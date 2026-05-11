Časovaná bomba 12V-2×6: Youtuberovi už se spálily konektory na dvou grafikách, ironicky GeForce i Radeon

Občas se objevují názory odmítající kritiku nespolehlivosti 12+4pinových napájecích konektorů (12V-2×6, dříve 12VHPWR) na základě toho, že se podle nich jedná o zveličený problém, který se vůbec neděje často. Teď se objevil případ uživatele, který by v takovém případě měl hodně velkou smůlu, jelikož do něj příslovečný blesk udeřil dvakrát. A zvlášť kuriózní je, že už byl postižen roztavením i s grafikou GeForce, i s kartou Radeon.
Nejdřív 12+4pin zničil GeForce a zdroj, pak Radeon
Ačkoliv jsou 12+4pinové konektory problém primárně způsobený Nvidií, která je autorem tohoto způsobu napájení grafik a výrobci karet GeForce ho u většiny modelů musí používat povinně, existuje několik karet Radeon s tímto konektorem. Jednou z nich je Radeon RX 9070 XT Taichi od ASRocku. Autor youtubového kanálu TerraWare se teď podělil o zprávu, že právě na této kartě se mu napájecí konektor roztavil během práce na jednom z chystaných videí. Stal se tak jedním těch, které nespolehlivost 12+4pinů zasáhla i s grafikou Radeon.
Pro napájení byl použitý adaptér na 12+4pinový konektor z běžných osmipinů a roztavení zničilo jak 12V-2×6× na kabelu, kde plast zcela zuhelnatěl na jednom z rohových pinů, tak i konektor (zásuvku) na kartě, která by snad mohla jít opravit výměnou, ale není to nic příjemného u hardwaru stojícího přes 15 tisíc. Závada se ohlásila zápachem spáleného plastu. TerraWare přitom uvádí, že kartu používal osazenou vertikálně v otevřené skříni, takže kabely ani nebyly nijak výrazně ohnuté díky tomu, že směřovaly přímo nahoru (asi nejlepší možnost, jakou si lze představit), a byly vždy pořádně zasunuté.
Podle míry destrukce nejvíce patrné na jednom z pinů, respektive dutinek, došlo dost pravděpodobně ke klasickému způsobu selhání konektoru, kdy z nějakého důvodu odpory na kontaktech přestanou být rovnoměrné. A protože proud na kontaktech je nepřímo úměrný odporu, přelil se proud z kontaktů s vyšším odporem do kontaktu s nižším odporem. Protože 12+4pinové konektory mají na každém z pinů při plném zatížení jen asi 10 % rezervu, může se v takových případech proud na pinu dostat i na násobky jeho povoleného zatížení, čímž dojde k přehřívání, zde tak vysokému, že se konektor spálil.
Tento příklad je dokladem, že k tomu není třeba zatížit konektor naplno a může se to stát i s grafikami, které mají TDP jen okolo 300–400 W, kde je po stránce specifikací konektor 12V-2×6 vytížen jen z poloviny až dvou třetin kapacity, kterou by měl zvládat. Ani toto mu evidentně nedodává dostatečnou rezervu na to, aby se „vykryly“ jeho mechanické nedostatky způsobující ony nerovnoměrné odpory a proudy.
Druhá smůla stejného uživatele
Kuriózní na celé věci je, že stejný youtuber už se selháním konektoru měl problém v minulosti – v roce 2024 mu po 18 měsících používání selhal konektor na GeForce RTX 4090 v edici TUF od Asusu (což tehdy doložil videem, pro případné pochybovače, viz níže). I tehdy měl mimochodem spálený a roztavený jeden z rohových kontaktů konektoru, také šlo tedy zřejmě o selhání spuštěné nerovnoměrným rozdělením proudu. V tomto případě byl použitý přímý 12+4pinový kabel používaný asi pět měsíců, nikoliv adaptér. Což mimochodem vedlo k tomu, že se konektor roztavil i na straně zdroje.
Konec těchto problémů je stále v nedohlednu, přes mnohé pokusy vybavit kabely či zdroje různými ochranami. Reálně by bylo třeba závadný konektor úplně opustit a nahradit jiným typem, který bude robustnější a nebude náchylný k selháním. K tomu je ale nutno dotlačit Nvidii, která se tváří, že žádný problém neexistuje.
Od vydání grafik GeForce RTX 5000 se o něm představitelé firmy nikdy znovu nezmínili a jejich poslední vyjádření z té doby bylo, že všechno bylo vyřešeno, což se ukázalo být přinejlepším naivním omylem.
Minulý týden mimochodem selhání a spálení konektorů na kabelu a grafice (GeForce RTX 5090) oznámila také redakce německého webu PCMasters, kde šlo o grafickou kartu používanou v testovací sestavě.
Zdroje: VideoCardz, TerraWare (1, 2)