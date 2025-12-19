Samsung má jako první 2nm procesor: Exynos 2600 má opět ray tracingovou grafiku Radeon

V posledních letech to mnohokrát vypadalo špatně s mobilními procesory Samsungu – firma totiž sice už dlouho udržuje vlastní linii procesorů Exynos, ale častěji v telefonech používá Snapdragony od Qualcommu a její vlastní čipy měly problém s horší kvalitou výrobního procesu proti čipům Qualcommu vyráběným v TSMC. Teď se ale možná Samsungu začíná zase dařit – po 3nm Exynosu 2500 teď uvádí vůbec jako první 2nm procesor: Exynos 2600.
Samsung Exynos 2600
Exynos 2600 je procesor s architekturou Arm pro telefony, vyráběný nejnovějším výrobním procesem Samsungu, 2nm technologií 2SFF. Ta používá nový typ tranzistorů typu GAAFET, na který teď polovodičové procesy přecházejí – Intel v 1,8nm procesu, TSMC v 2nm. Samsung ale měl GAAFETy jako první již v 3nm technologii, byť ta byla problémová se špatnou výtěžností. 2nm proces ale prý má lepší výsledky, takže je naděje, že Samsung s ním bude úspěšnější.
CPU jádra nové generace s taktem až 3,8 GHz
Procesor je založený na nové generaci CPU architektur Arm, jádrech Lumex C1 (firma přistoupila letos v létě k rebrandingu, takže už nepoužívá jméno Cortex). Jader je celkem deset, přičemž procesor má jedno „prime“ jádro Lumex C1 Ultra s maximálním jednovláknovým výkonem, které běží na taktu 3,8 GHz, a devět „prostředních“ jader Lumex C1 Pro. Už nejsou přítomná žádná dříve běžná „malá jádra“ (v této generaci mají označení C1 Nano). Místo toho jsou prostřední jádra C1 Pro rozdělená na dva klastry – výkonnější klastr s třemi jádry na 3,25 GHz a na klastr šesti jader, která jsou optimalizovaná na větší energetickou efektivitu, pročež je jejich takt jen 2,75 GHz.
Výkon by měl být hodně vysoký, v jednovláknových benchmarcích a aplikacích má mít jádro Lumex C1 Ultra podle Armu až o 20 % lepší výkon na 1 MHz (tzv. IPC) proti předchozím jádrům této linie (Cortex-X925). A navíc je zde vysoký maximální takt 3,8 GHz. Toto dává Samsungu šanci eliminovat či aspoň zmírnit náskok, který dřív měly v jednovláknovém výkonu mobilní procesory Applu a teď s jádry Oryon i Snapdragony od Qualcommu. Podle Samsungu má být jednovláknový výkon až o 39 % lepší, než u Exynosu 2500.
Jádra Lumex C1 Pro jsou nástupci dřívějších prostředních jader Cortex-A725, přičemž podle Armu by měly mít o 16 % lepší výkon na 1 MHz. I u nich je ale navíc značný nárůst taktu (Exynos 2500 měl sedm jader A725 s takty 2,74 GHz a 2,36 GHz). Spolu s tím, že už SoC nemá žádná malá jádra, je zde tedy i dobrý potenciál pro mnohovláknový výkon – míněno v kontextu telefonů, samozřejmě.
Procesor používá paměti LPDDR5X (zatím tedy ještě nenastal čas LPDDR6) a pro úložiště je zahrnutá podpora standardu UFS 4.1 (tedy zatím bez rychlejšího UFS 5.0).
Exynos 2600 má nový AI engine (NPU), který má mít v rámci svých maticových výpočetních jednotek až 32 tisíc jednotlivých MAC/ALU. Procesor pro video a snímky podporuje až 320megapixelové senzory nebo video se 108 megapixely při 30 snímcích za sekundu. Procesor umí komprimovat 8K video při 30 snímcích za sekundu, dekódovat umí při 60 snímcích za sekundu, přičemž umí formáty HEVC, VP9, AV1 a také profesionální formát APV. Přímo pro displej zařízení se ale počítá s rozlišením maximálně 4K – SoC podporuje toto rozlišení při 120 Hz.
Grafika Radeon?
A Exynos 2600 opět přináší i to, čím byly zajímavé předchozí generace. Integrované GPU je označeno Xclipse 960, takže nejspíš opět jde o architekturu z linie RDNA licencovanou od AMD, jde tedy o takový malý Radeon v telefonním provedení.
Nemáme pro ní specifikace, nicméně leaker UniverseIce včera publikoval parametry čipu, podle kterých je interní označení grafické části „Juno“ a měla by skutečně mít architekturu od AMD. Běží údajně na frekvenci 985 MHz. Jaká přesně verze architektur je použitá, není jasné – předchozí generace Exynos 2500 (grafika Xclipse 950) byla založená na RDNA 3. Zde by to tedy mohla být RDNA 3.5 – na RDNA 4 je nejspíš moc brzo, i když by mohlo jít i o hybrid s některými jejími vlastnostmi. Výkon v ray tracingu má být podle Samsungu o 50 % rychlejší.
Lepší chlazení
Exynos 2600 by měl také mít vylepšenou schopnost chlazení. Zatímco historicky měly mobilní SoC obvykle na čipu osazenou ještě vrstvu čipu s pamětí LPDDR (v tzv. PoP pouzdru), toto logicky zhoršuje odvod tepla, protože mezi horkými jádry a GPU je další křemíková vrstva. U Exynosu 2600 proto Samsung používá odlišné pouzdro, kde jsou paměti po straně a na SoCu je nasazená chladící vrstva Heatpipe Block.
V Galaxy S26?
Procesor už je podle Samsungu sériové výrobě a lze tedy čekat, že se objeví v některém z telefonů Galaxy S26, které firma vydá v zimě nebo na jaře. Asi ale opět bude jen v menším dílu ze vydaných modelů a jejich regionálních verzí, většina asi stále bude s procesory Qualcomm Snapdragon.
Zdroje: Samsung, UniverseIce