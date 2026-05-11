Cnews.cz  »  Software

Software

Konec anonymního surfování přes VPN? EU zvažuje omezení kvůli bizardnímu důvodu

Matěj Vlk
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Zprávu vydala Výzkumná služba Evropského parlamentu, nikoliv samotný parlament. Autor: Unsplash
Zprávu vydala Výzkumná služba Evropského parlamentu, nikoliv samotný parlament.
Výzkumná služba Evropského parlamentu vydala zprávu, podle které VPN marní snahy o ochranu dětí na internetu. Tyto aplikace přitom zdaleka neslouží jen pro obcházení geoblockingu.

Mnohé země na světě pracují na systémech ověřování věku na internetu. Mají zabránit dětem v navštěvování webů s obsahem pro dospělé – ať už je to pornografie nebo gambling. Jenže většinu z těchto systémů lze poměrně snadno obejít pomocí VPN aplikací, které virtuálně změní polohu a zemi uživatele. Cílový web potom ověření nevyžaduje. I proto se Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) na VPN zaměřila jako na nástroj pro obcházení pravidel.

Mezera v legislativě

S pravidly pro ověřování věku mají zkušenosti ve Spojeném království a například i ve Francii. V obou zemích je třeba pro zhlédnutí potenciálně škodlivého obsahu prokázat svůj věk. Jeden z nejznámějších poskytovatelů Proton VPN uvedl, že ihned po zavedení nových pravidel vzrostl počet uživatelů v těchto zemích o tisíce procent. A nešlo přitom jen o děti a mladistvé obcházející zákony, i mnozí dospělí nechtějí institucím svěřovat osobní údaje pro ověření věku.

Volání a SMS jako doma. EU plánuje rozšířit roaming do šesti zemí Balkánu Přečtěte si také:

Volání a SMS jako doma. EU plánuje rozšířit roaming do šesti zemí Balkánu

EPRS označila v lednové zprávě VPN za mezeru v legislativě, kterou je třeba pro efektivní pravidla uzavřít. Jako jednu z možností navrhuje i použití VPN omezit na uživatele starší 18 let. To ostatně navrhuje i tzv. dětský komisař ve Spojeném království.

Školení Hacking

Obdobná pravidla by ale výrazným způsobem narušovala soukromí – například pro stažení VPN kvůli práci na dálku by bylo třeba ověřit svůj věk. Byť jde zatím jen o krátkou zprávu, diskuze o VPN bude muset být součástí snah o zavedení jednotného ověřování věku v rámci celé EU. S aplikací pro tento účel již EU napevno počítá a zavedení jednotlivými členskými státy je pouze otázkou času. Je možné, že se ve výsledku bude týkat i VPN aplikací.

Nová interaktivní mapa ukazuje čipový průmysl Evropy. Česko zanechává překvapivě silnou stopu Přečtěte si také:

Nová interaktivní mapa ukazuje čipový průmysl Evropy. Česko zanechává překvapivě silnou stopu

Zdroj: Gizmodo

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Ja bych deti zavrel do polstrovane mistnosti se sterilnim vzduchem a podaval pouze tekutou stravu rovnou do zaludku. Tak budou nejlepe chrane pred nastrahami sveta, nenakazi se zadnou nemoci a nebude jim hrozit podvyziva. Zaroven diky tomu nebudou dospeli sikanovani opatrenim na ochranu deti v beznem svete
Maor


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO