Ryzen 5 5600X3D na cestě. AMD chystá nový procesor pro socket AM4, šestijádro s 3D V-Cache

Když loni na jaře AMD vydalo první procesory Ryzen s 3D V-Cache, specializované na použití v herních počítačích, byl k mání jen jeden osmijádrový model a levnější šestijádro nikde. Překvapivě se ale zdá, že se možná nakonec přece jen objeví na trhu teď, když už je platforma AM4 nahrazená novým socketem a v podstatě dojíždí v roli levné alternativy. Model označený 5600X3D už je zdá se přichystaný, takže šance na vydání jsou asi slušné.

Podle leakera s přezdívkou Chi11eddog z Twitteru (který se zatím poměrně osvědčil) zřejmě AMD chystá procesor Ryzen s modelovým číslem 5600X3D, který přinese totéž co Ryzen 7 5800X3D, ale jen s šesti jádry místo osmi. Tento procesor má už i OPN kód, a to 100–000001176 (proti 100–000000651 u modelu 5800X3D). Tento kód by měl v budoucnu umožnit toto CPU najít v dalších dokumentech, i pokud tam nebude přímo zmíněné jeho jméno. Znalost tohoto kódu také dodává úniku o něco větší věrohodnost.

Podle snímku dokumentu, který Chi11eddog ukázal, má Ryzen 5(?) 5600X3D aktivní SMT a tedy 12 vláken s šesti jádry. Podle specifikací poběží na o 100 MHz nižších frekvencích než 5800X3D, jeho základ bude tedy 3,3 GHz a boost 4,4 GHz. Faktor nižších frekvencí zde tedy bude ještě o něco více než u osmijádrové verze. Na druhou stranu už je to další zhoršení jen o něco přes 2 %. Větší dopad na hry bude jeho jen šest jader místo osmi, ačkoliv pro některé hry, které ještě osmijádra tak silně nepotřebují, by 5600X3D pořád mohlo být zajímavé CPU (ale méně „budoucnuvzdorné“). Uvidíme v recenzích a hlavně podle toho, jaká bude cena.

Ryzen 7 5800X3D Autor: Redakce

Zatímco jádra ubyla, procesor si zachová plnou velikost L3 cache (3D V-Cache), tedy 96 MB. Její pozitivní efekt na průměrné a minimální FPS (díky tomu, že značná číst nejdůležitějších dat hry je stále po ruce) by tedy mohl být stejně silný.

Ústřižek dokumentu neukazuje, zda by Ryzen 5 7600X3D měl 65W nebo 105W TDP. Samozřejmě je to procesor určený pro desky se socketem AM4 a paměti DDR4, takže spolu s celou touto platformou půjde o produkt zaměřený na relativně nízkou cenu oproti stále poměrně „mastným“ AM5 deskám a Ryzenům 7000X3D s DDR5. Jak moc atraktivní možnost to bude, to zatím nevíme. I osmijádrový model už v reálu dost zlevnil a je otázka, jak levně AMD může prodávat šestijádro – určitě ně za tak málo, jako běžné modely 5600 a 5600X. Přidaná 3D V-Cache a speciální 3D pouzdření netriviálně zvyšují výrobní náklady.

Proč se AMD rozhodlo vydat toto šestijádro, když ho rok poskytnout odmítalo? Mohlo by to být proto, že se dost změnily podmínky na trhu, o počítače je menší zájem a konkurence je tvrdší. Firmy jsou tedy nucené dělat věci, ke kterým dříve nebyly ochotné. Před rokem možná panovala obava, že tento model příliš zhorší celkové tržby, protože příliš mnoho hráčů by dalo šestijádru přednost. V dnešních podmínkách možná AMD bude i za takové prodeje vděčné.

Jiná možnost je, že z výroby Ryzenů 5800X3D zůstalo poměrně hodně čipů, u kterých bylo po osazení 3D V-Cache na CPU čiplet zjištěno, že procesor s osmi jádry korektně nefunguje a musel být zahozen. Vyřazení dvou jader z provozu možná některé defektní kusy zachrání a umožní jím projít všemi testy. Ryzeny 5 5600X3D by pak mohly jednoduše mít za cíl zužitkovat již vyrobené zásoby, které by jinak přišly vniveč, a nic jiného za tím možná už není.

Zdroj: Chi11eddog, VideoCardz