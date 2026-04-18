ASRock vyvinul půlkanálové paměťové moduly. Protože kvůli AI nebude na regulérní DDR5

Asi není třeba připomínat, jaký problém je teď s cenami pamětí i mnoha dalších výrobků, které paměťové čipy potřebují a brutálně kvůli nim zdražují. Boom umělé inteligence požírající vedle ohromných investic a spousty elektřiny také zásoby pamětí NAND a DRAM teď přinesl další bizarní úkaz: Firma ASRock jako řešení současných problémů navrhla „poloviční“ paměťové moduly, které mají trošku pomoci s nehoráznými cenami DDR5.
HUDIMM a HSODIMM: paměti s 32bitovou šířkou
ASRock odhalil nové typy modulů HUDIMM (pro klasické desktopové moduly) a HSODIMM (pro notebooky), které mají formát běžných paměťových modulů a fyzicky jsou s nimi kompatibilní. Ale na modulu je osazená jen polovina čipů (H v názvu znamená patrně half čili polovinu) a datová šířka modulu je poloviční – jen 32bitů proti standardním 64 bitům.
HUDIMMy a HSODIMMy je možné vyrábět na bázi pamětí DDR5 a mají být částečnou náplastí na špatnou dostupnost a vysoké ceny těchto čipů. Moduly s poloviční datovou šířkou potřebují jen polovinu paměťových čipů. Jenže mají také poloviční kapacitu, takže toto vám nepomůže, pokud se prostě potřebujete dostat na určitou kapacitu, například na 16GB, což je dnes takové rozumné minimum pro osobní počítač.
DDR5 umožňuje takovéto moduly vyrobit díky tomu, že moduly DDR5 pro PC s 64bitovou šířkou jsou interně rozdělené na dva 32bitové (sub)kanály, Proto se někde dvoukanálové paměti DDR5 mohou označovat i jako čtyřkanálové, ačkoliv to znamená jen dva moduly a 128bitovou šířku. HUDIMM a HSODIMM tedy dělají toliko to, že na modulu ponechávají pouze jeden z těchto (sub)kanálů, tudíž má modul jen 32bitovou šířku celkově.
Modul s jedním subkanálem ale většina základních desek neočekává a nejspíš v nich nebude běžně fungovat. ASRock podporu takovýchto pamětí přidal do BIOSů svých desek, takže s nimi půjde tyto kompromisní paměti provozovat. Podporu by měly mít desky pro procesory Intel s čipsety řady 600, 700 a 800, tedy zřejmě jak se socketem LGA 1700, tak i se socketem LGA 1851. Zda bude podpora těchto pamětí i na deskách platformy AM5 pro procesory Ryzen, to nevíme – v tiskové zprávě zmíněné nejsou.
Na straně výrobců paměťových modulů je jmenována tchajwanská firma Team Group, která by takovéto paměti měla dodávat. Vzhledem k tomu, že nejde o nic sofistikovaného, se snadno mohou přidat další. Čipy DRAM jsou použité zcela standardní.
Podle ASRocku mohou poloviční moduly zlepšit výkon, ale to je asi jenom v hodně specifických situacích. Firma nabízí teoretickou situaci, kdy máte na výběr mezi osazením jen jednoho modulu (s klasickým 64bitovým rozhraním například s 24GB kapacitou a možností zvolit jeden 64bitový modul s kapacitou 16 GB a jeden 32bitový modul s kapacitou 8 GB. To vám dodá o polovinu lepší propustnost na části kapacity (kde bude celkové šířka 96bitová). Ale kdybyste mohli osadit dva 64bitové 12GB nebo 16GB moduly, bylo by to samozřejmě mnohem lepší.
Skutečné uplatnění těchto modulů tak nejspíš bude v úplně nejlevnějších počítačích, kde se třeba objeví jen ten jeden 4GB nebo 8GB modul. Nebo třeba dva 32bitové moduly, aby sestava nevypadala nekompletně a chudě za prosklenou bočnicí skříně (ve skutečnosti však výkon bude stejný, jako kdyby byl instalován jen jeden plnohodnotný modul – a výrobní náklady paradoxně o trošku vyšší).
Jestli nakonec z tohoto silně kompromisního či vyloženě „krizového“ řešení vykrystalizuje technologie s nějakým obecnějším dlouhodobějším užitkem, to těžko říct. Je docela možné, že pokud současný blázinec kolem AI pomine a ceny pamětí se vrátí na normálnější úrovně, už si na HUDIMM / HSODIMM nikdo nevzpomene a zůstane to jenom takovou zpětně viděno komickou kuriozitou ilustrující dnešní pošahanou dobu.
Zdroj: ASRock