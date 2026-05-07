Další velký e-shop s elektronikou zkrachoval. Podal sám na sebe insolvenci, objednávky už nepřijímá

Dřív měl pověst drtiče cen a ročně tržil přes miliardu, teď však míří do insolvence. Řeč je o karvinském e-shopu Exasoft, který je známý především jako obchod s levnou elektronikou, počítači a IT vybavením. Od konce dubna visí na webu informace o tom, že společnost ExaSoft Holding podala insolvenční návrh a nepřijímá žádné nové objednávky.
Podle dostupných informací se o blížícím se konci dozvěděli zaměstnanci koncem dubna, přičemž hlavním problémem měly být finanční potíže. Firma musela splatit bankovní úvěry a následně jí chyběl kapitál na další provoz. Ruku v ruce jde také silná konkurence velkých hráčů jako Alza či Datart a zvyšující se náklady na provoz.
Zákazníci, kteří u e-shopu nakoupili, teď mají důvod k obavám o své peníze nebo reklamace. V praxi to totiž znamená, že běžná reklamace u ExaSoftu už nepomůže a zákazníci se díky své objednávce musí zařadit mezi věřitele. Jak poukazuje web arecenze.cz, je zapotřebí ověřit stav řízení v insolvenčním rejstříku a zajistit lhůtu k přihlášení pohledávek.
Pád ExaSoftu není ojedinělý případ. Nejen v českém e-commerce se zvyšuje tlak na firmy a podle odhadů může v roce 2026 počet insolvencí výrazně růst. Loni skončil například řetězec Okay, který měl v letech největší slávy přes sto kamenných prodejen a nyní jeho správce vymáhá pohledávky v řádu stovek milionů korun. O rok zpět (2024) pak odešel Electro World, kterého pohltil Datart (spadající pod skupinu HP Tronic).
zdroj: Hospodářské noviny, arecenze