Unikl první procesor Raptor Lake Refresh. Intel Core i7–14700K bude 20jádro s 28 vlákny

Včera jsme tu měli informaci o procesoru Ryzen 5 7500F, který by mělo teď někdy vydat AMD jako levnější model stojící ještě pod Ryzenem 5 7600. Na vyvážení ale přišly také zprávy o novince Intelu – prvním modelu generace Raptor Lake Refresh, která by měla přijít do desktopu na podzim. Na internet unikly informace o Core i7–14700K. Tato kategorie je už v předešlých generacích zajímavá, a teď k tomu navíc zvýší počet jader.

Procesory Core 14. generace pro desktop (které ještě pořád budou používat staré značení, netýká se jich ještě ohlášené nové schéma) jsou refresh generace Raptor Lake. To znamená, že použijí stejné čipy vyráběné procesem Intel 7, které tvořily již 12. a 13. generaci. Tento Raptor Lake Refresh je překlenovací produkt, který původně plánován nebyl. Protože se ale Intelu opozdila nová generace Meteor Lake (či přesněji asi byla zrušena její verze pro desktop), bylo třeba připravit nové procesory. To zajistí právě refreshování generace Raptor Lake.

Bude samozřejmě zachována platforma LGA 1700, takže současné desky s čipsety generace 600 a 700 díky tomu dostanou třetí (byť reálně spíš dvouapůltou) generaci CPU, kterými půjdou upgradovat.

Protože jsou použité stále stejné čipy, nejvýkonnější modely (Core i9–14900K) nebudou moci přinést vyšší počet jader nebo podobné změny vyžadující nový křemík. Ale nižší modely v řadě si na lepší specifikace přijdou, což je právě případ Core i7–14700K. Modely Core i7 začaly ve 12. generaci na 12 jádrech, ve 13. generaci si polepšily na 16, ale Raptor Lake Refresh je podle všeho povýší na rovnou 20 jader. Modely i7 se tedy hodně přiblíží k nejvýkonnějším i9, které zůstanou na konfiguraci 8+16 jader.

Core i7–14700K

Core i7–14700K má podle úniku na internetu 8 jader P-Core a 12 E-Core čili celkem 20 jader / 28 vláken, odpovídá tomu 33MB L3 cache. Počítat vlákna je u hybridních CPU Intelu asi smysluplnější, protože platí, že dvě E-Core mají zhruba výkon jednoho P-Core s HT (dvěma vlákny). Tento procesor lze tedy zhruba považovat za obdobu procesoru se 14 velkými jádry.

Frekvence Core i7–14700K by zřejmě měla v základu být 3,4 GHz. Maximální boost ještě není jistý. CPU-Z ukazuje takt boostu 5,5 GHz, ale to nemusí být maximum, jelikož tato aplikace většinou nedetekuje vyšší takt preferovaných jader (skrze Turbo Boost Max 3.0). Reálný jednovláknový boost by možná mohl být 5,6 GHz, což naznačují i první testy.

Leaker wnxod ukázal na Twitteru snímek benchmarků tohoto procesoru. V Cinebench R23 dosáhl 2192 bodů v jednovláknovém a 36 296 v mnohovláknovém testu. V CPU-Z pak 905 bodů v jednovláknovém a 14 965 bodů v mnohovláknovém testu. Podle těchto čísel se zdá, že mnohovláknový výkon by mohl proti procesoru Core i7–13700K díky čtyřem E-Core navíc stoupnout až o 17–18 %. Jednovláknový výkon momentálně vychází lépe o circa 4 %, což by víceméně mělo sedět ke zvýšení jednovláknového boostu z 5,4 na 5,6 GHz.

Intel Core i7–13700K Autor: Použito se svolením autora: Ľubomír Samák

Je ale třeba pamatovat, že jde o předběžné výsledky, které závisí i na použitých pamětech a softwarovém prostředí. Zatím tedy tyto nárůsty berte s rezervou.

Vydání v říjnu

Aktuálně to vypadá, že Intel vydá procesory Raptor Lake Refresh někdy v říjnu. Z čínských zdrojů (dle leakera ECSM_Official) se nedávno objevila informace, že by vydání mělo být ve 42. pracovním týdnu letošního roku, což by bylo mezi 17. 10. a 23. 10. Teoreticky se to asi ale ještě může posunout, takže zatím datum ještě berte s rezervou.

Zdroje: Bilibili, VideoCardz (1, 2), wnxod, Harukaze5719