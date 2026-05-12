Nový úsporný Radeon na cestě: RX 9050 bude nejlevnější grafikou, s níž dostanete FSR4

AMD často uvádí různé nové verze či modely grafických karet, zejména těch levnějších, založené na už dříve vydaných GPU poměrně dlouho po jejich původním vydání. Teď firma údajně chystá jeden takový pozdní model, nicméně už to bude karta založená na loni vydaných čipech s architekturou RDNA 4, takže bude umět nejnovější technologie včetně AI upscalingu a dalších nových technologií FSR 4 (respektive teď už FSR 4.1).
Radeon RX 9050
Web VideoCardz, který mívá dobré zdroje ohledně dění v oblasti GPU a grafických karet, včera vydal zprávu, podle níž AMD chystá vydání nového modelu samostatné grafické karty pro stolní počítače, Radeonu RX 9050. Tato grafika má být založena na čipu Navi 44 se 128bitovou sběrnicí, menšího z dvojice čipů generace RDNA 4, který je primárně používán (ve své plné verzi) v kartě Radeon RX 9060 XT.
AMD už má levnější kartu Radeon RX 9060 (bez ono XT na konci), která využívá osekanou verzi čipu se 1792 shadery (28 CU). Radeon RX 9050 bude podle všeho něco jiného. Tato nová grafika má používat plně aktivní čipy s 2048 shadery, tedy plnými 32 CU. A má mít zachovánu i plnou paměťovou sběrnici o 128 bitech. Hlavní rozdíl bude v tom, že GPU poběží na výrazně nižším taktu. Přestože tedy grafika bude mít více shaderů než model RX 9060 (bez XT), bude patrně celkově pomalejší.
Podle VideoCardz bude Radeon RX 9050 mít 2048 shaderů na taktu 1920 MHz (Game Clock) až 2600 MHz (boost). Pro srovnání – Radeon RX 9060 má tyto takty 2400 MHz a 2990 MHz, což by mu dávalo přes nižší počet jednotek o cca 9,4 % vyšší hrubý výpočetní výkon soudě podle Game Clock a o 0,6 % vyšší výkon soudě podle maximálního boostu. Model RX 9060 XT má takty 2530 MHz / 3130 MHz, je tedy o 20,4–31,8 % rychlejší co do hrubého výkonu.
Karta bude mít paměti GDDR6 s frekvencí 18,0 GHz efektivně na 128bitové sběrnici, což dává propustnost 288 GB/s. Jde o stejnou propustnost, jakou má ne-XT Radeon RX 9060, zatímco model XT má rychlejší 20,0GHz paměti a propustnost 320 GB/s (o 11,1 % vyšší). Bohužel, karta Radeon RX 9050 také bude mít pouze 8 GB paměti, nebude od ní existovat lepší 16GB model.
Karta si pravděpodobně zachová ostatní vlastnosti čipu Navi 44, jako je podpora PCI Expressu 5.0 ×16 i multimediální funkce spojené s GPU generace RDNA 4. Podle VideoCardz je potvrzená podpora HDMI 2.1b (jeden výstup) a DisplayPortu 2.1a (dva výstupy – čip Navi44 umí současně maximálně tři obrazové výstupy).
To, že GPU bude provozováno na nízkých taktech, by mohlo mít jednu velkou výhodu – bude energeticky efektivní a spotřeba by mohla být poměrně mírná. Zatímco referenční Radeon RX 9060 XT má TDP 150 W a model RX 9060 pak 132 W, karta Radeon RX 9050 by se mohla pohybovat někde mezi 100 a 120 W. To je ale jenom náš odhad, který se může mýlit – web VideoCardz zatím informaci o TDP této grafiky nezjistil. Ví se ale, že doporučený výkon zdroje se uvádí pouhých 450 W, což ukazuje na úspornou grafiku (model RX 9060 XT oficiálně vyžaduje 500W zdroj).
VideoCardz uvádí, že má zatím informace o této kartě jen z jednoho zdroje, kterým je jeden z výrobců karet. Ten už nicméně má dokumenty se specifikacemi karty, které jsme uváděli výše. Je tedy slušná šance, že se potvrdí, i když firmy někdy dělají v parametrech úpravy – například TDP a frekvence se mohou měnit poměrně pozdě.
Co zatím nevíme, je kdy AMD tuto grafickou kartu vydá a za jakou cenou. Firma Radeony často uváděla v červnu, přičemž by to mohlo být spojeno i s veletrhem Computex 2026, který se koná na začátku června (2. 6. až 5. 6.). Během jeho trvání bychom se mohli k Radeonu RX 9050 dovědět víc. Karty by měla být nejlevnějším modelem s architekturou RDNA 4 (a tedy podporujícím FSR 4.1).
Zdroj: VideoCardz