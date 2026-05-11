Další oběť umělé inteligence. Nintendo zdražuje konzole Switch 2

V poslední době pořád přicházejí zprávy o zdražování pamětí a různých zařízení, které je potřebují – PC komponent, ale i třeba mobilů. Teď se na seznam „obětí“ dostává herní konzole Nintendo Switch 2. Ta byla uvedena nejen před začátkem exploze cen pamětí DRAM a NAND, ale i před tím, než v USA naplno propukl chaos okolo cel, takže zdražení konzole se očekávalo už dlouho.
Nintendo Switch 2 už také dohnala RAMpokalypsa
Oznámení o zdražení konzole je součástí finančních výsledků firmy. Ty oznamují, že prodejní cena zařízení bude zvýšena v průběhu aktuálního účetního roku. Někde začne už velmi brzy, nicméně dobrá zpráva je, že u nás by zřejmě mělo začít později. Toto zdražení se bude lišit podle regionů, přičemž v některých patrně zdraží i originální první generace konzole Switch.
Firma jako důvod uvádí změněné podmínky na trhu, což je vágní formulace, ale je jasné, že změněnými podmínkami jsou masivně zdražené a patrně pořád dál zdražující paměti DRAM i NAND Flash. Nintendo k tomu vydalo prohlášení, že se za zdražení omlouvá a lituje problémů, které to kupujícím a dalším zainteresovaným způsobí.
Zdražení je nejvyšší v Japonsku (z 49 980 na 59 980 jenů) a také tam začne nejdříve – je naplánováno už na 25. května/mája. Nicméně zvýšení dolarové ceny pro USA, která se často bere jako globální míra, je procentuálně menší – z 449,99 na 499,99 $. A je i vzdálenější, pro tento region bude nová cena účtována až od 1. 9. 2026.
Pro nás v Evropě také platí separátní podmínky. Evropská doporučená cena už byla dříve o něco vyšších 469,99 € (v přepočtu okolo 11 425 Kč), přičemž toto je na rozdíl od americké ceny včetně daně z přidané hodnoty. Teď po novu se zvýší jen o 6,4 % na 499,99 €, zatímco USA schytají zdražení o 11 % a Japonsko o 20 %. Na českém trhu by nové doporučené ceně měla v korunách odpovídat částka asi 12 150 Kč.
Evropské zdražení má také nastat k 1. 9. 2026. Teoreticky je asi možné, že vývoj cen na volném trhu ho může trochu anticipovat, každopádně ale ještě bude nějaký čas pořídit zařízení za starou cenu, pokud jste Switch 2 chtěli a nákup zatím odkládali.
V neděli večer to vypadalo, že velké české obchody už u Switche 2 nasadily vyšší ceny během víkendu a prodávají konzoli s DPH za 12 a půl tisíce, což odpovídá spíš nové ceně než staré (zatímco u řady jiných prodejců lze nalézt ceny od 10 600 Kč). Je možné, že jde o chybu a cena u těchto prodejů opět klesne (tedy do začátku září). Dejte si ale na to pozor, pokud byste chtěli rychle koupit, než levné kusy zmizí, a zkontrolujte si přes Heureku, jestli náhodou nemáte v úmyslu nakoupit u někoho, kdo už předem zdražil.
To, že změny cen nastávají s takto velkým časovým rozdílem, nebývá úplně běžné (i když se už stávalo v minulosti, že například kvůli kurzovým změnám bylo vyhlášeno zdražení jen pro některé regiony a později zase pro jiné). Proč Nintendo zvolilo více než tři měsíce od sebe vzdálené termíny, nevíme.
Mohlo by to teoreticky být způsobeno tím, že firma má více vyčerpané skladové zásoby zařízení ve verzi pro japonský trh vyrobených ještě za nižší ceny (nebo si je na tomto trhu jistější loajalitou zákazníků…), zatímco americké a evropské konzole se možná neprodávaly v poslední době tak dravě. Takže by firma měla z dřívějška, kdy ještě mohly být postavené s nižšími výrobními náklady, větší skladové zásoby amerických a EU verzí konzole.
Čeká se pokles prodejů
Se zvýšením cen také Nintendo očekává nižší prodeje, byť ty se také zákonitě snižují s tím, jak konzole stárne a větší a větší část potenciálních zájemců už si ji pořídila. Zatímco během účetního roku 2026 (který skončil březnem) údajně bylo prodáno 19,86 milionu Switchů 2, během aktuálního fiskálním roku (tedy do konce března 2027) firma očekává okolo 16,5 milionu prodaných kusů. Prodeje Switchů první generace klesnou z 3,8 na 2,0 milionu kusů.
Tyto prognózy mohou asi být lehce podhodnocené. Na druhou stranu není jasné, zda se do té doby ještě kvůli dalšímu zhoršování cen pamětí nebude cena konzolí zvyšovat znovu. Případně zda světová ekonomika nevyjde z aktuální války v Perském zálivu s podlomeným zdravím, které by způsobilo, že lidé globálně omezí své utrácení ne různé kratochvíle.
Zdražila i Sony, u Xboxu nás růst cen možná brzo čeká
I konkurenční herní konzole v poslední době zdražovaly. Sony PlayStation 5 zdražila na začátku dubna o 20 % a PlayStation 5 Pro o 12,5 %. S nimi byly výrazně zvýšena cena i zařízení PlayStation Portal na streamování hry z konzole přes síť.
Microsoft zvýšil naposledy evropské ceny konzolí už před rokem (k 1. 5. 2025), nahoru šel tehdy Xbox Series X i Xbox Series S. Obě konzole zdražily i na podzim, ale jen v USA, možná spíše kvůli clům a podobným faktorům. Jelikož ale evropské zdražení přišlo ještě před krizí v cenách pamětí, je pravděpodobné, že Microsoft ji také ještě bude muset zohlednit a konzolím dříve nebo později zvýší cenu opět, stejně jako Sony.
Zdroj: Nintendo, techPowerUp