Nový levný procesor s architekturou Zen 4. AMD potichu uvádí Ryzen 5 7500F, bez GPU

AMD začalo minulý týden v Americe prodávat Ryzen 5 5600X3D, který se k nám bohužel asi nedostane. Ale do nabídky zřejmě potichu přibudou jiné procesory, zejména nový model s architekturou Zen 4 – Ryzen 5 7500F. Ten by měl být zatím vůbec nejlevnějším modelem z Ryzenů 7000, zajímavým pro levná herní PC založená na platformě AM5. Bude ale mít své nevýhody – totiž absenci iGPU.

Když AMD při nebo před vydáním Ryzenů 7000 pro desktop uvádělo, že všechny modely budou mít integrovanou grafiku, takže na rozdíl od předchozí generace nebudou vždy potřebovat doplnění samostatnou kartou, neplatilo to asi absolutně, ale jen pro tehdy uváděné modely. Nyní totiž firma potichu vypouští na trh procesor označený Ryzen 5 7500F a písmeno F v názvu má zřejmě stejný význam jako u Intelu, tedy absenci GPU. Toto omezení má ale nejspíš praktické příčiny – umožňuje využít i takové IO čiplety, které mají v GPU defekt.

Poprvé byl tento procesor zaregistrován minulý týden v databázi testu Puget Bench, která odhalila, že jde (dle očekávání) o desktopové CPU pro socket AM5 s šesti jádry. Objevily se domněnky, že by už mohlo jít o první desktopový model APU Phoenix, tedy monolitickou 4nm verzi Zenu 4, ale nevypadá to tak, Ryzen 5 7500F je pravděpodobně stále založený na čipletovém (5nm/6nm) designu Raphael stejně jako ostatní desktopové modely. Mimochodem, separátně se objevily zprávy, že by se měla chystat podpora APU Phoenix v kódu AGESA pro AM5 desky, takže takové modely budou eventuálně vydány, ale asi to bude až později.

AMD Ryzen 5 7500F v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

O něco později se už Ryzen 5 7500F objevil také v Geekbench 6.1, kterýžto benchmark ho detekuje právě jako rodinu Raphael, a parametry procesoru také ukázal leaker Momomo_us, který potvrzuje absenci integrovaného GPU. Procesor bude zřejmě až na to iGPU velmi blízký modelu Ryzen 5 7600, poběží však na nižší frekvenci. Pravděpodobně by tedy měl mít 65W TDP.

Šest jader (12 vláken) má základní takt 3,7 GHz a maximální takt boostu by asi mohl být 4,85 GHz (oficiálně udávaný boost bude asi 4,8 GHz). Procesor má zachovánu plnou 32MB L3 cache i 1MB L2 cache pro každé jádro. Měl by tedy asi být jen o cca 5 % pomalejší než Ryzen 5 7600 (3,8–5,1 GHz) čistě vlivem taktů. Ani na pamětech asi nebude osekaný, podle Geekbench procesor používal DDR5–6000 (běžel mimochodem na A620 desce). Dosaženo bylo jednovláknové skóre 2782 bodů.

Skóre procesoru Ryzen 5 7500F v Geekbench 6.1 Autor: Geekbench browser

Pokud by CPU bylo použito s deskou s čipsetem B650 místo A620, pravděpodobně by mělo jít přetaktovat, a při použití v herním PC se samostatnou grafikou by tedy nemělo mít moc nevýhod proti modelu 7600. Absence iGPU ho bude diskvalifikovat jen z pracovních či kancelářských PC. Mohlo by tedy pro levná PC jít o atraktivní volbu, i když to bude záviset také na tom, o kolik bude proti Ryzenu 5 7600 levnější.

Podle informací na Twitteru se prý procesor měl začít prodávat už 7. 7., ale zatím to nevypadá, že by toto byla pravda. Nicméně o jeho existenci samotné asi není pochyb, zřejmě by se tedy na trh mohl dostat během následujících týdnů.

Zdroje: Harukaze8719, Olrak29, Geekbench, VideoCardz