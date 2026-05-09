AMD uvádí GPU se spotřebou 600 W, napájené 12+4pinovým konektorem. Pro umělou inteligenci

Jan Olšan
Dnes
AMD Instinct MI350P Autor: AMD
AMD Instinct MI350P
Instinct MI350P je se spotřebou 600 W jednou z nejžravějších, nebo možná dokonce úplně nejžravější kartou do slotu PCI Express. Tento příkon přitom bude zásobovat jediný notoricky nespolehlivý konektor 12V-2×6.

Od doby, kdy Nvidia prosazuje 12+4pinové konektory pro napájení grafických karet, neustávají problémy s jejich nespolehlivostí, kdy se konektory přehřívají, taví a ojediněle dokonce i hoří. Bohužel si ho teď zvolilo i AMD, přinejmenším pro první kartovou verzi svého nejvýkonnějšího GPU, AI akcelerátoru Instinct MI350. Firma teď vydává Instinct MI350P, 600W model do slotu PCI Express 5.0 ×16, právě s tímto napájením.

Instinct MI350P: 600W GPU ve slotu PCIe ×16

Instinct MI350P je odvozen od čipu, či lépe řečeno čipletového 3nm akcelerátoru AI Instinct MI350X, uvedeného loni. Tyto akcelerátory architektury CDNA 4 s pamětí HBM3E používají tzv. mezaninové provedení, podobně jako obdobné akcelerátory a AI GPU, přičemž dosahují spotřeby až 1400 W. Nový Instinct MI350X je místo toho vyrobený jako klasická karta PCI Express ×16, osaditelná do tradiční pracovní stanice, či realisticky spíše serveru.

Instinct MI350P je proti plné verzi v mezaninovém provedení chudším příbuzným. GPU obsahuje 128 jednotek architektury CDNA 4, což dává 8192 „shaderů“ (asi je lepší použít označení stream procesorů, protože tato GPU nepodporují grafické výpočty pro hry) a 512 maticových jader pro akceleraci AI. K tomu má GPU 144 GB paměti HBM3E na 4096bitové sběrnici s propustností 4 TB/s.

Tato konfigurace je zřejmě polovinou plného Instinctu MI350X, který propojuje dvě takovéto jednotky dohromady, takže poskytuje 256 CU, 1024 maticových jader a 288 GB paměti HBM3E o propustnosti 8 GB/s.

Instinct MI350P by měl běžet na frekvenci okolo 2,2 GHz, což dává maximální teoretický výkon až 1,15 PFLOPS ve výpočtech s hodnotami FP16 či BFloat16, 2,3 PFLOPS ve výpočtech FP8 či MXFP8 a až 4,6 PFLOS ve výpočtech s hodnotami MXFP6 či MXFP4.

Akcelerátor podporuje rozdělení na čtyři logické sekce s čtvrtinou jednotek a paměti. Je také možné osadit až osm karet v jednom serveru, ale karty nemají vyvedená rozhraní pro propojení s dalšími GPU pomocí linek Infinity Fabric, takže komunikace mezi GPU a sdílení jejich paměti pro větší AI modely je možná jen přes konektivitu PCI Express, kterou jsou připojená do systému (PCIe 5.0 ×16).

Tato karta je určená pro uživatele, kteří nechtějí kupovat specializované AI servery založené na mezaninovém formátu, ale chtějí přidat AI akcelerátory na bázi GPU do tradičního všestrannějšího serveru s pozicemi pro karty PCI Express. To je trh, pro který Nvidia ani AMD nenabízejí zas tak mnoho možností. Web ServeTheHome upozorňuje, že AMD naposled nabízelo GPU Instinct v provedení PCI Express v 6nm generaci CDNA 2 – kartu Instinct MI210. Tudíž pro zákazníky používající tyto typy serverů by mohlo jít o zajímavou možnost.

Karta pravděpodobně bude distribuovaná zejména skrze výrobce serverů, ale zatím nevíme, kdy bude dostupná, ani kolik bude orientačně stát.

Napájení přes 12+4pin

Coby karta PCI Express má Instinct MI350P spotřebu „jen“ 600 W (s možností snížení na 450 W), což je ovšem na kartu do slotu poměrně mimořádné. AMD pro napájení zvolilo jeden konektor 12V-2×6, napájení je tedy stejné jako třeba u GeForce RTX 5090 od Nvidie, trpící zmíněnými problémy se spolehlivostí konektorů a kabelů. To logicky znamená, že MI350P by jim mohlo čelit také. Je škoda, že se tímto konektor, o jehož způsobilosti lze mít značné pochyby, „normalizuje“.

Naštěstí lze aspoň doufat, že v tomto případě by riziko problémů mělo být výrazně sníženo. Instinct MI350P je dvouslotová serverová karta s pasivním chlazením – pouzdro, které je vidět na fotkách, má průběžný pasiv, kterým žene vzduch sada ventilátorů v serverovém šasi, které mají obvykle velmi vysoký výkon (a enormní hlučnost), ostatně musí odnést 600 W tepla z jedné nebo více karet a také chladit podobně žravé procesory i zbytek serveru.

Napájecí konektor 12V-2X6 je na kartě osazen na jejím konci ne směrem do strany typickým pro herní grafiky, ale na konci v ose karty, takže kabel a konektor budou přímo v trase proudu vzduchu. Jelikož půjde o výrazně silnější „airflow“, než bývá běžně v PC, je pravděpodobné, že bude schopen udržet v pořádku i silně se přehřívající konektor. Kabel navíc nebude muset být moc ohnutý a mohl by do karty jít skoro úplně rovně (bude ale záviset na tom, jak bude v serverovém šasi veden), což by mohlo také trošku pomoci.

Otázka je, zda standard konektoru 12V-2×6 tak trošku nehřeší na to, že v serverech má takto příznivé provozní podmínky, a na použití v osobních počítačích, kde se kabel dost ohýbá a zejména na straně zdroje může mít ofukování jen velmi špatné, už se moc nemyslelo, jelikož herní GPU nejsou zdaleka tak lukrativní trh, jako prodej GPU do datacenter.

Zdroje: ServeTheHome, VideoCardz, techPowerUp

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

