Ryzen 5 5600X3D je realita, vyjde možná už tento pátek. Ale je otázka, jestli ho seženete

Před nedávnem se objevila informace, že AMD vydá po více než roce přece jenom nový procesor pro socket AM4, přesněji levnější derivát Ryzenu 7 5800X3D – model Ryzen 5 5600X3D, který by nesl 3D V-Cache užitečnou pro hráče, ale byl jen šestijádrový. Zpočátku se objevily pochybnosti o tom, zda opravdu vyjde, ale podle všeho je skutečný. Jeho vydání by údajně mělo být už tento týden a potvrzená je dostupnost v USA. Méně jasné je to ve zbytku světa.

Když přišla první zpráva o Ryzenu 5 5600X3D, objevila se od dalších leakerů informace, že ač pro něj existovaly produktové kódy, nemusí se skutečně prodávat. Nicméně to se ukázalo jako mylné. Americký prodejní řetězec Micro Center potvrdil existenci tohoto procesoru, když vyhlásil, že ho bude v USA exkluzivně prodávat.

Vydání v Micro Centeru má být 7. 7., tedy už tento pátek. Víme už dokonce i cenu, která má v Micro Centeru být 229 dolarů. U nás by tomu odpovídalo s DPH zhruba 6000 Kč / 254 €. Tento obchod mívá nicméně někdy ceny zvýhodněné (ale podmíněné tím, že si pro zboží musíte osobně přijít do prodejny), takže není jasné, zda to je suma odpovídající nějaké globální ceně.

Procesor AMD Ryzen 5 5600X3D v nabídce Autor: Micro Center

Micro Center má podle svých slov být v Americe exkluzivním prodejcem tohoto procesoru, a to údajně po celou dobu jeho dostupnosti na trhu, přičemž je také uvedeno, že to platí jen „do vyprodání zásob“. To by mohlo ukazovat, že množství vyrobených Ryzenů 5 5600X3D bude poměrně omezené, a je možné, že jde třeba vyloženě jenom o kusy zbylé z výroby modelu 5800X3D (tedy takové, u nichž testování odhalilo chybu v některém jádru, takže z nich nebylo možné udělat osmijádro). Zásoba by podle Micro Centeru ale měla vydržet po dobu v řádu měsíců, nějaká miniaturní série vyprodaná okamžitě to tedy asi nebude.

Exkluzivita?

Bohužel to nevypadá moc jasně s dostupností tohoto procesoru na našem trhu. Podle některých zpráv je Micro Center exkluzivním prodejcem nejen pro USA, ale absolutně. Což by znamenalo, že se tento procesor nebude dát vůbec nikde jinde koupit. Protože jde o síť kamenných prodejen, znamenalo by to, že u nás ani nikde jinde mimo Ameriku (USA, Kanada) se tedy Ryzeny 5 5600X3D neobjeví.

Úplně definitivně platné to být nemusí, třeba se ještě ukáže, že toto vyjádření nebylo přesné, exkluzivita bude jen pro americký trh a někde jinde ve světě také bude možné 5600X3D koupit. Nebo nelze vyloučit, že se něco objeví třeba za rok (nebo na OEM trhu v hotových sestavách), a samozřejmě se mohou procesory přes velkou louži dostat při prodeji z druhé ruky nebo nějakým šedým dovozem. Pro zájemce ale asi bude snadnější číhat na koupi bazarového nebo jinak zlevněného Ryzenu 7 5800X3D.

Specifikace Ryzenu 5 5600X3D Autor: Micro Center

Micro Center potvrdil i parametry. CPU bude mít šest jader Zen 3 s 12 vlákny na taktu 3,3 GHz v základu a 4,4 GHz v boostu. Jde tedy o frekvence o 100 MHz nižší, než má specifikovány model Ryzen 7 5800X3D. TDP je stejných 105 W a procesor si zachovává stejnou 96MB L3 cache jako vyšší model, která je klíčem k hernímu výkonu těchto procesorů. Jako všechny Ryzeny 5000 založené na čipletovém designu („Vermeer“) nemá procesor integrovanou grafiku. Měl by také mít stejně uzamčeno přetaktování (s výjimkou přetaktování RAM) stejně jako model Ryzen 7 5800X3D. Všechna omezení, jako například to, že CPU nesnese vyšší napětí, budou těmto modelům společná.

Micro Center kromě samotného retailového balení za 229 $ bude také nabízet zvýhodněný balík procesoru i s deskou (Asus B550-Plus TUF) a 16 GB paměti DDR4 (G.Skill Ripjaws V) za 329 $. Také budou na prodej celé hotové sestavy (849 $), kde k tomu bude ještě Radeon RX 6650 XT. Ale i toto se bude dát koupit jen v těch zámořských kamenných obchodech.

Zdroje: Tom’s Hardware, Micro Center