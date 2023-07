Raptor Lake Refresh, terno pro levná CPU. Core i5 i Core i3 dostanou víc velkých jader

Včera jsme tu psali o Core i7–14700K a kterak bude tento model v nadcházející nové generaci desktopových procesorů Intel zajímavý díky navýšenému počtu jader / vláken. Nebude to ale podle všeho platit jen pro modely Core i7. Ještě zajímavější by to prý mohlo být u modelů Core i5 a Core i3, kterým Intel také bude přidávat na jádrech. Byť budou tedy procesory generace 14000 pouze refresh, výkon by mohl být dost atraktivní.

Problém Intelu s generací Raptor Lake refresh je, že nebude mít k dispozici nové čipy, takže všechny procesory budou založeny na třech čipech z generace Alder Lake a Raptor Lake. Jsou to křemíky s 6+0 jádry, 8+8 jádry (ty jsou z 12. generace Alder Lake) a čip 8+16 z 13. generace Raptor Lake (ten má zvětšené L2 cache). Toto znamená, že Intel nemůže přidat jádra u nejvýkonnějšího modelu – Core i9–14900K musí nutně být 8+16jádro s 32 vlákny jako i9–13900K nebo i9–13900KS.

Ale nebrání to přidání jader u nižších modelů, které se tím přiblíží blíž k top modelu Core i9, jak už jsme to viděli u Core i7–14700K. Youtuber RedGamingTech teď přišel s přehledem údajných konfigurací ostatních modelů, podle kterého u nich nastane ještě větší posun, některé modely totiž dostanou navíc nejen E-Core, ale i velká jádra P-Core.

Pokud se informace od RedGamingTech potvrdí (to zatím nevíme jistě), byl by ve 14. generaci možná nejzajímavější model Core i5–14600K či jeho verze 14600KF bez iGPU. Tedy minimálně pro hráče. Intel ho totiž údajně povýší z šesti P-Core a osmi E-Core (tak to má i5–13600K) na konfiguraci 8+8. Bude mít tedy osm velkých jader (a osm malých, celkem 24 vláken). Tento procesor tak bude vlastně odpovídat někdejšímu top modelu Core i9–12900K nebo Core i7–13700K v předchozí generaci. Uživatelé, kteří mají v plánu vypnout malá jádra a chtějí plný počet velkých jader, se budou moci přeorientovat na tento procesor (který bude mít i odemčené násobiče pro OC) místo dražších Core i7.

Zatím není jasné, zda bude mít tuto konfiguraci 8+8 také zamčený 65W model Core i5–14600. Zdroj uvádí, že zamčené 65W Core i5–14500(F) už bude jen 6+8jádro s 20 vlákny. Tento model bude jako jediný bez přidání jader, ale Core i5–14400(F) si polepší z 6+4 na stejný počet 6+8 jader, takže se zlepší atraktivita nejlevnějšího Core i5 v nabídce.

Core i3 opět zajímavé?

Zajímavé to ale začíná být v lowendovém segmentu, která v předchozích generacích už byl dost vousatý s jen čtyřmi jádry. Podle RedGamingTechu se ale procesory Core i3 změní v generaci Raptor Lake Refresh na šestijádra. Bude to konfigurace šest P-Core (snad s 12 vlákny) plus žádná E-Core. Tyto modely tedy nadále budou nehybridní a mohou být zajímavé pro ty, kdož poptávají šest velkých jader a dosud museli sahat po Core i5 (a vypínat E-Core). Tato šestijádra by mohla asi používat nativně 6+0jádrový křemík, takže by v nich nebyla E-Core fyzicky obsažena ani latentně ve vypnutém stavu (což by teoreticky mohlo trochu zrychlit prstencovou sběrnici).

Intel Core i3–13100F Autor: Ľubomír Samák

Už Core i3 se čtyřmi jádry musela využívat stejný křemík, takže toto znamená, že nestoupnou výrobní náklady (podobně to bude u Core i5, která také ve 13.generaci už musí obsahovat 8+8 čipy, takže teď z nich jen využijí více). Jen se zhorší schopnost Intelu recyklovat částečně defektní kusy křemíku.

Zatím nejsou známá TDP či asi lépe řečeno maximální turbo spotřeby (které jsou relevantnější). Přidání jader asi povede ke zvýšení spotřeby v mnohovláknových aplikacích a potenciálně asi i ve hrách. Intel totiž současně bude i zvyšovat frekvence. Ty zatím neznáme. Další youtuber Moore's Law is Dead očekává, že top modely Core i9–14900K a případně speciální edice Core i9–14900KS by možná mohly dojít až na jednovláknové turbo 6,0–6,2 GHz. To je ale asi zatím jen odhad, nikoliv údaj o chystaných specifikacích. Zde asi bude lepší moc spekulované frekvence neřešit a počkat na první úniky reálných parametrů.

Zdroje: RedGamingTech, VideoCardz