Takto vypadá desktopový Android pro počítače. Tester omylem propálil rozhraní i běh na x86

Od září loňského roku tušíme, že Google pracuje na desktopové verzi Androidu, který by měl vylepšit reputaci Chrome OS. Nyní díky úniku informací víme, že interně tento systém nazývá Aluminium OS a testuje jej široká skupina uživatelů.
Test na x86
Web 9to5Google zveřejnil snímky a video běžícího systému Aluminium OS s původem na Google Issue Tracker, tedy systému pro nahlašování chyb. Nepozorný tester jej sem nahrál ve veřejném režimu, takže se aktuální podoba desktopového Androidu dostala na internet.
Rozhraní je hybridem mezi Chrome OS a jednoduchými linuxovými distribucemi. Zároveň není podoba systému vzdálena Androidu v režimu DeX, který na svých tabletech a telefonech nabízí Samsung. Video ukazuje pouze prohlížeč Chrome v běžném a soukromém režimu, mezi kterými tester přepíná při demonstraci bugu.
Ukazatel myši se interaktivně mění při najetí nad jednotlivé prvky – takže nad textovým polem se změní na kurzor ještě před kliknutím. Tento prvek používá například i iPadOS po připojení myši či trackpadu. Zcela standardně působí rozhraní oken, stejně jako jejich ovládání. Hlavní nabídka má ikony zarovnané na střed stejně jako ve Windows 11. V pravém horním rohu se nachází interaktivní stavové prvky podobně jako v linuxových systémech či v macOS. Méně standardní je potom umístění času a data do levého horního rohu.
Možná zajímavější informací je hardware, na kterém je testovaný Aluminium OS spuštěn. Byť v září desktopový Android poprvé společně oznámili zástupci Googlu a Qualcommu a dal by se tušit běh na ARMu, je tomu naopak. Interní testování probíhá na Chromebooku HP Elite Dragonfly s procesorem 12. generace Alder Lake-U. Je tak jasné, že kromě ARMu poběží desktopový Android i na strojích s architekturou x86.
