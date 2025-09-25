Budoucnost Androidu je desktopová: Google s Qualcommem pracují na verzi pro počítače

Hlavním bodem právě probíhajícího Snapdragon Summitu bylo představení čipů X2 Elite a Extreme směřujících do PC. O ještě překvapivější informaci se ale postarala dvojice Cristiano Amon (CEO Qualcommu) a Rick Osterloh (viceprezident Googlu) na úvodní přednášce. Rozhovořili se totiž o budoucnosti Androidu, která nebude spjata pouze se smartphony a tablety, ale zamíří také na PC.
Oba hovořili o jednotném systému, který poběží jak na telefonech, tak na počítačích. Půjde tak o odlišnou cestu než v případě nepříliš úspěšného Chrome OS, který začínal původně jako lehký terminál pro webové aplikace. Nyní se Google rovnou bude soustředit na plnohodnotný desktopový systém, který bude plně využívat potenciál moderních zařízení.
Efektivnější než Windows
Qualcomm bude v tomto snažení hrát důležitou roli díky jeho velmi výkonným čipům, které svoje možnosti ukazují v noteboocích s Windows. A to i přesto, že si s sebou Windows táhne zátěž v podobě zastaralého kódu, kvůli kterému není chod systému efektivní.
Obdobný vývoj můžeme sledovat i u Applu, kde se postupně přibližují desktopový macOS a tabletový iPadOS. Pokud se potvrdí současné spekulace o dotykovém Macbooku, nic nebude bránit sloučení obou systémů někdy ve vzdálenější budoucnosti. Hardwarový základ ve svých čipech má ostatně Apple velmi podobný tomu, jaký bude Googlu nabízet Qualcomm.
Na druhé straně je ale třeba mít na paměti jak neúspěch Chrome OS, tak specifické prostředí platformy PC. Windows tady drží stabilní pozici nejen díky setrvačnosti uživatelů, ale rovněž kvůli velkému množství aplikací a programů, které nelze na jiných systémech provozovat.
Jen stěží si lze v současné době představit, že pro počítače s Androidem budou vznikat systémy pro řízení CNC, CADové aplikace, GIS systémy, specializovaný lékařský software nebo dokonce software používaný státní správou.
Pokud tak někde existuje možnost z podílu Windows ukrojit, jsou to pouze běžní uživatelé, kteří se spokojí s prohlížečem a nejrozšířenějšími aplikacemi jako je Office. Otázkou ale zůstává, proč by je měl zaujmout Android pro PC, když většinu těchto aplikací lze již nyní provozovat na zařízeních s Chrome OS nebo tabletech se současným Androidem.