Tyto dvě hry můžete mít nyní zadarmo. S jejich aktivací ale dlouho neotálejte

Dominik Dobrozenský
Dnes
Hry zdarma na Epic Games a Steamu
Hry zdarma na Epic Games a Steamu
Na Epicu a Steamu nyní najdete dvě zajímavé hříčky, které vám zkrátí dlouhou chvíli. The Stone of Madness a Legend of Keepers jsou zdarma jen pár dnů.

Hry zadarmo má každý rád, obzvláště když se jedná o žádané a populární tituly. Aktuálně je k mání zdarma dvojice zajímavých her, kterými si můžete zkrátit dlouhou chvíli.

První je The Stone of Madness. Taktická stealth hra v reálném čase odehrávající se ve španělském klášteře z 18. století. Zde ovládáte pětici vězňů, každého s unikátními schopnostmi s jediným cílem – utéct z kláštera. Řešíte různé situace, hlavolamy, hlídáte psychiku postav a odhalujete tajemství kláštera. Hra nabízí krásnou ilustraci s animacemi, které zaujmou nejednoho fanouška tradičních taktických strategií.

Druhou hrou je Legend of Keepers: Career of a Dungeon Master. Jedná se o mix dungeon defender a roguelike žánru, kde hrajete v roli „záporáků“. Zatímco většina dungeon her funguje na principu čištění jednotlivých úrovní, zde je vaším úkolem přesný opak – obrana kobky. Najímáte monstra, rozmisťujete pasti a bráníte se před dobrodruhy, kteří chtějí to jediné, vaši smrt.

The Stone of Madness si můžete zdarma (běžná cena 640 kč) aktivovat na Epicu, a to do 23. 4. 2026 do 17:00. Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager je zdarma (běžný cena 440 kč) na Steamu, a to do 23. 4. 2026 do 10:00.

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

