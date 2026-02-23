Hlavní výrobce čipů Arm v problémech? Qualcomm ztratil hvězdné architekty svých procesorů i GPU. Možná zachrání Intel

Qualcomm by mohl letos zažít úspěšný rok v počítačích, do kterých se firma snaží dostat jako do dalšího odbytiště ke svému byznysu v chytrých telefonech. Jeho procesory Snapdragon X2 Elite vypadají na velmi výkonné řešení, při uvedení dokonce možná budou mít nejrychlejší jádra dostupná v počítači s Windows. Ovšem v delším horizontu by mohla narazit kosa na kámen, protože tvůrci tohoto úspěchu teď překvapivě z firmy odešli.
Odchod autorů jader Nuvia
Pokud jste příběh procesorů Qualcomm Snapdragon X Elite (a jejich architektury Oryon, jejíž následníky už mezitím dostaly i čipy pro mobily) nesledovali, tak vězte, že nevznikly odnikud. Architekturu Oryon získal Qualcomm akvizicí firmy Nuvia, která toto Arm jádro vyvinula a s velkou slávou oznámila už v roce 2020 původně pod jménem Phoenix (v té době samozřejmě byl hype přehnaný, vzhledem k tomu, jak daleko bylo vydání, ale výsledek nakonec byl zcela konkurenceschopný i v roce 2024).
Na firmě Nuvia byla zajímavá jedna věc – založili ji inženýři, kteří odešli z Applu, kde předtím vyvíjeli jeho procesory, včetně v té době velmi věhlasného „Apple Siliconu“ M1. Od Nuvie se proto čekalo, že předvede to samé, co jádra Applu. A po několika letech to nebylo daleko od pravdy. Největší hvězdou mezi zakladateli byl Gerard Williams III., předtím šéfarchitekt a Senior Director procesorů Apple A7 až A12X, které M1 ušlapaly cestu. Předtím ale zažil i angažmá v Intelu, Texas Instruments a po 12 let v Armu, kde navrhl přelomový Cortex-A8 s out-of-order architekturou, kterým začaly skutečně moderní Arm jádra, dnes vyzývající x86 procesory.
Hodně významný byl ale i další spoluzakladatel John Bruno, který na úspěšných čipech Applu pracoval také, v letech 2017 až 2019 ale prošel také Googlem v podobné roli. A pro změnu má zase předchozí historii v AMD a dokonce ATi. Pracoval na prvních APU, než v době, kdy na tom firma byla špatně po vydání procesorů Bulldozer, přešel právě do Applu.
Výkon architektur Oryon první (Snapdragon X Elite), druhé (v telefonním Snapdragonu 8 Elite) a třetí generace (Nyní v nadcházejícím Snadpragonu X2 Elite) je samozřejmě také docela silné potvrzení schopností těchto osob. Více jsme o zakladatelích firmy Nuvia psali zde:
Dva ze tří zakladatelů a mozků Oryonu jsou pryč
Co je na tomto příběhu ale nové, je jeho konec. Krátce po sobě teď John Bruno i Gerard Williams III. oznámili, že z Qualcommu odešli – doteď zastávali role senior viceprezidentů firmy pro oblasti Engineering a Gerard Williams III. byl také vrchním architektem procesorů.
John Bruno oznámil na LinkedIn, že jeho působení v týmu Nuvie (a nyní pokračující v Qualcommu) skončilo 30. ledna, přičemž neuvedl žádné důvody, jen poděkoval za spolupráci kolegům, dvěma spoluzakladatelům Nuvie (z těch je nyní v Qualcommu už jen Manu Gulati) a investorům, kteří Nuvii svěřili peníze.
O několik dní později oznámil i Gerard Williams III., že jeho působení v Qualcommu skončilo, rovněž s poděkováním (mimochodem adresovanému kolegům z Nuvie, ne zmiňuje už Qualcomm). Na LinkedIn píše, že pro něj začíná další fáze, zatím ale nepíše nic o dalším zaměstnání – jen že si doma vymalovává a odškrtává různé resty na seznamu věcí k udělání, které se mu během pracovního vytížení nashromáždili. Ovšem lze očekávat, že to může mít krátké trvání.
Načasování je docela nápadné a souvisí asi s tím, že jim v této době vypršely nějaké povinnosti a závazky domluvené při akvizici Nuvie, případně teď nastal čas, po němž mohou prodat své akcie a podobně.
Je to velký problém?
Ztráta takto úspěšných vedoucích asi Qualcomm mrzí, ale je třeba dát pozor na to, vidět ji jako nějaký fatální a nezvládnutelný zásah. Podobné odchody jsou poměrně běžnou částí fungování čipových firem a výsledné architektury a produkty jsou pořád více týmovým dílem než jen sólovou zásluhou slavných šéfarchitektů (ostatně, AMD zdá se tragicky nepoškodil odchod slavného Jima Kellera, který navíc potom na čas skončil v Intelu). Qualcommu může klidně jít vývoj jader Oryon dál dobře i bez těchto jeho oficiálních otců, důležité bude spíš, zda se jim podařilo vybudovat funkční organizaci s dobrým týmem a kulturou.
Qualcomm mimochodem nedávno podnikl další větší akvizici trošku připomínající tu s Nuvií – koupil startup Ventana, která se zabýval AI hardwarem, ale také procesory RISC-V. Bylo to vnímáno jako určitá pojistka proti závislosti na firmě Arm. Ale Ian Cutress, nyní analytik a dříve redaktor AnandTechu, upozorňuje že tato akvizice mohla být namířena i na lidský kapitál této firmy. Možná tak inženýři a architekti nabraní ve Ventaně budou z části i jakousi „krevní transfuzí“ nahrazující krev z Nuvie.
I v týmu vyvíjejícím GPU Adreno je čerstvá díra ve vedení
Je zajímavé, že ještě před zprávou o odchodu Gerarda Williamse III. a Johna Bruna se objevil další odchod vysoce postaveného funkcionáře a zároveň technického talentu. V polovině ledna firma ztratila Erica Demerse, který jako senior viceprezident pro engineering dlouhá léta vedl vývoj GPU, tedy architektur Adreno, které používají jako grafické jádro jak procesory Qualcommu pro PC, tak ty pro mobily, a je také jednou z důležitých deviz společnosti oproti konkurentům – Applu, ale i ostatním výrobcům čipů pro mobily s Androidem, kteří jsou odkázáni na to, si GPU licencovat o Armu (nebo v případě Samsungu od AMD).
Demers byl šéfem vývoje GPU v Qualcommu po 14 let a přešel do něj z pozice CTO v AMD. Jde totiž o veterána z ATI, který stál za řadou z historických GPU Radeon, včetně úspěšného čipu a architektury R300 z grafiky Radeon 9700 Pro (a poté navazujících Radeonu 9800 Pro a 9800 XT). Qualcomm tedy ztratí manažera, ale i velmi zkušeného architekta – naposledy z jeho rukou přišla ambiciózní architektura Adreno X2, kterou jsme rozebírali zde:
Eric Demers přitom z Qualcommu zřejmě byl přetáhnut. A to jedním z nejúhlavnějších konkurentů – odešel totiž do Intelu. I tomu povede vývoj GPU, ale v tomto případě se má zaměřit zejména na umělou inteligenci pro datacentra (i když to neznamená nutně, že pod ním nebude i vývoj herních technologií pro GPU Arc, možná tak bude důležitý i pro tuto oblast). Demers v Intelu začal pracovat jako senior viceprezident již v lednu. Je možné, že jde o součást širší snahy nového šéfa Lip-Bu Tana vybudovat v Intelu nový silný tým, který by měl firma odrazit ode dna.
Talenty Nuvie v Intelu?
To, že Eric Demers šel ne do důchodu, ale do Intelu, sugeruje hned myšlenku na Williamse a Bruna, protože Qualcomm nejspíš ani u nich nebyl jejich poslední působiště před důchodem. Ač není vyloučeno, že se opravdu rozhodli pro předčasný konec kariéry a užívání života, je dost pravděpodobné, že ve skutečnosti přecházejí někam jinam.
Pokud by si také zvolili Intel, mohlo by to být ještě mimořádně zajímavé, neboť zvlášť Gerard Williams III. je vzhledem k úspěchům v Applu možná největší hvězda, jaká dnes v procesorech je. (Mimochodem, i Johnny Srouji má údajně v Applu zaječí úmysly a pokud by se v Intelu sešli oba dva, asi by se dalo mluvit o naprosté personální senzaci.) Ale to spekulujeme dost dopředu, dost možná se ukáže, že jejich nová štace bude něco nudnějšího a pro nás možná zcela nepikantního.
Zdroje: LinkedIn (1, 2), CRN, ComputerBase