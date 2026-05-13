Chromebooky už nejsou in. Nové Google počítače Googlebook sázejí na Android, prémiový hardware a hloubkovou AI

Google letos stihnul ještě před tradiční I/O konferencí uspořádat The Android Show, na které se pochlubil svou vizí budoucnosti Androidu. Největší pozornost ale nakonec nepřitáhly nové funkce (a násilné tlačení AI uživatelům), ale představení takzvaných Googlebooků. Jde o zbrusu novou generaci notebooků postavených na Androidu s hlubokou integrací Gemini Intelligence.
Prémiové AI stroje, které postupně nahradí Chromebooky
O samotných Googleboocích toho Google zatím moc neprozradil. Z toho mála, co však víme, se má jednat o prémiová zařízení úzce propojená s Android telefony s jádrem Gemini Intelligence. Ta má uživatelům pomáhat prakticky při každodenní činnosti.
Jednou z představených funkcí je například Magic Pointer. AI zde reaguje už na samotný pohyb kurzoru a nabízí chytré kontextové akce a doporučení. Například najetím kurzoru nad datum nabídne Googlebook automatické vložení události do kalendáře. Jiná AI funkce má pracovat s Nano Banana a automaticky navrhnout spojení dvou obrázků po jejich označení.
Na vývoji Google spolupracuje s výrobci jako Acer, Asus, Dell, HP nebo Lenovo. První model by se měly objevit na trhu už letos na podzim. Více informací o Googlebooks zatím nevíme, pravděpodobně se však jedná o dříve avizovaný Aluminum OS, interní snahu společnosti sjednotit Android a ChromeOS do jedné ucelené platformy.
Android bude ještě více o umělé inteligenci
Velkou část prezentace zabral také samotný Android a nové funkce pod označením Gemini Intelligence. Zatímco jiní od násilného protlačování AI pomalu ustupují, Google jde přesně opačným směrem a chce umělou inteligenci dostat napříč celým ekosystémem. Od telefonů přes chytré hodinky až po auta nebo notebooky.
Už nyní putuje umělá inteligence do Chromu, Android Auto dostalo příslib přepracovaného rozhraní založeného na Material 3 Expressive a mnoho dalšího. Google v konferenci naznačil, že letošní I/O bude ještě více zaměřené na umělou inteligenci než kdy předtím. V kontextu toho tak The Android Show vypadá jen jako začátek proměny Androidu v něco obřího, kde už nebude hlavní jen telefon, ale propojený AI ekosystém napříč všemi zařízeními.