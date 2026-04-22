Nová šéfka Xboxu zasáhla proti drahému Game Passu, cena spadla o 170 Kč. Obětí je Call of Duty

Matěj Vlk
Dnes
Xbox Game Pass logo Autor: Microsoft
Všechny balíčky nyní umožňují spouštět hry na konzolích i PC.
Call of Duty už nebude na Game Passu k dispozici ihned po vydání, cena tarifu Ultimate ale spadla o 170 Kč měsíčně. Zlevnil i tarif Game Pass pro PC.

Když loni v říjnu Microsoft zvýšil ceny herního předplatného Game Pass, mezi hráči vyvolal pořádnou vlnu nevole. Mnozí z nich rušili předplatné, které v té době narostlo především kvůli novému dílu Call of Duty, jenž se do plánu Ultimate dostal v 1. den vydání. Nyní Microsoft tuto strategii přehodnocuje a cenu zase snižuje. A nové Call of Duty přibyde do nabídky později.

Vysoké ceny pro hráče

Minulý týden se na veřejnost dostala zpráva, kterou svému týmu rozeslala nová šéfka divize Xboxu Asha Sharma. V té shrnuje, že se Game Pass stal pro hráče drahým a je třeba jeho zlevnění. Do budoucna rovněž naznačila flexibilnější tarify. První část, tedy zlevnění, přichází na řadu nyní, kdy klesá cena především u nejdražšího tarifu Ultimate. Z původní ceny 669 Kč se stává nových 499 Kč.

Tarify Xbox Game Pass

Aktuální nabídka tarifů Xbox Game Pass

Autor: Matěj Vlk

Pro doplnění – před říjnovým zdražením vyšel tarif Ultimate na 439 Kč měsíčně a v roce 2023 stál 389 Kč měsíčně. Cena se tak sice nevrací na původní částku, výrazně se jí ale přiblížila. Mírné zlevnění se týká rovněž plánu Game Pass pro PC, kde měsíční předplatné nově stojí 319 Kč namísto původních 369 Kč.

V katalogu her se stala jediná změna, již zmíněná absence nových dílů Call of Duty v den vydání. Microsoft je bude na Game Pass zařazovat s dlouhým zpožděním a letošní Modern Warfare 4 by se do předplatného mělo dostat až v druhé polovině příštího roku.

Aktuální ceny Xbox Game Pass vypadají takto. V závorce uvádíme historické ceny z let 2025, 2024 a 2023.

  • Essential: 239 Kč/měsíc (149 Kč)
  • Premium: 329 Kč/měsíc (299 Kč, 259 Kč)
  • Ultimate: 499 Kč/měsíc (669 Kč, 439 Kč, 389 Kč)
  • PC: 319 Kč/měsíc (369 Kč, 299 Kč, 259 Kč)

Je pravděpodobné, že nabídka tarifů v této podobě nevydrží dlouho. Jak uvedla Asha Sharma ve své zprávě, chystají se nové flexibilnější tarify. V nedávné minulosti se spekulovalo o tarifech s reklamami, případně spolupráce s Netflixem, kdy by bylo možné platit za jeden zvýhodněný filmově-herní balíček.

S novým Xboxem přijde nová generace AI vykreslování her FSR „Diamond". Ale zase možná jen pro nová GPU

Zdroj: Polygon

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

