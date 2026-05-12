Evropa už brzy spustí vlastní sociální síť W. Slibuje soukromí bez sběru dat, chce ale vaši občanku i selfie

Dnes
Nová evropská sociální síť W Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Projekt W slibuje důraz na soukromí, ukládání dat výhradně v Evropě a nulový sběr uživatelských dat. Má ale háček – registrace vyžaduje ověření identity pomocí dokladů a selfie.

Projekt evropské sociální sítě W, který na začátku letošního roku oznámila původem německá právnička žijící ve Švýcarsku Anna Zeiter, po měsících příprav chystá spuštění veřejné betaverze. Má k němu dojít 17. června 2026, píše služba v e-mailech lidem, kteří si na ní s předstihem registrovali uživatelská jména.

W má být ryze evropskou alternativou k velkým sociálním sítím jako je Facebook či X (dříve Twitter). Je založena na opensourcovém AT protokolu (běží na něm i sociální síť Bluesky), který má umožňovat snadnou správu identity a uživatelských dat.

Na rozdíl od majoritních sítí nemá podle serveru Lupa.cz W sbírat žádná data o uživatelích. Zároveň ale při založení účtu vyžaduje ověření identity, a to prostřednictvím separátní služby W Identity (aplikace už je dostupná pro Android a iOS). Ta požaduje telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a ověření totožnosti uživatele prostřednictvím průkazu nebo pasu a pořízením selfie. 

Data uživatelů se budou ukládat výhradně na serverech v Evropě a W se bude řídit přísnými evropskými pravidly na ochranu osobních údajů, slibuje služba.

Do veřejné betaverze bude uživatele, kteří se registrovali na čekací listině, zvát postupně. Jako první přicházejí už teď na řadu vybraní politici a další veřejné osobnosti. Další lidé se mohou na seznam zájemců zařadit na webu W.

Děti si malují na obličej knír, jiné kradou občanky. Systémy pro ověření věku nejsou příliš spolehlivé

zdroj: Lupa.cz

