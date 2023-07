Intel končí s minipočítači a barebony NUC. Divize je nejnovější obětí škrtů a restrukturalizace

Je to už víc než jedenáct let, co Intel představil koncept miniPC nazvaný Next Unit of Computing neboli NUC. Nešlo sice o první podobná mini PC, ale NUC je hodně zpopularizoval a ač má podobné malé desktopky a barebony v nabídce kdekdo, označení „NUC“ se do značné míry vžilo jako jejich obecné označení. Tato éra ale zase končí, teď totiž Intel oznámil, že divizi vyvíjející a vyrábějící tato zařízení zruší v rámci škrtů.

Tato zpráva dnes přišla od webu ServeTheHome, který se sice primárně zabývá právě datacentrovým a NAS hardwarem, ale miniPC také recenzoval. Podle jeho informací začal Intel různým zainteresovaným partnerům oznamovat, že se z trhu minipočítačů stahuje. Doslova jim sděluje, že se „rozhodl zastavit investice do produktové řady Next Unit of Compute (NUC)“. Později Intel přímo vše potvrdil i oficiálně.

Intel místo vlastních aktivit v této oblasti nechá návrh, výrobu a prodej takových zařízení dalším firmám. Minipočítače ve stylu NUCu vyrábí všichni výrobci základních desek, ale záhy se k nim přidali i tradiční výrobci počítačů (typu Acer, HP, Dell…). Nehrozí tedy, že by mini desktopky založené na úsporném mobilním hardwaru a zabírající řádově méně místa než skříně klasických skládačkových PC nebyly k dostání.

We have decided to stop direct investment in the Next Unit of Compute (NUC) Business and pivot our strategy to enable our ecosystem partners to continue NUC innovation and growth. This decision will not impact the remainder of Intel’s Client Computing Group (CCG) or Network and Edge Computing (NEX) businesses. Furthermore, we are working with our partners and customers to ensure a smooth transition and fulfillment of all our current commitments – including ongoing support for NUC products currently in market. [Intel]

Tento krok je součást širšího předhodnocování a rušení různých aktivit, ke kterému Intel přistoupil kvůli neuspokojivým finančním výsledkům v poslední době. Před nedávnem firma zrušila designování a výrobu vlastních serverů (tuto její divizi převzala firma Mitac) a zrušení miniPC produktů je asi podobná věc. Intel zřejmě vyhodnotil, že tyto aktivity pro něj nejsou klíčové a nestojí mu za to do nich investovat, přičemž současně asi nejsou tak výnosné, aby stálo za to v nich pokračovat.

Typický barebone NUC je založený na základní desce o rozměru zhruba 10 × 10 cm s mobilním procesorem (na druhé straně PCB) a sloty pro paměti SO-DIMM a M.2 pro Wi-Fi a SSD Autor: Intel

Konec přímé participace na trhu s PC

Výroba minipočítačů či barebonů (tedy téměř celých PC, do kterých zbývá doplnit RAM a disk) NUC je do určité míry pokračování dřívější výroby základních desek, s kterou Intel skončil v roce 2013. Mnoho z vás si asi bude základovky od Intelu ještě pamatovat a lze se s nimi často setkat v bazarech. NUCy v podstatě byly pro Intel náhradní byznys, na který divizi PC desek přeorientoval.

Mezitím ale aktivity kolem NUCu byly rozšířeny i na kompaktní herní PC a Intel se v rámci NUCů pokoušel přijít s novými modulárními formáty PC. Divize NUC také připravovala referenční návrhy notebooků, které si mohli zájemci nechat vyrábět.

Produkty NUC. Intel postupně přišel s různými většími (a méně úspornými) formáty umožňujícími výměnu modulu s CPU a pamětí nebo samostatného GPU, ale nic z toho se neuchytilo se stejným úspěchem jako původní kompaktní formát Autor: Intel

Do značné míry tak tento exit znamená, že se Intel stahuje z trhu celých PC či ze svých zbývajících pozic v této oblasti soustředí se na roli dodavatele čipů (což ale vždy byla jeho primární role, takže se mnoho nezmění). Intel podobně odešel také z výroby SSD, na druhou stranu ale stále vyrábí například síťové karty.

Tímto asi potěší své klienty, protože ti vyrábějí své vlastní verze těchto produktů a Intel jim tímto přestane konkurovat. Celkově se pro trh s PC mnoho nezmění, jen už tyto kategorie zařízení nebudou existovat ve „1st party“ verzích od přímo od Intelu.

Zdroj: ServeTheHome