Další velký e-shop s elektronikou zkrachoval. Podal sám na sebe insolvenci, objednávky už nepřijímá

Dominik Dobrozenský
Dnes
Autor: Facebook Karviná Žije
Ještě nedávno lákal na bezkonkurenční ceny a točil miliardové obraty. Teď ale karvinský e-shop ExaSoft míří do insolvence a zastavil objednávky. Příběh dalšího padlého hráče ukazuje, jak neúprosný je dnešní e-commerce trh.

Dřív měl pověst drtiče cen a ročně tržil přes miliardu, teď však míří do insolvence. Řeč je o karvinském e-shopu Exasoft, který je známý především jako obchod s levnou elektronikou, počítači a IT vybavením. Od konce dubna visí na webu informace o tom, že společnost ExaSoft Holding podala insolvenční návrh a nepřijímá žádné nové objednávky.

Podle dostupných informací se o blížícím se konci dozvěděli zaměstnanci koncem dubna, přičemž hlavním problémem měly být finanční potíže. Firma musela splatit bankovní úvěry a následně jí chyběl kapitál na další provoz. Ruku v ruce jde také silná konkurence velkých hráčů jako Alza či Datart a zvyšující se náklady na provoz.

Od konce dubna je na webu ExaSoft jen varovná informace

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Zákazníci, kteří u e-shopu nakoupili, teď mají důvod k obavám o své peníze nebo reklamace. V praxi to totiž znamená, že běžná reklamace u ExaSoftu už nepomůže a zákazníci se díky své objednávce musí zařadit mezi věřitele. Jak poukazuje web arecenze.cz, je zapotřebí ověřit stav řízení v insolvenčním rejstříku a zajistit lhůtu k přihlášení pohledávek.

Pád ExaSoftu není ojedinělý případ. Nejen v českém e-commerce se zvyšuje tlak na firmy a podle odhadů může v roce 2026 počet insolvencí výrazně růst. Loni skončil například řetězec Okay, který měl v letech největší slávy přes sto kamenných prodejen a nyní jeho správce vymáhá pohledávky v řádu stovek milionů korun. O rok zpět (2024) pak odešel Electro World, kterého pohltil Datart (spadající pod skupinu HP Tronic).

Další velký e-shop s elektronikou zanikne. Český Mall.cz potká stejný osud jako CZC

zdroj: Hospodářské noviny, arecenze

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

Vznikli 2011, když jsem koukl do historie tak první objednávku na Exasoft mám 2012. Letos jsem od nich objednal naštěstí jenom nějaké baterky do UPS, zbytek věcí od nich už mám mimo záruku.
TW


