omluvitelný vzhledem k novým funkcím a výbavě, kterou Meteor Lake přinese. A případné lepší energetické efektivitě. Také je možné, že jádro Redwood Cove bude mít dostatečně vyšší IPC (výkon na 1 MHz), aby ztrátu taktu vykompenzovalo, a jednovláknové aplikace tedy nezpomalily.

Skeptické hlasy mluvily o tom, že proces Intel 4 bude mít problém vůbec se přiblížit k 5 GHz, ale podle této zprávy to vypadá, že nejhorší scénáře se nenaplnily. Samozřejmě ještě nevíme, jaká bude výtěžnost a zda třeba 5GHz model nebude spíše marketingová edice s extrémně výběrovým křemíkem, zatímco praktické modely dostupné ve větším množství dopadnou hůře. Také samozřejmě musíme parametry tohoto ES brát s rezervou, protože pocházejí z neoficiálního zdroje a mohlo dojít k omylu nebo dezinformaci. Pokud ale mají pravdu, nebude to s Meteor Lake tak hrozné – alespoň tedy v noteboocích.

Pořád ale asi platí, že by 4nm procesory zaostaly jednovláknovým výkonem za Raptor Lake, které jde až na 6 GHz, v desktopu. Z tohoto důvodu a dále kvůli nižšímu počtu jader (jen 6 P-Core, 8–10 E-Core) asi Intel rozhodl o zrušení desktopové verze.

Zdroje: VideoCardz, Bilibili