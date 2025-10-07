Mobily budou mít úložiště s výkonem PCIe 5.0 SSD. UFS 5.0 má rychlost přes 10 GB/s při nízké spotřebě

Zatímco v osobních počítačích a noteboocích jsou dávno standardem NVMe SSD, která používají k připojení do systému PCI Express, v mobilních telefonech obvykle vítězí potřeba mít úložiště energeticky úsporné. Proto se v nich používají místo NVMe SSD úložiště typu UFS, výkonnější a schopnější náhrada starých úložišť eMMC. Konsorcium JEDEC teď přišlo s novou generací této technologie, která by měla rychlostí konkurovat dokonce „Gen5“ SSD.
Dosavadní generace této technologie, UFS 4.0, přišla v roce 2022 a dosáhla rychlosti rozhraní 4200 MB/s (v praxi to obvykle bude o něco méně). Nová generace UFS 5.0, která byla oznámena včera, ale zvýší rychlost rozhraní až na 10,8 GB/s. Tisková zpráva mluví poplatně době o tom, že se tím splňují nároky umělé inteligence, ale výhody samozřejmě mohou být ve všech aplikacích, které potřebují rychle číst data z úložiště. Poznat by to tedy mohlo být třeba při nahrávání v složitějších hrách na mobilech.
Rychlost čtení highendových NVMe SSD pro počítače používajících rozhraní PCIe 4.0 ×4 dosahuje maximálně nějakých 7400 MB/s, takže alespoň teoreticky mohou úložiště UFS 5.0 být dokonce rychlejší než všechny M.2 moduly, které ještě nepoužívají rozhraní PCI Express 5.0 ×4 (SSD s touto technologií už mohou číst dat rychlostí až nějakých 14–14,5 GB/s). NVMe SSD pro PC nejspíš ale budou dál vyhrávat v náhodném přístupu a výkonu pod těžkou zátěží, hodnoty tzv. IOPS budou nejspíš u mobilních UFS 5.0 nižší.
Rychlost rozhraní UFS 5.0 je dosažena díky využití novější generace fyzické přenosové vrstvy. UFS 4.0 používalo dvě linky MIPY M-PHY 5.0 s fyzickou propustností 23,2 Gb/s. Nová technologie UFS 5.0 místo toho používá linky M-PHY generace 6.0 s novým režimem High-Speed Gear 6 (HS-G6). Ty mají hrubou fyzickou propustnost 46,6 Gb/s na jednu, čili 93,2 Gb/s (11,65 GB/s) v obou linkách. Výše uvedená praktická rychlost 10,8 GB/s z toho zřejmě vychází po odečtení metadat a případně režie ECC algoritmu.
Vedle samotné vyšší rychlosti nový standard zlepšuje také bezpečnost pomocí podpory pro inline hashing a spolehlivost pomocí integrované ekvalizace linek (což má zlepšovat kvalitu elektrického signálu). Standard také přidává separátní napájení pro PHY a paměť úložiště UFS, aby se omezilo rušení mezi těmito součástmi. Toto by mělo usnadnit návrh zařízení (tedy například základní desky mobilu).
Standard UFS 5.0 ještě není úplně hotový, JEDEC nyní oznámil, že je na cestě a specifikace se „blíží dokončení“. Ještě tedy asi uplynou nějaké měsíce, než se objeví i hotová úložiště používající technologii UFS 5.0. Tato rychlejší úložiště se proto nejspíš uplatní až v následující generaci telefonů, které se budou objevovat v druhé polovině roku 2026. Nyní vydané procesory Qualcommu (Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro mobily a Snapdragon X2 Elite pro notebooky) stále podporují jen UFS 4.1, takže na nich založená zařízení ještě tato rychlejší úložiště nebudou moci využívat.
