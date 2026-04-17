Apple, Nuvia i Qualcomm jsou passé: Elitní inženýři teď slibují přepsat pravidla s novými procesory Nuvacore

Jak známo, procesory Qualcomm Snapdradon X Elite i jejich druhá generace X2, která nyní přišla na trh, vděčí za svůj vznik stejným architektům CPU, kteří v Applu navrhovali oceňované čipy jako M1, než se „trhli“ a založili si startup Nuvia s cílem vyvinout podobně výkonná jádra Arm. Qualcomm Nuvii koupil, ale nedávno ho dva hlavní aktéři opustili. Teď se možná celá sága zopakuje, protože spouští novou firmu a opět libují revoluční procesory.
Nuvia 2.0 Nuvacore chce opět převrátit svět CPU
Když jsme psali od odchodu Johna Bruna a Gerarda Williamse III. z Qualcommu na začátku letošního roku, zakončili jsme s tím, že se tito architekti, stojící za úspěchem jader Oryon, nejspíš znovu vynoří v nějaké jiné velké firmě. Nakonec to dopadlo trochu jinak a je to spíš déjà vu: Oba zmínění založili ještě s Ramem Srinivasanem, což je další veterán z vývoje čipů Apple, zase startup. Ten má opět na programu vývoj vysoce výkonných procesorů a dokonce na Nuvii nepokrytě odkazuje – jmenuje se Nuvacore.
Zatím ještě není úplně jasné, jak daleko to firma dopracuje, zatím bylo oznámeno jen její založení s tím, že za ní stojí financování ze Sequoia Capital a že shání inženýry (dle oznámení na Twitteru), přičemž vývojová centra bude mít v Silicon Valley, Austinu v Texasu a v Markhamu v Ontariu. V Austinu funguje řada vývojových týmů CPU, ze kterých by mohla Nuvacore lovit – například vývoj jader Armu i E-Core Intelu, a ve všech těchto městech je aktivní AMD.
Web firmy je mimochodem Nuvacore s doménovou příponou „AI“. Těžko říct, zda je to jen povinná úlitba duchu doby, nebo se firma bude speciálně zaměřovat na použitá CPU v sektoru umělé inteligence. Procesory či procesorová jádra Nuvacore mají údajně být perfektní pro datacentrové úlohy v serverech, mají být „navržené pro výšky“, což je vzhledem k vizuálu implikující vesmír a oběžnou dráhu nejspíš současně odkaz na plány budování datacenter v kosmu coby nejnovější hype.
Toto samozřejmě mnoho neříká a je třeba pamatovat, že servery měla oficiálně v programu i Nuvia a stejně její jádro skončilo v mobilech a noteboocích. Výkonné architektury jader CPU jsou do značné míry univerzální a uplatnit se mohou ve všech segmentech. Novacore pochopitelně slibuje, že její CPU architektury budou špičkové, ne-li nejlepší, i když v tuto chvíli samozřejmě nelze vědět, jak dopadnou v realitě.
Gerrard Williams uvedl, že firma může eventuálně nabízet vlastní hotové procesory nebo i licenční jádra, která budou moci využít firmy jako Amazon, Microsoft, Google a tak dále pro vlastní čipy. Strategie je tedy otevřená. Nebo je firma možná ještě v tak raném stádiu, že neví, kam se vyvine. Má to prý záležet na tom, jaký model budou preferovat zákazníci.
Arm nebo RISC-V?
Co ještě nebylo sděleno, je jaké přesně procesory budou vyvíjené. Zakladatelé mají samozřejmě zkušenosti s výkonnými procesory s instrukční sadou Arm, nicméně většina startupů podobných Nuvacore (Rivos, Ventana, AheadComputing, což jsou zase exulanti z Intelu) v posledních letech oznamovala plány na procesory RISC-V.
Instrukční sada RISC-V ovšem má výhody hlavně v tom, že je zadarmo a jinak je technologicky horší proti architektuře Arm, zjednodušeně bývá kritizována, že je poněkud akademická a stále poplatná překonaným konceptům z někdejší RISC éry. Naproti tomu aktuální instrukční sada Arm (Armv8, Armv9) je zaměřená na vývoj a vychází ze skutečných poznatků získaných během širokého nasazení počítačovém v průmyslu.
Jádra Arm by každopádně byla nejatraktivnější pro firmy, které by chtěly Nuvacore eventuálně koupit. Lze je totiž hned využít nejen v serverech, ale i v mobilech a počítačích, zatímco pro RISC-V zatím existuje ekosystém jen v sektoru embedded jader. A eventuální prodej firmy je nejspíš opět něco, s čímž Gerard Williams III. a společníci kalkulují.
Teprve uvidíme, zda kromě zrecyklovaného jména a stejného oboru podnikání Nuvacore také použije stejnou „exit strategy“, kdy ji za pár miliard dolarů koupí některý z existujících výrobců čipů, aby její technologií podpořil své existující procesory, jako to udělal Qualcomm se Snapdragony. To je samozřejmě za předpokladu, že se úspěch zopakuje a opět se vzniklému týmu povede vyrobit kvalitní konkurenceschopnou architekturu, což není úplně samozřejmé.
Zdroje: Nuvacore, Bloomberg, Tom’s Hardware