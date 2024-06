Konečně levnější ARM notebooky, MediaTek chystá vlastní procesor pro PC s Windows

Na počítače s procesorem ARM (se systémem Windows) má zatím exkluzivitu Qualcomm, ale brzo by snad měla skončit a s jejich výběrem by to mohlo být hodně zajímavé. ARM procesory pro PC teď podle posledních zpráv začne vyrábět i MediaTek. Ten často poskytuje SoC pro levnější mobily nebo Chromebooky, takže jeho čipy by mohly konečně naplnit naděje, že by třeba notebooky s ARMem mohly být levnější než ty s AMD nebo Intelem.

O tom, že by se MediaTek na tento trh nejspíš rád dostal už jen čistě proto, že je to další nové odbytiště, se široce spekuluje. Doteď to však neudělal a ani jeho případné plány doteď nebyly nikde sdělené nebo potvrzené. To se teď změnilo – Reuters přišel se zprávou, že firma skutečně procesor pro Windows (on ARM) chystá. Agentuře to potvrdily údajně až tři interní informátoři, kteří jsou s projektem seznámeni.

Exkluzivita Qualcommu na ARM verzi Windows vyprší údajně letos (nebo to alespoň v jednu chvíli zmiňoval CEO ARMu), což je asi moment, na který MediaTek čeká. Vývoj běžel podle Reuters už dřív, minimálně od roku 2022.





Procesor má být založený na „existujících architekturách ARMu“, což znamená, že se nedají čekat speciální jádra CPU a budou použité licenční Cortexy, což je u MediaTeku norma. Pokud by ale bylo použito nové jádro Cortex-X925, tak by to nemuselo být na škodu.

Větší problém bude asi integrované GPU. MediaTek by asi mohl použít jádro ARM Mali, které ale nemá žádnou tradici použití na platformě Windows, takže se nedá čekat moc dobrá použitelnost pro hry, kde je vyžadován hodně komplexní softwarový ekosystém. Mali na tom bude pravděpodobně ještě hůř s podporou než grafiky Adreno od Qualcommu.

ARM SoC od MediaTeku Autor: MediaTek

MediaTek by se mohl těmto problémům vyhnout, pokud by licencoval GPU, které je běžně používáno v PC, tedy architekturu od AMD nebo Nvidie, ale o tom zpráva od Reuters nemluví. Nvidia samotná se do této oblasti chce pustit, takže možná nebude ochotná pomáhat konkurentovi (i když MediaTek s Nvidií spolupracuje, možná ale v jiných segmentech). Konkurenční konflikt ale nakonec může zhatit i možnosti licencování GPU od AMD, byť u toho možná bude o trochu větší vstřícnost.

Vydání tohoto procesoru má údajně nastat koncem příštího roku, takže Windows na MediaTeku jsou ještě relativně vzdálená věc.

Levnější ARM notebooky?

SoC od této firmy byl vedle mobilů s Androidem už v řadě Chromebooků a teoreticky by na takovém hardwaru vedle linuxového systému samozřejmě mohly běžet i Windows. Až teď ale patrně půjde o čipy explicitně zaměřené i na regulérní PC (což Chromebooky úplně nejsou, byť hlavně kvůli umělým omezením ve firmwaru).

V tomto případě zřejmě procesor také ponese výkonnou NPU s výkonem přes 40 TOPS, protože MediaTek snad také má mířit na kategorii Copilot+ PC. Rádi bychom ale asi viděli také něco lidovějšího, protože od procesorů ARM se často čekalo, že by mohly přinést zlevnění notebooků, které procesory od Qualcommu nepřinesly (ani ty od Apple, nepřekvapivě).

Je ale otázka, zda spodek nabídky notebooků s procesory Intel a ARM vůbec má nějaký výrazný prostor pro zlevnění, co se procesoru týká. Nějakou marži bude chtít každý výrobce a je klidně možné, že výrazné zlevnění může být reálné až při značném okřesání schopností čipu, takže spíše než PC notebooky by hardware připomínal třeba to, co nabízí Raspberry Pi.

Zdroje: Reuters, Tom’s Hardware