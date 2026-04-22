Warhorse přispěje na opravu Pirkštejna za každou prodanou kopii Kingdom Come: Deliverance

Dominik Dobrozenský
Dnes
Hrad Pirkštejn ve hře Kingdom Come: Deliverance
Z každé prodané kopie prvního KCD pošle studio dolar na záchranu chátrající zvonice hradu Pirkštejn.

V české herní scéně najdete jen těžko někoho, kdo by neslyšel o historickém hitu Kingdom Come: Deliverance. Hra od herního studia Warhorse si zakládá na co nejpřesnějším a nejautentičnějším ztvárnění středověkého života v Čechách. Samozřejmostí jsou tak i lokace z reálného světa.

Jednou z nich je i hrad Pirkštejn, který sehrál důležitou roli v prvním díle a zároveň slouží jako Jindrův domov v Ratajích. Studio Warhorse nyní oznámilo, že z každé prodané kopie základní verze hry věnuje dolar na opravu zvonice skutečného Pirkštejna.

A proč nyní? Důvod je jednoduchý. Zvonice je dlouhodobě ve špatném stavu. Přestože se podařilo získat evropský grant a práce na rekonstrukci už začaly, stále chybí asi 2,5 milionu korun.

První KCD je aktuálně na Steamu v rámci akce Medieval Fest ve slevě za 5,99 euro (necelých 150 korun). Akce platí do 27. dubna. Přestože jsou ve slevě všechny edice prvního dílu, Warhorse věnuje dolar pouze z nákupu základní hry.

AIT26

Pokud jste si hru ještě nezahráli, můžete jejím pořízením podpořit dobrou věc. A pokud ji už ve své knihovně máte a chcete opravu zvonice podpořit přímo, možnost přispět najdete přímo na webu Sázavského kláštera.

zdroj: síť X (@WarhorseStudios), Sázavský klášter

Autor článku

Dominik Dobrozenský

