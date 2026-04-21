Tim Cook končí v čele Applu. Kdo jej nahradí a co to znamená pro budoucnost firmy?

Matěj Vlk
Dnes
Tim Cook Autor: Apple
Tim Cook bude od září působit na pozici výkonného předsedy správní rady.
John Ternus vystřídá na pozici generálního ředitele Tima Cooka od 1. září 2026. Doposud coby seniorní viceprezident vedl vývoj hardwaru v Applu působí od roku 2001.

Tim Cook vedl Apple od roku 2011, kdy jej převzal po Stevu Jobsovi a firma pod ním zažila největší ekonomický růst ve své historii. Po 15 letech ve vedení skončí a na pozici generálního ředitele jej vystřídá John Ternus. Ten doposud z pozice seniorního viceprezidenta vedl vývoj hardwaru.

Apple Watch i AirPods

Období Tima Cooka bude v historii firmy zapsáno především jako období služeb. Všechny klíčové produktové řady hardwaru (iPhony, Macy, iPady) byly představeny za Stava Jobse, pod vedením Tima Cooka z nich ale Apple dokázal vytěžit maximum. Tržby ze služeb se pro Apple staly druhým největším segmentem a firma se tak stala důležitým hráčem v odvětví zábavy či zdraví.

Právě s těmi jsou ale spojeny dva nejúspěšnější produkty, které firma pod Cookem uvedla – hodinky Apple Watch a sluchátka AirPods. V obou případech jsou etalonem svých kategorií a určují směr jejich vývoje.

Na druhé straně se Applu pod Timem Cookem nepodařilo dotáhnout do konce extrémně nákladný projekt vlastního automobilu (Project Titan), nedaří se mu prosadit v oblasti umělé inteligence a brýle pro rozšířenou realitu Vision Pro jsou jen velmi okrajovou záležitostí. I přesto se dá posledních 15 let pod Timem Cookem označit jako veleúspěšné období.

Hardwarový nástupce

Tim Cook se od 1. září přesune na pozici výkonného předsedy správní rady a coby nový generální ředitel nastoupí John Ternus. Ten působí v Applu od roku 2001, kdy nastoupil do týmu produktového designu.  V roce 2013 se stal viceprezidentem pro vývoj a o 8 let později povýšil na seniorního viceprezidenta.

Tim Cook a jeho nástupce John Ternus.

Podle tiskové zprávy Applu hrál Ternus klíčovou roli ve vývoji prvních AirPodů či iPadů a stejně tak dohlížel na vývoj posledních generací iPhonů či Maců. U těch se mu povedl veleúspěšný tah s přechodem na vlastní čipy Apple Silicon a výrazně se zasadil o uvedení nečekaného notebooku MacBook Neo.

Odchodem Tima Cooka z pozice generálního ředitele vyvrcholí obměna vedení společnosti, která probíhala v posledních dvou letech. Z vedení UI designu odešel Alan Dye, po neúspěších v oblasti AI odstoupil John Giannandrea, do důchodu odešla viceprezidentka Lisa Jackson, z vedení právního oddělení Kate Adams, na pozici finančního ředitele byl vyměněn Luca Maestri a na pozici provozního ředitele skončil Jeff Williams.

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

