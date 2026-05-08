Nová interaktivní mapa ukazuje čipový průmysl Evropy. Česko zanechává překvapivě silnou stopu

Před pár dny byla spuštěna kombinace interaktivní mapy a databáze monitorující čipové a polovodičové firmy a další subjekty v Evropě včetně České republiky. Jde o webovou aplikaci EU Chips Ecosystem Tracker připravenou českými a slovenskými výzkumníky ze Středoevropského institutu asijských studií (CEIAS) v rámci projektu Chips Diplomacy (CHIPDIPLO).
„Interaktivní mapa nabízí přehled více než 2 500 společností ve 27 členských státech EU, mapovaných na úrovni jednotlivých lokací (provozoven, výroben, kanceláří), s možností filtrování podle segmentu dodavatelského řetězce, vlastnictví a dalších kritérií, včetně údajů o obratu a velikosti pracovní síly. Mapování klíčových panevropských iniciativ, včetně IPCEI, pilotních linek, kompetenčních center a EU Chips Design Platform,” shrnula pro server Lupa.cz Kara Němečková z CEIAS.
Česko překvapuje, na Němce to nestačí
Česko patří mezi státy s největším množstvím firem a organizací, celkově jich je aktuálně vedeno 83. Hlavní hráči na trhu jsou ale řádově jinde, Německo má v databázi 754 záznamů (silné jsou zejména továrny a R&D centra v okolí Drážďan), Nizozemsko je na 335 záznamech (silný ekosystém kolem ASML, NXP a tak dále) a silní je také Francie (330) nebo Itálie. Slovensko je na 32 subjektech.
Databáze nezahrnuje “pouze” firmy zaměřené na výrobu nebo návrh čipů, jde o širší ekosystém navázaný na polovodičový průmysl. Česko má například silný sektor s elektronovými mikroskopy.
„Tracker vychází z veřejně dostupných dat a je koncipován jako živý nástroj a bude pravidelně aktualizován tak, aby odrážel aktuální vývoj,“ doplnil Filip Šebok z CEIAS.
