Panther Lake: Budoucí procesory Intel dostanou GPU Arc s architekturami Battlemage a Celestial

Procesory Core 13. generace „Raptor Lake“ už jsou venku a pomalu se blíží příští generace Meteor Lake a to, co přijde po ní. K těmto budoucím počinům Intelu se už sbírají informace. Po těch o platformě LGA 1851 se teď objevily také zvěsti, jak budou vypadat integrované grafiky. A to nejen generací Meteor Lake a Arrow Lake, ale i těch, které přijdou poté. A jde o informace z dobrého zdroje, protože je prozradil přímo zaměstnanec Intelu.

Tyto informace pocházejí z LinkedIn, kde indiskrétní zaměstnanec na pozici Graphics Hardware Engineer na sebe pověděl informaci o tom, na jakých GPU v Intelu pracoval či pracuje, čehož si všiml Harukaze5719, který to pro změnu zveřejnil na Twitteru. Seznam má v sobě hned čtyři ještě nevydané generace procesorů a tři grafické architektury.

Xe2, Xe3 HPG

Lze vidět, že ve vývoji jsou teď minimálně dvě generace příštích samostatných GPU Arc, které pak budou tvořit základ pro integrovaná GPU. Po nynější první generaci Alchemist to má být Battlemage (kódová jména usnadňují práci tím, že mají počáteční písmena sekvenčně dle abecedy) a LinkedIn potvrzuje, že interně je tato generace také označovaná jako architektura Xe2 HPG, tedy druhá generace Xe HPG – ono HPG znamená High Performance Gaming coby větev GPU architektury Intelu (superpočítačová GPU se označují Xe HPC, integrované grafiky zase Xe LP jako Low Power).





Po Battlemage pak přijde Celestial, což bude Xe3 HPG – opět tedy půjde o novou či výrazně inovovanou architekturu. Battlemage bude tvořit druhou generaci samostatných grafik Arc (značené by asi měly být B380, B750, B770 a tak dále) a Celestial třetí generaci (C380, C770…). Podle dřívějších zpráv Intel plánuje u každé generace poskočit do vyšších a vyšších výkonnostních segmentů, zatímco nyní je první generace Alchemist jen v mainstreamovém výkonnostním a cenovém segmentu.

Roadmapa herních GPU Intel Arc – Alchemist, Battlemage, Celestial. Čtvrtá generace má být Druid, ale ta je zatím asi vzdálenější budoucností (zdroj: Intel)

Integrovaná GPU dostanou herní architektury Arc, ale nástup bude pomalejší

Zajímavá část je odhalení toho, jaké grafické architektury budou v nových generacích procesorů. Informace z LinkedIn potvrzují, že Intel od architektur linie Xe HPG hodlá odvozovat zřejmě upravenou či optimalizovanou verzi pro integrovaná GPU, která má odlišné označení – Xe LPG (zřejmě Low Power Gaming). Architektury LPG by asi vždy měly být odvozené od nových generací Xe HPG, ale vypadá to, že obvykle přijdou na trh o dost později.

Tak například první generace, Xe LPG, bude jak ve 4nm procesorech Meteor Lake (Core 14. generace), tak v následující generaci Arrow Lake (Core 15. generace). Oboje jsou čipletové procesory, v Meteor Lake by grafický čiplet měl být vyráběný na 5nm procesu TSMC, v Arrow Lake na 3nm. Příchod těchto procesorů na trh by mohl nastat v letech 2024 a 2025, pokud se potvrdí zprávy o jejich zpoždění, nebo koncem roku 2023 a 2024, pokud má pravdu popření z úst Intelu. Naproti tomu samostatné grafiky Arc na bázi Xe HPG vyšly už loni v roce 2022 (také ale byly o dost opožděné).

Další upgrade grafické architektury integrované do procesorů bude až poté u procesorů Lunar Lake (asi Core 16. generace). Tyto procesory budou mít architekturu Xe2 LPG, tedy odvozenou od grafik Arc „Battlemage“. Lunar Lake by se asi logicky mělo na trhu objevit koncem roku 2025 nebo v roce 2026 a podle některých drbů to má prý být revoluční CPU.

Nejzazší CPU Intelu na horizontu: Panther Lake

Na druhou stranu by potom mohl být další skok blíž. Hned další uvedená generace procesorů Panther Lake, což by snad mohlo být Core 17. generace, totiž už má mít architekturu Xe3 LPG odvozenou od Celestialu. Grafický vývoj Intelu by tedy mohl časem nabírat na obrátkách a přinášet novinky rychleji.

Otázkou jsou zpoždění

Toto vše je ale za předpokladu, že se roadmapa Intelu nezmění. V minulosti několikrát nastal případ, kdy výrobní proces původně míněný pro určitou generaci procesorů nebyl připravený. Intel to řešil tak, že do plánu vsunul další generaci procesorů vyrobenou starším procesem (Kaby Lake, Comet Lake, Tiger Lake, možná Raptor Lake a určitě nadcházející Raptor Lake refresh). To se může stát opět a takové opatření odsune nové generace o jeden rok.

Procesor Intel Meteor Lake-U s 2+8 jádry, jsou viditelné jednotlivé čiplety vyráběné různými procesy (zdroj: PC Watch)

Pokud by se to zase Intelu přihodilo, pak mohou nové architektury iGPU nastupovat později. Ovšem nové procesory mají být čipletové. Možná by to tedy Intel mohl řešit tak, že sice vyrobí „vycpávkovou generaci“ s CPU čipletem založeným na starším procesu, ale ta stále dostane nové GPU, pokud jeho čiplet bude vyráběný u TSMC (a pokud nebude mít zpoždění i TSMC).

Zdroje: Harukaze5719, VideoCardz