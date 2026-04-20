Chyba dubnové aktualizace Windows chce obnovovací klíč BitLockeru: má 48 míst a přijdete bez něj o data

Matěj Vlk
Dnes
Aktualizace Windows 11 Autor: Unsplash
Problém se týká primárně firemních počítačů zapojených do domény.
V některých případech může operační systém po doinstalování aktualizace a následném restartu vyžadovat obnovení šifrovacího BitLockeru. Je k tomu potřeba dlouhý obnovovací klíč.

Microsoft začal v průběhu minulého měsíce mezi uživatele distribuovat velkou dubnovou aktualizaci pro systémy Windows. U některých počítačů se ale objevila chyba, která po instalaci vyžaduje zadání obnovovacího klíče pro šifrovací nástroj BitLocker. Pokud jej uživatel nezadá, přijde o svá data.

Chybná obnova

Problém se týká systémů Windows Server 2025, Windows 10 a Windows 11 s aktivním BitLockerem. U některých hardwarových konfigurací dojde po instalaci aktualizací KB5082063 či KB5083769 namísto běžného bootu systému k zobrazení výzvy pro zadání 48místného obnovovacího klíče. Nejde přitom o žádnou ochranu dat, nýbrž o chybu, kterou přiznává i Microsoft.

Obnovení BitLocker

Po restartu je v některých případech vyžadováno obnovení BitLockeru pomocí 48místného klíče.

Autor: Microsoft

Toto chování má souvislost se správou počítače v doméně a aktivní Group Policy, většiny osobních počítačů by se chyba neměla dotýkat. Pokud ale máte aktivní BitLocker, před instalací samotné aktualizace si ověřte, že máte obnovovací klíč k dispozici. Bez něj sice bude možné přihlášení do systému, nikoliv ale odemknutí šifrovaného disku.

Správcům potom Microsoft radí, aby před instalací updatu v zásadách skupiny změnili konfiguraci tak, aby validační profil zahrnoval PCR7 (registr modulu TPM 2.0). Microsoft zároveň pro tuto chybu zpřístupnil i tzv. Known Issue Rollback (KIR). Během krátké doby by však především mělo dojít k opravě samotné aktualizace, která nemá dialog pro obnovení BitLockeru vyvolat.

Zdroj: Windows Latest

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

Tvl to už je ústav akých nekompetentných idiotov :D Ale čo, však to už je v podstate klasika, že doobeda si plácate bábovčičku z hoven niekde na ulici a potom takto celý od hoven idete vajbkódovať do kanclu aktualizácie pre Malomäkkého dpč...
xV0id


