Apple, Nuvia i Qualcomm jsou passé: Elitní inženýři teď slibují přepsat pravidla s novými procesory Nuvacore

Jan Olšan
Dnes
Čipletový procesor Intel Xeon 6 Plus (uprostřed) bez rozvaděče tepla Autor: Intel
Inženýři, kteří dali světu slibuje procesorová jádra Applu a poté architekturu Oryon, s níž se Arm dobývá do počítačů s Windows, se vracejí na místo činu a opět v novém startupu slibují revoluční CPU..

Jak známo, procesory Qualcomm Snapdradon X Elite i jejich druhá generace X2, která nyní přišla na trh, vděčí za svůj vznik stejným architektům CPU, kteří v Applu navrhovali oceňované čipy jako M1, než se „trhli“ a založili si startup Nuvia s cílem vyvinout podobně výkonná jádra Arm. Qualcomm Nuvii koupil, ale nedávno ho dva hlavní aktéři opustili. Teď se možná celá sága zopakuje, protože spouští novou firmu a opět libují revoluční procesory.

Nuvia 2.0 Nuvacore chce opět převrátit svět CPU

Když jsme psali od odchodu Johna Bruna a Gerarda Williamse III. z Qualcommu na začátku letošního roku, zakončili jsme s tím, že se tito architekti, stojící za úspěchem jader Oryon, nejspíš znovu vynoří v nějaké jiné velké firmě. Nakonec to dopadlo trochu jinak a je to spíš déjà vu: Oba zmínění založili ještě s Ramem Srinivasanem, což je další veterán z vývoje čipů Apple, zase startup. Ten má opět na programu vývoj vysoce výkonných procesorů a dokonce na Nuvii nepokrytě odkazuje – jmenuje se Nuvacore.

Zatím ještě není úplně jasné, jak daleko to firma dopracuje, zatím bylo oznámeno jen její založení s tím, že za ní stojí financování ze Sequoia Capital a že shání inženýry (dle oznámení na Twitteru), přičemž vývojová centra bude mít v Silicon Valley, Austinu v Texasu a v Markhamu v Ontariu. V Austinu funguje řada vývojových týmů CPU, ze kterých by mohla Nuvacore lovit – například vývoj jader Armu i E-Core Intelu, a ve všech těchto městech je aktivní AMD.

Web firmy je mimochodem Nuvacore s doménovou příponou „AI“. Těžko říct, zda je to jen povinná úlitba duchu doby, nebo se firma bude speciálně zaměřovat na použitá CPU v sektoru umělé inteligence. Procesory či procesorová jádra Nuvacore mají údajně být perfektní pro datacentrové úlohy v serverech, mají být „navržené pro výšky“, což je vzhledem k vizuálu implikující vesmír a oběžnou dráhu nejspíš současně odkaz na plány budování datacenter v kosmu coby nejnovější hype.

Toto samozřejmě mnoho neříká a je třeba pamatovat, že servery měla oficiálně v programu i Nuvia a stejně její jádro skončilo v mobilech a noteboocích. Výkonné architektury jader CPU jsou do značné míry univerzální a uplatnit se mohou ve všech segmentech. Novacore pochopitelně slibuje, že její CPU architektury budou špičkové, ne-li nejlepší, i když v tuto chvíli samozřejmě nelze vědět, jak dopadnou v realitě.

Gerrard Williams uvedl, že firma může eventuálně nabízet vlastní hotové procesory nebo i licenční jádra, která budou moci využít firmy jako Amazon, Microsoft, Google a tak dále pro vlastní čipy. Strategie je tedy otevřená. Nebo je firma možná ještě v tak raném stádiu, že neví, kam se vyvine. Má to prý záležet na tom, jaký model budou preferovat zákazníci.

Propagační materiál nově založené firmy Nuvacore

Propagační materiál nově založené firmy Nuvacore

Autor: Nuvacore

Arm nebo RISC-V?

Co ještě nebylo sděleno, je jaké přesně procesory budou vyvíjené. Zakladatelé mají samozřejmě zkušenosti s výkonnými procesory s instrukční sadou Arm, nicméně většina startupů podobných Nuvacore (Rivos, Ventana, AheadComputing, což jsou zase exulanti z Intelu) v posledních letech oznamovala plány na procesory RISC-V.

Instrukční sada RISC-V ovšem má výhody hlavně v tom, že je zadarmo a jinak je technologicky horší proti architektuře Arm, zjednodušeně bývá kritizována, že je poněkud akademická a stále poplatná překonaným konceptům z někdejší RISC éry. Naproti tomu aktuální instrukční sada Arm (Armv8, Armv9) je zaměřená na vývoj a vychází ze skutečných poznatků získaných během širokého nasazení počítačovém v průmyslu.

Jádra Arm by každopádně byla nejatraktivnější pro firmy, které by chtěly Nuvacore eventuálně koupit. Lze je totiž hned využít nejen v serverech, ale i v mobilech a počítačích, zatímco pro RISC-V zatím existuje ekosystém jen v sektoru embedded jader. A eventuální prodej firmy je nejspíš opět něco, s čímž Gerard Williams III. a společníci kalkulují.

AI skoleni

Teprve uvidíme, zda kromě zrecyklovaného jména a stejného oboru podnikání Nuvacore také použije stejnou „exit strategy“, kdy ji za pár miliard dolarů koupí některý z existujících výrobců čipů, aby její technologií podpořil své existující procesory, jako to udělal Qualcomm se Snapdragony. To je samozřejmě za předpokladu, že se úspěch zopakuje a opět se vzniklému týmu povede vyrobit kvalitní konkurenceschopnou architekturu, což není úplně samozřejmé.

Zdroje: Nuvacore, Bloomberg, Tom’s Hardware

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

