IBM System/360: před 62 lety sjednotil roztříštěnou architekturu počítačů. Vývoj stál firmu 5 miliard dolarů

Dominika Nováková
Dnes
IBM system/360 Autor: U.S. Department of Agricultur / Commons.wikimedia.org, podle licence: CC BY-SA 2.0
7. dubna 1964 byl světu představen System/360, který započal novou éru kompatibilních počítačů a zároveň sjednotil svět vědeckých i komerčních strojů pod jednu architekturu. Co vše za tímto průlomem stálo?

Do představení IBM Systemu/360 vlastnily velké firmy převážně sálové počítače. Šlo o vysoce specializované a nepříliš kompatibilní stroje, které se tehdy musely programovat individuálně. To se změnilo uvedením na trh řady počítačů IBM, která zavedla jednotnou architekturu a kompatibilitu napříč modely. Díky tomu si je začaly pořizovat firmy po celém světě. 

Co se dozvíte v článku
  1. Přínosy Systemu/360
  2. Projekt nebyl bez rizika
  3. Příprava Systemu/360
  4. Uvedení Systemu/360
  5. Užívali ho i v NASA

Přínosy Systemu/360

System/360 vedl ke sjednocení celé řady počítačů do jedné společné architektury a položil základy prvního platformního modelu, který dodnes využívá nejen společnost IBM, ale také technologické společnosti napříč různými odvětvími, v oblastech jako je online vyhledávání, elektronické obchodování, sociální sítě či carsharing.

Před ním prakticky nebylo možné pořídit si nový počítačový systém, aniž byste nemuseli přijít o stávající programy a nemuseli začít úplně nanovo. Software se totiž vyvíjel na míru každému novému modelu. System/360 tomu udělal přítrž, když sjednotil architekturu a software tak učinil nezávislým na konkrétním hardwaru.

IBM System 360 model 30

IBM System 360 model 30

Autor: Wikipedia, podle licence: CC BY-SA 3.0

Poprvé tak došlo k tomu, že software napsaný pro určitý model mohl být zprovozněn na jiném počítači z této řady. Firmy si díky tomu mohly pořídit malý počítačový systém a rozšiřovat ho podle potřeby. 

Projekt nebyl bez rizika

System/360 znamenal pro společnost nezanedbatelné riziko. Většina jejích stávajících počítačových produktů totiž měla být postupně nahrazena touto novou řadou, která firmu během 4 let vyšla na 5 miliard dolarů. Úspěch navíc nebyl zaručen. 

Společnost IBM tímto reagovala na nespokojenost zákazníků, kteří museli vynakládat další peníze kvůli větší paměti nebo spuštění jiné aplikace. Mimoto dospěla k přesvědčení, že je nutné učinit své podnikání udržitelnějším. Neboť udržování a aktualizace nekompatibilních produktových řad jí přinášely stále větší problémy.

Server idnes.cz v této souvislosti citoval vyjádření zástupce společnosti IBM Patricka Toola, který k rozhodnutí přejít na modulární architekturu systému podotkl: „Sálové počítače jim [klientům] zabíraly celá patra a čím více dat na nich zpracovávali, tím méně stabilní takové řešení bylo. Modulární architektura Systemu/360 ale umožnila trvalou rozšiřitelnost a dlouhodobou výdrž. Dnes víme, že to bylo správné rozhodnutí, princip této platformy je používán dodnes.“

Procesorová jednotka IBM System/360 Model 50, operátorská konzole počítače a periferní zařízení ve firmě Volkswagen

Procesorová jednotka IBM System/360 Model 50, operátorská konzole počítače a periferní zařízení ve firmě Volkswagen

Autor: Wikipedia, podle licence: CC BY-SA 3.0

Příprava Systemu/360

Roku 1961 společnost za účelem vypracování návrhu vývoje nové generace počítačů zřídila pracovní skupinu SPREAD (Systems Programming, Research, Engineering and Development). Tajné schůzky se konaly v hotelu The New Englander Motor, který se nacházel ve městě Greenwich v Connecticutu. Po půl roce debat získal projekt jasnější směr a posunul se do další fáze. 

Hlavním softwarovým architektem Systemu/360 se stal Gene Amdahl. Ten už předtím přišel s návrhem IBM 704. Mainframu, který se ujal především ve vědeckém výzkumu. Vedoucím projektu byl ustanoven Fred Brooks, od něhož pochází pojem „počítačová architektura“. Mezi jeho spolupracovníky patřil ještě Bob Evans spolu s Erichem Blochem. Všichni tři obdrželi za svůj přínos na vývoji Systemu/360 vůbec první Národní medaili za technologii. 

Uvedení Systemu/360

K uvedení Systemu/360 na trh došlo 7. dubna 1964. System/360 cílil na všechny možné typy uživatelů prostřednictvím jednotné softwarově kompatibilní architektury. To představovalo radikální odchýlení se od dřívějších přístupů k navrhování a vývoji počítačů. 

System/360 sloužil jako náhrada většiny stávajících produktových řad počítačů IBM za jednu striktně kompatibilní rodinu využívající nové architektury, která jako první zavedla 8bitový bajt. Ten se v počítačích uplatňuje dodnes. Bylo ohlášeno šest modelů procesorů s až padesátinásobným rozdílem ve výkonu spolu s 54 periferními zařízeními. 

System/360 zároveň poskytoval vyšší produktivitu a flexibilitu za nižší náklady. Kapacita centrální paměti se přitom pohybovala mezi 8 000 až 524 000 bajtů s tím, že disponovala i dalším úložištěm s až 8 miliony bajty. 

Velkou jeho předností byla dále jeho škálovatelnost. Poprvé bylo možné zakoupit si malý systém a následně ho postupně rozšiřovat bez nutnosti přepisování softwaru. Díky tomu si mnoho firem mohlo konečně dovolit svůj první počítač. 

Užívali ho i v NASA

Risk se firmě vyplatil a objednávky se začaly kupit. System/360 se stal standardem a pomohl IBM ovládnout počítačový průmysl na dvě desetiletí. Do roku 1989 pocházela víc jak polovina celkových tržeb společnosti právě z produktů založených na architektuře Systemu/360. 

S první generací počítačů IBM se pojí označení Sněhurka a sedm trpaslíků, které souviselo s dominantním postavením IBM ve srovnání s jeho konkurenty, které za ním zůstávali pozadu. Počítače System/360 mimo jiné tvořily součást rozsáhlého výpočetního a řídicího systému NASA při přistání člověka na Měsíci.

V historii výpočetní techniky bychom nalezli jen malé množství produktů s takovým dopadem, jaký měl System/360. Ten se propsal nejen do technologií a podnikání, ale i způsobu, jakým se o počítačích smýšlí. Navíc podpořil výrobu periferních zařízení, která byla s těmito počítači kompatibilní.

Zdroje: ibm.com, idnes.cz, computerhistory.org

Socialistická řada sálových počítačů EC xxxx (u nás EC 1021, EC 1025, EC 1026) byla s IBM System/360 kompatibilní. Čeští programátoři ve VÚMS ale napsali vlastní operační systém, který byl na stejném železe snad o třetinu výkonnější a sežral podstatně míň RAM.
Pavka


Nejnovější články

Dále u nás najdete

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO