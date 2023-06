Konec Core i7, přichází Core Ultra. Intel má nový systém pojmenování procesorů pro Meteor Lake

V květnu se objevily zprávy o plánované změně dlouholetého „brandu“ a značení procesorů Intel s 4nm generací procesorů Meteor Lake. Tato změna teď byla oficiálně oznámena a potvrzena. Změní se styl, kterým se procesory Intel vyznačovaly od roku 2008 a možná trošku ironicky se přiblíží tomu, jak procesory pojmenovává AMD. Také s tím přijde nové jméno „Core Ultra“ pro elitnější modely nabídky, kterým se Intel bude snažit vyniknout.

Konec i9

Už je tedy potvrzeno, že z nabídky procesorů Intel zmizí už klasické pojmenování Core i7, i5 a tak dále. Eliminováno ale je jen to malé I, zatímco čísla rozlišující od sebe cenovou a výkonnostní třídu procesoru zůstanou. Z Core i7 se stane jen Core 7, z Core i5 jen Core 5 a z Core i3 bude Core 3.

Asi vás napadlo, že se tímto značení přiblíží AMD (to má Ryzen 9, Ryzen 7 a tak dále), které samo přitom tento modifikovaný styl zavedlo po vzoru Intelu. Nabízelo by se ale i to, že Intel tuto změnu udělal spíš proto, že malé I na začátku bývá asociováno s Applem (ačkoliv Intel ho měl dřív), ale skutečný důvod možná bude ještě jinde – v následující změně.

Nové značení a loga procesorů Intel Core Autor: Intel

Core Ultra: Extrabuřty pro Meteor Lake

Intel totiž zavede ještě novou značku Core Ultra, která bude stát vedle obyčejných procesorů Core. Core Ultra by mělo být „prémiovější“. Vypadá to, že nyní to bude tak, že pod značkou Core Ultra se budou prodávat procesory nové generace Meteor Lake, které přinesou dost velké změny – 4nm výrobní proces, lepší iGPU, poprvé čipletovou stavbu, ale také úsporná „LP“ jádra E-Core speciálně určená ke zlepšení výdrže na baterie a nový akcelerátor AI aplikací VPU.

Označení Core Ultra tak má upozorňovat na tyto technologické přednosti. Je možné, že toto celé Intel udělal proto, že procesory Meteor Lake budou mít (podle neoficiálních zvěstí) problém dosáhnout výkonů potřebných pro highendové modely (kvůli nižšímu počtu jader a možná i frekvencím), a budou tedy obsazovat jen nižší výkonnostní modely. Slovo Ultra je má tedy asi vyzdvihnout, aby mezi staršími CPU nezapadly.

Nové značení a loga procesorů Intel Core Ultra Autor: Intel

Procesory Core Ultra budou také mít číselné rozlišení, takže v praxi se setkáte s Core Ultra 5, Core Ultra 7 a Core Ultra 9 (Core Ultra 3 nebude).

Naproti tomu klasické označení Core 3, Core 5 a Core 7 (Core 9 zdá se nebude, jen Core Ultra 9) by bylo vyhrazené pro méně „zajímavé“ procesory. Mohlo by asi jít o refresh předcházející generace Raptor Lake, který bude místo Meteor Lake prodávaný v desktopu.

Za Core Ultra 5/7/9 nebo Core 3/5/7 bude ještě následovat další číslo přesně vymezující model. To bude patrně nyní mít čtyři číslice, z nichž první bude určovat generaci. Meteor Lake tedy asi začne jako Core Ultra „číslo“ 1000, následující generace Arrow Lake bude 2000 a tak dále. Za čtyřmístným modelovým číslem ještě bude připojeno písmeno určující typ, například U nebo H u notebookových procesorů. To by zřejmě mohlo odpovídat dnešnímu použití.

Slajd k rebrandingu procesorů Intel Autor: Intel

Konec „generací“

Intel také uvádí, že už nebude u procesorů rozlišovat generaci. To se ale týká jen celkového označování určité rodiny či ročníku procesorů, které Intel uváděl před jménem, kdy například Sandy Bridge bylo celkově „2. Generace Core“, Alder Lake „12. Generace Core“ a tak podobně. Intel už zřejmě toto nebude používat. Nicméně generaci signalizující číslice by pořád měla být přítomná v onom čtyřmístném číslu vymezujícím model procesoru, takže z něj bude pořád možné generaci vyčíst úplně stejně jako dnes.

Intel také v „manuálu“ k tomuto brandingu uvádí doporučení pro použití v textu, které se ale týkají hlavně angličtiny. Správně (respektive, podle názoru Intelu) se má toto označování používat stylem „Intel Core Ultra 7 processor 1000H“, tedy se slovem procesor mezi označením třídy (třeba Core 3, Core Ultra 9) a modelovým číslem. Nicméně pro nás to v podstatě není relevantní, protože v češtině patří „procesor“ dopředu před označení ve stylu „procesor Intel Core Ultra 7 1000H“. Psát „Intel Core Ultra 7 procesor 1000H“ zvlášť při dalším skloňování zní hrozně a je to v podstatě chyba (i když menší než „Intel Core Ultra 7 1000H procesor“, což už je asi úplně scestné – nejsem sice absolutně proti předsazování nesklonných přívlastků, protože někdy to smysl dává, ale toto vypadá strašně).

Tyto změny oficiálně mají začít s procesory Meteor Lake v druhé polovině roku 2023, a to pro klientské procesory (tedy notebookové a desktopové modely pro PC). Do té doby, ale teoreticky asi i potom mohou ještě vyjít nějaké modely, u kterých bude zůstávat staré značení.

Zdroje: Intel, AnandTech