AMD by mohlo v létě vydat novou platformu AM5 desek přichystanou na Zen 6. B950 a X970?

Jan Olšan
Dnes
Procesor AMD Ryzen v socketu AM5 Autor: AMD
Vypadá to, že firma AMD by mohla ještě před novou generací procesorů Ryzen vydat novou generaci čipsetů nebo alespoň základních desek. Jednou z novinek dost možná bude podpora pamětí CUDIMM na Ryzenech.

AMD by mělo na podzim letošního roku nebo začátkem roku příštího (to ještě není úplně vyjasněné) uvést na trh první procesory Ryzen s novou architekturou Zen 6 pro desktop. Doteď se nikde neobjevovaly zprávy o tom, že by s nimi byl spojený i příchod nových čipových sad. Zdá se ale, že nějaká nová vlna desek se socketem AM5 pro tato CPU je v přípravě. Tyto modely by mohly být vybavené novými schopnostmi a čipovou sadou.

Desky s čipsetem X970 na Computexu?

Jak upozornil web VideoCardz, firma Biostar teď oznámila, že příští měsíc na Computexu představí „novou generaci“ desek pro procesory AMD. Není v tom řečeno, zda tato nová generace bude označená jako nová řada (s čipsety řady 900), nebo půjde o jakýsi refresh platformy kolem čipsetů generace 800. Tyto nové desky ale budou vybavené některými novými schopnostmi, takže je možné, že označení X970, B950 a podobně dostanou – konkurenční Intel bude mít novou platformu s čipsety řady 900, takže AMD a/nebo výrobci desek také mohou chtít vlastní „novou“ generaci.

Nemáme ale zatím informace o vývoji nějaké nové čipové sady. Je proto nepravděpodobné, že AMD na Computexu představí opravdu nový desktopový čipset. Spíše, a to i v případě označení desek jako řady 900 (například kdyby desky měly označení X970E), bude základem stejný křemík Promontory 21, který je už použitý v čipsetech B850, X870, X870E i různých verzích řady 600.

Odlišnosti a novinky patrně budou na úrovni firmwaru a jiných hardwarových součástí desek, než je čipset. Zdá se, že nové desky by mohly přinést podporu pro paměti typu CUDIMM (či CSO-DIMM) s integrovanými generátory taktu. Ty totiž zřejmě začnou být podporované v procesorech s architekturou Zen 6, jak už naznačila příprava v technologii EXPO 1.2, o níž jsme se dozvěděli nedávno. Nějaká forma podpory pro použití CUDIMMů ale asi může být vyžadována i ze strany desky a nové modely řady 900 by ji mohly mít jako hlavní novinku.

Do jaké míry půjde CUDIMMy se Zenem 6 rozběhat na už existujících deskách, zatím nevíme. Zřejmě ale tato technologie nikdy nebude fungovat se staršími procesory s architekturou Zen 4 a Zen 5, jelikož jejich paměťový řadič na ně není připraven.

Modul CUDIMM s Client Clock Driverem od firmy V-Color

Na starších deskách a procesorech bude moduly možné používat jen v tzv. bypass režimu, kdy je generátor taktu na modulu vypnutý a zdroj hodinového signálu poskytuje základní deska jako u běžných pamětí DDR5. V tomto režimu ale nebudou fungovat vysoké frekvence inzerované pro moduly CUDIMM, ale jen nižší takty.

Computex je už za necelý měsíc, takže jak to s novými AM5 deskami bude, bychom se měli dozvědět již brzy. Kromě Biostaru je budou určitě nabízet i ostatní výrobci a minimálně někteří by informace mohli pouštět ven už před veletrhem.

Zdroje: VideoCardz (1, 2)

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

naco? Zen6 pojde aj na 600 chipsete, takze uz tento 800 je relativne zbytocny. Aktualne sa aj tak kupuje viac AM4, lebo ceny ram su nezmyselne... intel a AMD si mali spolu postavit jednu tovaren na ramky a robit si za normalne ceny len pre seba..
roob


