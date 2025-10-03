Konec vlády Applu? Qualcomm uvádí Snapdragon 8 Elite Gen 5, jako nejrychlejší procesor pro mobily

Už jsme psali o Snapdragonu X2 Elite, novém Arm procesoru pro počítače a notebooky od Qualcommu, který slibuje rekordně vysoký výkon. Firma ale současně odhalila také SoC pro mobilní telefony, který je založený na stejné architektuře Oryon třetí generace, a do mobilních zařízení s Androidem by tedy mohl přinést podobně rychlá jádra CPU. Nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 by mohl být bodem, kdy čipy Applu ztratí svou dosavadní výhodu.
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Tato novinka je následníkem loňského Snapdragonu 8 Elite, v němž bylo jádro Oryon druhé generace, které je nyní nahrazeno generací třetí. Qualcomm se rozhodl přidat do názvu zpátky označení jakožto páté generace „Snapdragonů 8“, aby bylo jasné i zařazení do kontinuity vlajkových telefonních procesorů Snapdragon existujících před příchodem architektury Oryon. Čip by měl být vyráběn 3nm procesem TSMC verze N3P, což je třetí verze technologie (po N3B a N3E) s lepšími vlastnostmi proti předchozím.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 má stejně jako předchůdce osm jader, z nichž dvě jsou velká výkonná a šest je menších efektivnějších. Ta menší mají maximální takt 3,63 GHz, ale velká „Prime“ mají možnost běžet špičkově až na 4,6 GHz, tedy hodně blízko tomu, jaké mají frekvence Snapdragony X2 Elite a Elite Extreme pro notebooky. Zřejmě jde o nejvyšší frekvence, jaké v telefonech dosud byly (předchozí generace měla takty 4,32/3,53 GHz).
Podle Qualcommu má díky tomu jít o nejvýkonnější procesor pro mobily, jeho jednovláknový výkon má stoupnout o 20 % proti předchozí generaci a mnohovláknový se má zlepšit o 17 %. Je to dle oficiálních benchmarků Qualcommu. Referenční zařízení s Androidem 16.0 založené na procesoru už bylo předvedeno a údajně má dosahovat skóre 3831 bodů v jednovláknovém Geekbench 6.3.0 a 12 383 bodů v mohovláknovém režimu stejného benchmarku. Mnohovláknové skóre Geekbench 6 nicméně není moc užitečné.
Pro srovnání, nyní také nově vycházející Apple A19 Pro z iPhonu 17 Pro Max má mít podobné skóre nad 3800 bodů jednovláknově (v databázi se dají najít i vyšší kolem 4000, která ale někdy vznikají vkládáním telefonů do ledničky a podobně) a 9877 bodů v mnohovláknovém testu. Qualcomm by ho tedy měl porazit v mnohovláknovém výkonu a být jen zanedbatelně pomalejší nebo rovnocenný v jednovláknovém. Zřejmě skončily doby, kdy se Apple mohl chlubit tím, že mají procesory v jeho telefonech výrazně lepší jednovláknový výkon.
Vedle samotných nových jader také Qualcomm zvětšil L2 cache – klastr velkých jader má pro sebe 12 MB L2 cache a klastr efektivních jader by zřejmě měl také mít vlastní 12MB L2 cache. Jako operační paměť SoC používá LPDDR5X-9600.
Adreno 840, nejrychlejší mobilní GPU?
Integrované GPU procesoru dostalo označení Adreno 840 a mělo by mimo jiného přinášet podporu mesh shaderů, což je funkce nutná pro podporu DirectX 12 Ultimate. Je složené ze tří bloků (slice) a dostalo proti loňskému modelu větší L2 cache, což by mělo zlepšovat výkon i energetickou efektivitu. Kapacita je nyní místo 12 MB rovnou 18 MB. Běží také na vyšší frekvenci – proti 1,1 GHz v loňské generaci má nyní jet až na 1,2 GHz.
Qualcomm uvádí, že Adreno 840 by mělo být o 23 % rychlejší než předchůdce v loňském čipu. Podle benchmarků, které byly ukázány, má grafika dávat 14 549 bodů v 3DMarku Solar Bay, 3150 bodů v Steel Nomad Light, 30 614 bodů v 3DMarku Wild Life a 8329 bodů ve Wild Life Extreme. Mělo by asi jít o nejvýkonnější GPU v mobilech, podle těchto čísel má Adreno 840 o 15–45 % lepší skóre než grafická část čipu A19 Pro od Applu v iPhonu 17 Pro Maxu.
Profesionální video formát
Výkonnější by měla být i jednotka NPU Hexagon pro umělou inteligenci. Počet jejích skalárních jader stoupl z 8 na 12 a vektorových z 6 na 8. Zatímco předchozí generace podporovala celočíselné výpočty s datovými typy INT4, INT8 a INT 16 a FP16, nová generace přidává také INT2 a FP8. Celkově je prý NPU o 37 % rychlejší. Jednotka Hexagon bude přímo použitelná blokem pro zpracování obrazu z kamer. Ten mimochodem bude podporovat nahrávání do profesionálního video formátu APV.
Procesor bude párován s modemem Snapdragon X85, která v 5G sítích může stahovat data rychlostí (teoreticky) až 12,5 Gb/s, pokud je k dispozici mmWave síť. Přes adaptér FastConnect 7900 bude podporována Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0.
Podle Qualcommu budou brzo oznámené telefony s těmito procesory, které nejspíš eventuálně přijdou od všech hlavních značek Androidích telefonů. Kromě všemožných čínských značek je mezi nimi i Samsung (který tedy opět použije highendový SoC Qualcommu), Sony a Asus.