Tim Cook končí v čele Applu. Kdo jej nahradí a co to znamená pro budoucnost firmy?

Tim Cook vedl Apple od roku 2011, kdy jej převzal po Stevu Jobsovi a firma pod ním zažila největší ekonomický růst ve své historii. Po 15 letech ve vedení skončí a na pozici generálního ředitele jej vystřídá John Ternus. Ten doposud z pozice seniorního viceprezidenta vedl vývoj hardwaru.
Apple Watch i AirPods
Období Tima Cooka bude v historii firmy zapsáno především jako období služeb. Všechny klíčové produktové řady hardwaru (iPhony, Macy, iPady) byly představeny za Stava Jobse, pod vedením Tima Cooka z nich ale Apple dokázal vytěžit maximum. Tržby ze služeb se pro Apple staly druhým největším segmentem a firma se tak stala důležitým hráčem v odvětví zábavy či zdraví.
Právě s těmi jsou ale spojeny dva nejúspěšnější produkty, které firma pod Cookem uvedla – hodinky Apple Watch a sluchátka AirPods. V obou případech jsou etalonem svých kategorií a určují směr jejich vývoje.
Na druhé straně se Applu pod Timem Cookem nepodařilo dotáhnout do konce extrémně nákladný projekt vlastního automobilu (Project Titan), nedaří se mu prosadit v oblasti umělé inteligence a brýle pro rozšířenou realitu Vision Pro jsou jen velmi okrajovou záležitostí. I přesto se dá posledních 15 let pod Timem Cookem označit jako veleúspěšné období.
Hardwarový nástupce
Tim Cook se od 1. září přesune na pozici výkonného předsedy správní rady a coby nový generální ředitel nastoupí John Ternus. Ten působí v Applu od roku 2001, kdy nastoupil do týmu produktového designu. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro vývoj a o 8 let později povýšil na seniorního viceprezidenta.
Podle tiskové zprávy Applu hrál Ternus klíčovou roli ve vývoji prvních AirPodů či iPadů a stejně tak dohlížel na vývoj posledních generací iPhonů či Maců. U těch se mu povedl veleúspěšný tah s přechodem na vlastní čipy Apple Silicon a výrazně se zasadil o uvedení nečekaného notebooku MacBook Neo.
Odchodem Tima Cooka z pozice generálního ředitele vyvrcholí obměna vedení společnosti, která probíhala v posledních dvou letech. Z vedení UI designu odešel Alan Dye, po neúspěších v oblasti AI odstoupil John Giannandrea, do důchodu odešla viceprezidentka Lisa Jackson, z vedení právního oddělení Kate Adams, na pozici finančního ředitele byl vyměněn Luca Maestri a na pozici provozního ředitele skončil Jeff Williams.
