AMD by mohlo v létě vydat novou platformu AM5 desek přichystanou na Zen 6. B950 a X970?

AMD by mělo na podzim letošního roku nebo začátkem roku příštího (to ještě není úplně vyjasněné) uvést na trh první procesory Ryzen s novou architekturou Zen 6 pro desktop. Doteď se nikde neobjevovaly zprávy o tom, že by s nimi byl spojený i příchod nových čipových sad. Zdá se ale, že nějaká nová vlna desek se socketem AM5 pro tato CPU je v přípravě. Tyto modely by mohly být vybavené novými schopnostmi a čipovou sadou.
Desky s čipsetem X970 na Computexu?
Jak upozornil web VideoCardz, firma Biostar teď oznámila, že příští měsíc na Computexu představí „novou generaci“ desek pro procesory AMD. Není v tom řečeno, zda tato nová generace bude označená jako nová řada (s čipsety řady 900), nebo půjde o jakýsi refresh platformy kolem čipsetů generace 800. Tyto nové desky ale budou vybavené některými novými schopnostmi, takže je možné, že označení X970, B950 a podobně dostanou – konkurenční Intel bude mít novou platformu s čipsety řady 900, takže AMD a/nebo výrobci desek také mohou chtít vlastní „novou“ generaci.
Nemáme ale zatím informace o vývoji nějaké nové čipové sady. Je proto nepravděpodobné, že AMD na Computexu představí opravdu nový desktopový čipset. Spíše, a to i v případě označení desek jako řady 900 (například kdyby desky měly označení X970E), bude základem stejný křemík Promontory 21, který je už použitý v čipsetech B850, X870, X870E i různých verzích řady 600.
Odlišnosti a novinky patrně budou na úrovni firmwaru a jiných hardwarových součástí desek, než je čipset. Zdá se, že nové desky by mohly přinést podporu pro paměti typu CUDIMM (či CSO-DIMM) s integrovanými generátory taktu. Ty totiž zřejmě začnou být podporované v procesorech s architekturou Zen 6, jak už naznačila příprava v technologii EXPO 1.2, o níž jsme se dozvěděli nedávno. Nějaká forma podpory pro použití CUDIMMů ale asi může být vyžadována i ze strany desky a nové modely řady 900 by ji mohly mít jako hlavní novinku.
Do jaké míry půjde CUDIMMy se Zenem 6 rozběhat na už existujících deskách, zatím nevíme. Zřejmě ale tato technologie nikdy nebude fungovat se staršími procesory s architekturou Zen 4 a Zen 5, jelikož jejich paměťový řadič na ně není připraven.
Na starších deskách a procesorech bude moduly možné používat jen v tzv. bypass režimu, kdy je generátor taktu na modulu vypnutý a zdroj hodinového signálu poskytuje základní deska jako u běžných pamětí DDR5. V tomto režimu ale nebudou fungovat vysoké frekvence inzerované pro moduly CUDIMM, ale jen nižší takty.
Computex je už za necelý měsíc, takže jak to s novými AM5 deskami bude, bychom se měli dozvědět již brzy. Kromě Biostaru je budou určitě nabízet i ostatní výrobci a minimálně někteří by informace mohli pouštět ven už před veletrhem.