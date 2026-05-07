Skončí dlouholetá kompatibilita PC hardwaru? PCI Express 8.0 může přinést nové sloty a konektory

Loni v létě jsme se dozvěděli, že konsorcium PCI-SIG již pracuje na technologii PCI Express 8.0, která eventuálně nahradí PCI Express 6.0 a 7.0 a jejíž přenosová rychlost bude osminásobná proti dnes používanému PCI Express 5.0. Zatím je ještě nasazení daleko, ale práce na specifikaci teď už pokročily do fáze, kdy je ve verzi 0.5. Zdá se, že PCIe 8.0 by mohl být zásadní bod ve vývoji PC, protože možná dojde ke změně konektorů a slotů.
PCI Express 8.0 s novou podobou konektorů?
Jak jsme psali loni v srpnu, PCI Express 8.0 zvýší rychlost jedné linky už na 32 GB/s – dnes je to těžko představitelné, protože například celé rozhraní PCIe 5.0 ×4 pro SSD má propustnost 16 GB/s přes čtyři linky. Nicméně každá generace (6.0, 7.0 a 8.0) přinese dvojnásobnou rychlost, což se rychle nakumuluje.
Slot M.2 pro SSD se čtyřmi linkami by tedy poskytoval datovou propustnost 128 GB/s (a to oběma směry, tedy současně pro čtení i pro zápis) a slot PCIe 8.0 ×16 pro GPU rovnou 512 GB/s. PCI-SIG často uvádí součet rychlostí v obou směrech, v takovém počítání by PCIe 8.0 ×16 poskytoval propustnost 1 TB/s.
PCI Expres 8.0 stále počítá se zachováním zpětné kompatibility, což znamená, že starší zařízení bude schopné komunikovat s novějším a obráceně. Pochopitelně s tím, že vždy budou moci použít jen nejvyšší rychlost podporovanou oběma zařízeními (a základní deskou nacházející se mezi nimi). Ovšem zvyšování rychlosti je čím dál obtížnější realizovat s klasickými měděnými vodiči kvůli rostoucí citlivosti na rušení, přesnost časování, odrazy signálu a podobně.
PCI Express 8.0 by proto mohl přinést změnu konektorů, čímž se myslí sloty a hranové konektory na kartách a M.2 modulech. Nebo dokonce nějaký nový typ konektoru. Je tedy možné, že zatímco elektrický signál kompatibilní zůstane a nové PCIe 8.0 zařízení bude moci komunikovat se starým CPU, které bude umět třeba jenom PCIe 4.0 nebo 5.0, může to celé záviset na tom, zda deska bude poskytovat patřičný nový typ konektoru.
Teoreticky by mohla vzniknout třeba situace, kdy desky pro osobní počítače budou mít dva typy konektorů – jeden starého typu pro kompatibilitu se staršími perifériemi, další odlišný pro nejnovější GPU, do nějž starší karty nepůjde osadit. To by docela zamíchalo s tím, jak desktopové desky posledních dvacet let fungovaly.
Ovšem věci nemusí dojít tak daleko. Možnost změněných konektorů je zatím jenom zkoumána a není o ní definitivně rozhodnuto. A zejména změny konektoru nemusí kompatibilitu přerušit, pokud by byly jenom dílčí. Mohlo by například jít o konstrukční změny, které by zlepšily kvalitu signálu, ale byly navržené tak, aby nebránily zasunutí starší karty PCI Express do nového slotu PCIe 8.0 či obráceně, aby nová karta šla osadit do starších slotů.
Příchod PCIe 8.0 do osobních počítačů je ještě hodně daleko
Specifikace PCIe 8.0 by měla být hotová v roce 2028. Dokončení specifikace ale tradičně neznamená okamžité nasazení v praxi, to obvykle ještě trvá několik let, přičemž PCI Expres 8.0 se asi uplatní nejdříve hlavně v datacentrech a podobných náročných (a drahých) odvětvích hardwaru. V osobních počítačích a noteboocích může trvat o několik let déle, než se nová verze rozhraní začne používat. PCI Express 7.0 byl dokončen loni, ale jeho nasazení v praxi je ještě věc budoucnosti.
Pro příklad: Letos by se postupně měla objevovat zařízení a platformy využívající PCI Express 6.0 v serverech, ale podle odhadů výrobců SSD a řadičů pro ně se do osobních počítačů SSD využívající PCI Express 6.0 dostanou až tak kolem roku 2030. Do té doby zůstanou omezená rozhraním PCI Express 5.0 ×4, byť jeho rychlostních limitů už dosáhla a mohla by tedy pomalu škálovat dál. Standard PCIe 6.0 byl přitom dokončen v roce 2022.
Z toho si lze dovodit, že na SSD využívající PCIe 7.0 a posléze PCIe 8.0 bude v oblasti notebooků a herních PC trvání ještě úměrně delší.
Zdroje: techPowerUp, PCI-SIG