Konec anonymního surfování přes VPN? EU zvažuje omezení kvůli bizardnímu důvodu

Mnohé země na světě pracují na systémech ověřování věku na internetu. Mají zabránit dětem v navštěvování webů s obsahem pro dospělé – ať už je to pornografie nebo gambling. Jenže většinu z těchto systémů lze poměrně snadno obejít pomocí VPN aplikací, které virtuálně změní polohu a zemi uživatele. Cílový web potom ověření nevyžaduje. I proto se Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) na VPN zaměřila jako na nástroj pro obcházení pravidel.
Mezera v legislativě
S pravidly pro ověřování věku mají zkušenosti ve Spojeném království a například i ve Francii. V obou zemích je třeba pro zhlédnutí potenciálně škodlivého obsahu prokázat svůj věk. Jeden z nejznámějších poskytovatelů Proton VPN uvedl, že ihned po zavedení nových pravidel vzrostl počet uživatelů v těchto zemích o tisíce procent. A nešlo přitom jen o děti a mladistvé obcházející zákony, i mnozí dospělí nechtějí institucím svěřovat osobní údaje pro ověření věku.
EPRS označila v lednové zprávě VPN za mezeru v legislativě, kterou je třeba pro efektivní pravidla uzavřít. Jako jednu z možností navrhuje i použití VPN omezit na uživatele starší 18 let. To ostatně navrhuje i tzv. dětský komisař ve Spojeném království.
Obdobná pravidla by ale výrazným způsobem narušovala soukromí – například pro stažení VPN kvůli práci na dálku by bylo třeba ověřit svůj věk. Byť jde zatím jen o krátkou zprávu, diskuze o VPN bude muset být součástí snah o zavedení jednotného ověřování věku v rámci celé EU. S aplikací pro tento účel již EU napevno počítá a zavedení jednotlivými členskými státy je pouze otázkou času. Je možné, že se ve výsledku bude týkat i VPN aplikací.
Zdroj: Gizmodo